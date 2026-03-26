« Mon intuition me dit que quelque chose ne va pas quand je le regarde en face. Je lui conseillerais de prendre un peu de recul », a déclaré Sammer dans l'émission « Sammer et Basile – le Hagedorn-Talk », interrogé au sujet de l'entraîneur espagnol à succès.
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« Quelque chose ne va pas » : un ancien coéquipier du FC Bayern pense que Guardiola va créer la surprise à Manchester City
Lors de la récente victoire 2-0 en finale de la Coupe de la Ligue contre le FC Arsenal, l'homme de 58 ans s'est certes « beaucoup réjoui » pour Guardiola, mais il est convaincu que l'entraîneur de Manchester City devrait démissionner à la fin de la saison en cours, pour son propre bien.
Sammer et Guardiola se connaissent depuis leur passage commun au FC Bayern. L'ancien international allemand a occupé le poste de directeur sportif du club le plus titré d'Allemagne entre 2012 et 2016, tandis que l'Espagnol était entraîneur principal des Munichois entre 2013 et 2016. « Nous avons merveilleusement bien travaillé ensemble pendant trois ans », a déclaré Sammer, saluant la personnalité de l'entraîneur de 55 ans.
Guardiola est encore sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2027, mais ces dernières semaines et ces derniers mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le Catalan pourrait quitter ses fonctions un an plus tôt que prévu et céder sa place à quelqu’un d’autre après dix ans passés chez les Skyblues.
- AFP
Guardiola et ManCity traversent une saison difficile
Son ancien assistant Enzo Maresca (46 ans) et Xabi Alonso (44 ans) sont pressentis pour lui succéder. Tous deux sont actuellement sans emploi après avoir été licenciés respectivement par Chelsea et le Real Madrid en début d'année. Alonso, du moins, serait plutôt tenté par un éventuel retour dans son ancien club, Liverpool, et serait « prêt » à prendre la relève si Arne Slot devait quitter ses fonctions à la fin de la saison.
Sur le plan sportif, tout comme pour les Reds, la saison de ManCity est plutôt mitigée. En championnat, l'écart avec le leader Arsenal est de neuf points, même si l'équipe a encore un match de moins que son concurrent. En Ligue des champions, l'aventure s'est arrêtée dès les huitièmes de finale après deux performances décevantes contre le Real Madrid.
Outre la victoire en Coupe de la Ligue, la FA Cup reste la dernière chance de remporter un titre. Les Skyblues y affronteront Liverpool le 4 avril en quarts de finale.
Pep Guardiola : ses statistiques à Manchester City
Matchs
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Points par match
582
415
75
92
2,27