Slot a d’abord connu un immense succès à Anfield, remportant la Premier League dès sa première saison. Mais la situation s’est rapidement dégradée lors de sa deuxième campagne, qui s’est soldée par une décevante cinquième place et a finalement conduit à son départ.

Iraola a été recruté pour redresser la barre, et l’effet du nouvel entraîneur se fait déjà sentir. En témoigne une victoire renversante et mouvementée contre Villarreal (4-3) en Ligue des champions, mardi soir.

Liverpool s’est retrouvé mené de deux buts dès le début du match face à l’équipe espagnole. Une tête de Mac Allister a lancé la remontée, avant l’égalisation de Ronald Araujo, un deuxième but de l’Argentin et une réalisation de Florian Wirtz qui ont assuré les trois points, malgré un but inscrit en fin de match par Tani Oluwaseyi pour les visiteurs.



