« Quelque chose de spécial ! » - Rafael Leao révèle son émotion après avoir récupéré l'emblématique maillot n°7 de Cristiano Ronaldo

Leao s’est exprimé sur les émotions intenses qu’il a ressenties après avoir porté le célèbre maillot numéro 7 du Portugal. Ce maillot emblématique venait d’être laissé vacant après le départ de Ronaldo du camp de l’équipe nationale.

Sous le feu des projecteurs, Leao a enfilé ce numéro légendaire lors du choc de Ligue des nations de l’UEFA de jeudi. Ce changement a clairement inspiré le groupe, puisque le Portugal a décroché une victoire palpitante 4-2 contre le Danemark.

Habituellement vu avec le numéro 17 en sélection, l’attaquant de Galatasaray a eu l’opportunité de récupérer le maillot le plus célèbre de l’histoire du football portugais. C’était un moment énorme pour un joueur qui a toujours admiré l’attaquant de légende.