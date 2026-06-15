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« Quelqu’un m’a griffé ou mordu », a déclaré Graham Potter, dont l’oreille était ensanglantée après la victoire écrasante 5-1 de la Suède face à la Tunisie lors du match d’ouverture de la Coupe du monde
La mystérieuse blessure de Potter vient assombrir cette victoire écrasante.
Malgré l'euphorie suscitée par cette victoire écrasante à Monterrey, Potter s'est présenté à ses obligations d'après-match avec du sang visible à l'oreille droite. Le stratège, recruté pour redonner vie à une équipe suédoise qui avait connu des difficultés lors des phases de qualification, s'est dit perplexe quant à l'origine de cette blessure.
Interrogé sur l’incident, il a reconnu ne pas savoir exactement comment la blessure s’était produite, évoquant le chaos régnant sur la touche : « Je ne sais pas ce qui s’est passé. Quelqu’un m’a griffé ou mordu. Il va falloir que je regarde les images », a-t-il déclaré à Sportbladet. Malgré le choc de voir leur entraîneur ensanglanté, l’ambiance est restée festive, Potter insistant sur la performance impressionnante de son équipe.
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Isak et Gyokeres ont surclassé la Tunisie.
Sur la pelouse, le duo d’attaquants Alexander Isak–Viktor Gyokeres s’est avéré bien trop redoutable pour la sélection africaine. L’avant-centre de Liverpool, Isak, a joué le rôle de meneur, inscrivant un superbe but en solo puis offrant une passe décisive à Mattias Svanberg pour le quatrième, validé après consultation du VAR. Gyokeres, pensionnaire d’Arsenal, a lui aussi trouvé le chemin des filets, exploitant une erreur adverse provoquée par le pressing incessant d’Isak.
Potter a rapidement félicité ses deux attaquants pour avoir imposé le tempo dès cette première sortie dans le groupe F. « Je pense que ce fut une soirée fantastique pour nous, un début fantastique », a-t-il déclaré. « Une performance solide qui a permis à Alex et Viktor de montrer leurs qualités, ce qu’ils ont fait. Nous avons été solides en défense, avons marqué des buts depuis le milieu de terrain et avons effectué de bons remplacements. Je suis heureux pour les joueurs. Ils ont travaillé dur ces dernières semaines et ont fait de grands progrès. Tout le mérite leur revient. En tant qu’entraîneur, on sait quand l’équipe progresse, mais il faut aussi gagner. Nous n’avons pas été parfaits, mais nous savions que ce ne serait pas le cas. »
Un retournement de situation remarquable pour Blagult
Ce 5-1 illustre la métamorphose impressionnante d’une sélection suédoise qui a failli ne pas prendre part à la compétition. Après une dernière place dans son groupe de qualification, derrière la Suisse, le Kosovo et la Slovénie, la Suède a finalement décroché son billet pour la phase finale grâce aux barrages de la Ligue des Nations. Sous la houlette de Potter, elle a retrouvé son efficacité, le milieu de terrain de Brighton Yasin Ayari, d’origine tunisienne, y allant même d’un doublé éclatant.
Malgré l’ampleur du succès, le sélectionneur est resté modeste. « J’étais un peu déçu du but que nous avons encaissé, mais ça peut arriver. Nous avons fait preuve de maturité en deuxième mi-temps, surtout compte tenu de notre manque d’expérience en Coupe du monde », a-t-il analysé. Cette brève défaillance a permis à Omar Rekik de sauver l’honneur pour la Tunisie, mais ce but n’a été qu’une maigre consolation, la Suède ayant contrôlé les dernières minutes de la rencontre.
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Un test de taille attend les leaders du groupe F aux Pays-Bas
La Suède occupe désormais une position de leader en tête du groupe, d’autant plus que les Pays-Bas et le Japon, deux grandes nations du football, se sont quittés sur un match nul 2-2 plus tôt dans la journée. Ce résultat place les hommes de Potter en pole position pour se qualifier pour les huitièmes de finale, même si l’entraîneur sait que le véritable test les attend lors de la deuxième journée face aux Oranje.
L’entraîneur a toutefois tempéré l’enthousiasme naissant : « Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, c’est-à-dire nos performances. Peu importe ce que les gens pensent de l’extérieur ; la Coupe du monde est faite pour ça : tout le monde fait des pronostics, mais nous devons nous focaliser sur notre travail et sur notre jeu d’équipe. Ce week-end, nous affronterons une autre grande équipe, l’une des favorites de la compétition.»