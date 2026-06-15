« Quelqu’un m’a griffé ou mordu », a déclaré Graham Potter, dont l’oreille était ensanglantée après la victoire écrasante 5-1 de la Suède face à la Tunisie lors du match d’ouverture de la Coupe du monde

Sur la pelouse, le duo d’attaquants Alexander Isak–Viktor Gyokeres s’est avéré bien trop redoutable pour la sélection africaine. L’avant-centre de Liverpool, Isak, a joué le rôle de meneur, inscrivant un superbe but en solo puis offrant une passe décisive à Mattias Svanberg pour le quatrième, validé après consultation du VAR. Gyokeres, pensionnaire d’Arsenal, a lui aussi trouvé le chemin des filets, exploitant une erreur adverse provoquée par le pressing incessant d’Isak.

Potter a rapidement félicité ses deux attaquants pour avoir imposé le tempo dès cette première sortie dans le groupe F. « Je pense que ce fut une soirée fantastique pour nous, un début fantastique », a-t-il déclaré. « Une performance solide qui a permis à Alex et Viktor de montrer leurs qualités, ce qu’ils ont fait. Nous avons été solides en défense, avons marqué des buts depuis le milieu de terrain et avons effectué de bons remplacements. Je suis heureux pour les joueurs. Ils ont travaillé dur ces dernières semaines et ont fait de grands progrès. Tout le mérite leur revient. En tant qu’entraîneur, on sait quand l’équipe progresse, mais il faut aussi gagner. Nous n’avons pas été parfaits, mais nous savions que ce ne serait pas le cas. »