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Yosua Arya
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« Quelque chose de spécial ! » - Rafael Leao révèle son émotion après avoir récupéré l'emblématique maillot n°7 de Cristiano Ronaldo

R. Leao
C. Ronaldo
Portugal
Danemark vs Portugal
UEFA Nations League A

Rafael Leao a exprimé son immense fierté après avoir récupéré l’emblématique maillot numéro 7 de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. L’attaquant de Galatasaray a porté ce célèbre numéro lors de l’impressionnante victoire du Portugal contre le Danemark en Ligue des nations jeudi, prenant le relais après le départ soudain de Ronaldo du rassemblement de la sélection nationale.

  • Leao récupère le maillot numéro 7

    Leao s’est exprimé sur les émotions intenses qu’il a ressenties après avoir porté le célèbre maillot numéro 7 du Portugal. Ce maillot emblématique venait d’être laissé vacant après le départ de Ronaldo du camp de l’équipe nationale.

    Sous le feu des projecteurs, Leao a enfilé ce numéro légendaire lors du choc de Ligue des nations de l’UEFA de jeudi. Ce changement a clairement inspiré le groupe, puisque le Portugal a décroché une victoire palpitante 4-2 contre le Danemark.

    Habituellement vu avec le numéro 17 en sélection, l’attaquant de Galatasaray a eu l’opportunité de récupérer le maillot le plus célèbre de l’histoire du football portugais. C’était un moment énorme pour un joueur qui a toujours admiré l’attaquant de légende.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rendre hommage à une idole d’enfance

    Prendre la succession d’un quintuple Ballon d’Or n’est pas une tâche facile, mais Leao a assumé cette responsabilité. Pour le talentueux attaquant, c’était l’honneur suprême de porter un maillot si étroitement associé à son idole.

    « Porter le numéro sept était quelque chose de spécial pour moi, parce que Cristiano est mon idole depuis que je suis enfant », a expliqué Leao après l’impressionnante victoire contre le Danemark. « Mes enfants sont aussi nés un 7, donc je suis très heureux. »

  • « J’ai fait de mon mieux »

    Le poids du numéro 7 au Portugal ne peut pas être sous-estimé, lui qui symbolise des années de succès sans précédent sur la scène internationale. Leao était pleinement conscient des attentes liées au fait de remplacer la présence de Ronaldo sur le terrain.

    « J’ai fait de mon mieux pour respecter ce numéro, ce maillot », a déclaré Leao.

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    Cap sur le Portugal

    Ronaldo ayant quitté le rassemblement international en cours, Leao continuera probablement à porter ce numéro avec le Portugal lors du prochain match. En tête du classement, l’équipe de Jorge Jesus tentera de préserver son sans-faute lorsqu’elle affrontera la Norvège dimanche.

UEFA Nations League A
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