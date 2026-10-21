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« Quelque chose n’allait pas » : Alexis Mac Allister s’en prend à l’ère Arne Slot et explique comment Andoni Iraola a ressoudé le vestiaire de Liverpool
- AFP
Une transition difficile dans le Merseyside
Slot a d’abord connu un immense succès à Anfield, remportant la Premier League dès sa première saison. Mais la situation s’est rapidement dégradée lors de sa deuxième campagne, qui s’est soldée par une décevante cinquième place et a finalement conduit à son départ.
Iraola a été recruté pour redresser la barre, et l’effet du nouvel entraîneur se fait déjà sentir. En témoigne une victoire renversante et mouvementée contre Villarreal (4-3) en Ligue des champions, mardi soir.
Liverpool s’est retrouvé mené de deux buts dès le début du match face à l’équipe espagnole. Une tête de Mac Allister a lancé la remontée, avant l’égalisation de Ronald Araujo, un deuxième but de l’Argentin et une réalisation de Florian Wirtz qui ont assuré les trois points, malgré un but inscrit en fin de match par Tani Oluwaseyi pour les visiteurs.
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Changements tactiques et prise de responsabilités
Interrogé par Amazon Prime, l’international argentin n’a pas mâché ses mots en dressant le bilan de la saison précédente. « L’an dernier a été une année vraiment difficile pour nous tous, a reconnu Mac Allister. Il était clair que je n’étais pas au niveau. Je suis le premier à le dire, ça ne me pose aucun problème. Quelque chose n’allait pas dans le groupe. Cet entraîneur a changé cela, et c’est vraiment important. »
Le joueur de 25 ans a également souligné l’abandon par Iraola du système défensif de Slot. « Notre façon de jouer est assez différente. Je n’aime pas faire de comparaisons, a-t-il expliqué. Je me sens bien, c’est ce que je veux et c’est ce qui me plaît. Maintenant, c’est davantage du marquage individuel. Il faut moins communiquer parce qu’il faut suivre [l’adversaire]. »
« L’an dernier, c’était davantage du marquage de zone. Avec la sélection nationale, nous jouons davantage en zone et ça fonctionne. Maintenant, nous jouons en un contre un et ça fonctionne. »
« Au bout du compte, c’est à nous de prendre nos responsabilités. C’est l’un des changements. Mais maintenant, c’est beaucoup plus simple : il faut moins réfléchir, mais peut-être courir davantage. C’est dans cette direction que va le football. »
Ngumoha brille alors que la confiance revient
Les ajustements ont clairement profité à Mac Allister, qui a lancé la remontée sur la scène européenne d’une tête décisive. « Je ne suis pas grand ! Mais j’adore aller dans la surface, a-t-il plaisanté. Les entraîneurs savent que j’aime attaquer le premier poteau. J’ai aussi marqué en Coupe du monde. C’est là que j’aime me placer. Mon père fait la même taille que moi, peut-être un peu moins, et il était lui aussi bon de la tête. »
Le milieu de terrain a également tenu à saluer son coéquipier de 18 ans, Rio Ngumoha, auteur de deux passes décisives cruciales. « Rio a été incroyable, il a fait la différence, a souligné Mac Allister. On parle parfois des joueurs qui marquent, mais il a vraiment été important.
« Ses qualités sautent aux yeux. Tout le monde le sait. Il est facile de voir que c’est un très bon joueur. Il a travaillé dur sans ballon, et c’est important aussi.
« Sur le deuxième but, Rio a aussi été incroyable. Je lui parle toujours des centres à ras de terre. »
- News Images
Maintenir la dynamique européenne
La priorité immédiate d’Iraola sera de s’appuyer sur la combativité affichée en Ligue des champions. Remonter un retard de deux buts sur la scène européenne témoigne d’une force mentale retrouvée au sein de l’effectif, en net contraste avec les difficultés de la saison dernière.
Alors que l’ambiance dans le vestiaire s’est améliorée et que des joueurs clés s’épanouissent dans un système simplifié, Liverpool cherchera à prolonger cet élan européen par des performances régulières sur la scène nationale.
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