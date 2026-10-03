Ancelotti a souligné à quel point l'exécution tactique de l'équipe a radicalement changé sans son principal distributeur. « Je ne veux pas que tout ce que je dis sur Madrid soit interprété comme une critique, mais quand Modric ou Kroos étaient là, chaque mouvement dans l'espace était suivi d'un ballon qui arrivait à cet endroit », a-t-il expliqué. « Je ne dis pas que les footballeurs qu'ils ont maintenant n'ont pas cette capacité. Ce que je dis, c'est que, pour jouer verticalement, il faut quelqu'un qui sache transmettre le ballon. Être vertical ne veut pas dire avoir huit joueurs qui font des appels. Cela veut aussi dire avoir quelqu'un capable de les lancer. C'est un style de jeu. »

Remplacer l'icône allemande, a insisté l'actuel entraîneur de Lille, est tout simplement impossible. « Vous perdez quelque chose que vous ne récupérerez jamais. Le meilleur joueur du monde à son poste », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas dire : “J'ai besoin d'un autre Kroos”, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il était le maître du match. Il contrôlait le tempo. Le jeu se jouait au rythme qu'il voulait. C'est lui qui décidait, et il était fondamental parce qu'il gérait le rythme du match.

« Et en plus de ça, il courait. C'était un joueur qui parcourait 11 kilomètres par match. Il savait défendre et avait une grande intelligence tactique. Je l'adorais quand il jouait en numéro 6. J'aimais vraiment ça. Il n'aimait pas particulièrement aller chercher les deuxièmes ballons ou s'impliquer dans les duels. Il préférait jouer en 8 parce qu'il laissait le sale boulot au 6. »



