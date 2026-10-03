Getty
Traduit par
« Quelque chose que vous ne récupérerez jamais » : Davide Ancelotti admet que le Real Madrid regrette l’absence de Toni Kroos, joueur « intelligent », et désigne la star de Barcelone comme le seul remplaçant idéal
Le vide créatif au milieu de terrain du Real Madrid
L’ancien entraîneur adjoint Davide Ancelotti estime que le Real Madrid souffre encore du départ de son légendaire duo du milieu de terrain. Dans un entretien accordé à AS, le fils de Carlo Ancelotti a expliqué comment le géant espagnol a perdu un niveau de contrôle irremplaçable lorsque Kroos et Luka Modric ont quitté le Bernabeu.
Si le Real Madrid dispose toujours d’un éventail de talents d’élite, dont Jude Bellingham, Bernardo Silva, Federico Valverde et Aurelien Tchouameni, il lui manque un véritable patron naturel dans l’entrejeu. L’équipe compte de nombreux joueurs puissants dans la course, mais manque actuellement d’un meneur de jeu reculé capable de trouver régulièrement les déplacements vers l’avant.
- Getty Images Sport
Un maître à jouer irremplaçable au milieu de terrain
Ancelotti a souligné à quel point l'exécution tactique de l'équipe a radicalement changé sans son principal distributeur. « Je ne veux pas que tout ce que je dis sur Madrid soit interprété comme une critique, mais quand Modric ou Kroos étaient là, chaque mouvement dans l'espace était suivi d'un ballon qui arrivait à cet endroit », a-t-il expliqué. « Je ne dis pas que les footballeurs qu'ils ont maintenant n'ont pas cette capacité. Ce que je dis, c'est que, pour jouer verticalement, il faut quelqu'un qui sache transmettre le ballon. Être vertical ne veut pas dire avoir huit joueurs qui font des appels. Cela veut aussi dire avoir quelqu'un capable de les lancer. C'est un style de jeu. »
Remplacer l'icône allemande, a insisté l'actuel entraîneur de Lille, est tout simplement impossible. « Vous perdez quelque chose que vous ne récupérerez jamais. Le meilleur joueur du monde à son poste », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas dire : “J'ai besoin d'un autre Kroos”, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il était le maître du match. Il contrôlait le tempo. Le jeu se jouait au rythme qu'il voulait. C'est lui qui décidait, et il était fondamental parce qu'il gérait le rythme du match.
« Et en plus de ça, il courait. C'était un joueur qui parcourait 11 kilomètres par match. Il savait défendre et avait une grande intelligence tactique. Je l'adorais quand il jouait en numéro 6. J'aimais vraiment ça. Il n'aimait pas particulièrement aller chercher les deuxièmes ballons ou s'impliquer dans les duels. Il préférait jouer en 8 parce qu'il laissait le sale boulot au 6. »
À la recherche d’un équilibre et d’une solution avec Barcelone
Le vide laissé derrière lui s’étend bien au-delà du terrain. « Inévitablement, vu la manière dont le Real Madrid jouait, perdre Toni a été extrêmement difficile. D’un coup, ils ont perdu énormément de choses », a admis Ancelotti, avant d’évoquer son lien personnel avec le milieu de terrain. « [Je m’entends bien] avec tout le monde, avec tout le monde. Avec Modric aussi. Mais oui, j’ai beaucoup parlé football avec Toni parce que c’est quelqu’un de très intelligent.
« Il vous pousse dans vos retranchements et vous fait réfléchir. Il a toujours un point de vue intéressant sur les choses. Il vous a rendu meilleur en tant qu’entraîneur. C’était dommage qu’il parte. »
Interrogé sur d’éventuelles solutions, Ancelotti a reconnu qu’une certaine star de Barcelone serait le profil idéal. « Oui. Rodri s’intégrerait n’importe où. C’est un joueur spécial », a-t-il confié, avant d’appeler à la patience. « Il ne faut pas chercher une copie de Toni. Madrid retrouvera son équilibre. Avec Rodri ou sans lui, ils seront compétitifs jusqu’au bout, comme toujours. Au final, quand ça compte, Madrid est toujours là. »
- AFP
Trouver une nouvelle voie à suivre
Le Real Madrid doit désormais trouver un moyen de dicter les matches à fort enjeu sans s'appuyer sur le jeu de passes métronomique qui a défini ses succès en Ligue des champions. Jose Mourinho et son staff devront ajuster leur plan tactique, en faisant reposer la responsabilité créative sur leur actuelle génération de milieux de terrain plutôt qu'en cherchant un meneur de jeu traditionnel.
Si l'équilibre au milieu reste un problème, la direction du club pourrait être contrainte d'explorer le marché des transferts. D'ici là, le Real Madrid devra s'appuyer sur sa vitesse en transition, sa flexibilité tactique et ses individualités pour retrouver sa place au sommet du football européen.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles