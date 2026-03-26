« Quelque chose ne va pas » : un ancien coéquipier du FC Bayern pense que Guardiola va créer la surprise à Manchester City

Lors de la récente victoire 2-0 en finale de la Coupe de la Ligue contre le FC Arsenal, l'homme de 58 ans s'est certes « beaucoup réjoui » pour Guardiola, mais il est convaincu que l'entraîneur de Manchester City devrait démissionner à la fin de la saison en cours, pour son propre bien.

Sammer et Guardiola se connaissent depuis leur passage commun au FC Bayern. L'ancien international allemand a occupé le poste de directeur sportif du club le plus titré d'Allemagne entre 2012 et 2016, tandis que l'Espagnol était entraîneur principal des Munichois entre 2013 et 2016. « Nous avons merveilleusement bien travaillé ensemble pendant trois ans », a déclaré Sammer, saluant la personnalité de l'entraîneur de 55 ans.

Guardiola est encore sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2027, mais ces dernières semaines et ces derniers mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le Catalan pourrait quitter ses fonctions un an plus tôt que prévu et céder sa place à quelqu’un d’autre après dix ans passés chez les Skyblues.