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« Quelqu’un en Angleterre » est poussé à tenter un pari sur le transfert de Scott McTominay et à offrir à l’ancien joueur de Manchester United de Naples un retour en Premier League
McTominay est devenu champion et MVP en Italie
Un accord de transfert à 26 millions de livres sterling (35 M$) a éloigné McTominay d’Old Trafford après son passage par le célèbre centre de formation, qui l’a vu disputer 255 matches avec Manchester United. Malgré une présence régulière à Manchester, une place de titulaire ne lui a jamais été garantie.
Le joueur de 29 ans, qui a percé sous les ordres de Jose Mourinho, a souvent été utilisé comme milieu défensif reculé par United. Ses instincts offensifs ont ainsi été bridés, ce qui a conduit à des interrogations sur sa valeur pour le collectif.
Les chaînes sont tombées à Naples, avec McTominay autorisé à s’épanouir en numéro 10 porté vers l’avant. Il a inscrit 27 buts en deux saisons au Stadio Diego Armando Maradona, devenant champion, MVP du championnat et prétendant au Ballon d’Or.
United a fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir laissé filer une star formée au club, mais que réserve l’avenir à McTominay ? Les rumeurs de départ ont agité plusieurs mercatos, mais un nouveau contrat jusqu’en 2030 aurait également été préparé.
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L’ex-star de Manchester United McTominay rejouera-t-il en Premier League ?
L’ancien international écossais Hendry, s’exprimant en association avec Estafa.info, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si le football britannique avait vu McTominay pour la dernière fois : « Quand on voit ce qu’il a fait pour Naples il y a quelques années, une influence tellement énorme sur l’équipe et sur ce qu’elle a accompli, il y aura alors probablement quelqu’un en Angleterre qui se dira : “vous savez quoi, cela ne nous dérangerait pas de faire venir ça ici parce qu’il a cette mentalité de gagnant”.
» Et je ne dis pas que les six, huit meilleurs clubs n’ont pas une mentalité de gagnant, mais au fil des années, ce n’est pas facile à trouver. Donc Scott, il allait être un joueur important pour nous lors de la Coupe du monde et la Coupe du monde, je ne pense pas que ça ait marché pour lui, comme ça n’a pas marché pour beaucoup de joueurs écossais. »
L’Écosse a connu un nouveau crève-cœur en Coupe du monde en 2026
McTominay a contribué à envoyer l’Écosse vers sa première Coupe du monde depuis 1998, avec notamment un superbe retourné acrobatique inscrit lors d’un choc crucial des qualifications contre le Danemark, mais il a fait partie de ceux qui ont manqué leur rendez-vous au moment où une nouvelle élimination en phase de groupes était subie sur le sol nord-américain.
Hendry a ajouté au sujet d’un tournoi majeur qui a apporté de la frustration sur le terrain mais quelques moments mémorables en dehors : « J’ai été déçu par l’Écosse à la Coupe du monde, si je suis honnête. Cela dit, j’imagine que beaucoup de gens diraient que nous avons été décevants en 1998.
« La seule lueur d’espoir à propos de la Coupe du monde 2026, c’était la Tartan Army. Elle a désormais une histoire en Amérique qui est totalement intacte. J’ai même vu certains des supporters de chez moi, la North East Tartan Army de Peterhead, ils repartent à Boston en octobre, ils y retournent, ils ont le bateau et tout le reste déjà organisés, c’est remarquable.
« Je pense que tout le monde a été complètement déçu après le 1-0 contre Haïti. Le premier match nous a vraiment conditionnés, enfin, vraiment, vraiment conditionnés. Et d’une manière étrange aussi, le fait d’être menés 1-0 après 70 secondes contre le Maroc a en fait un peu joué en notre faveur, parce qu’ils avaient pris l’avantage et nous avons alors dû réagir. La bonne chose, c’est qu’ils n’ont pas marqué un deuxième ou un troisième but, mais nous avons dû réellement réagir à cela et nous avons eu pratiquement tout le match pour le faire.
« Aurions-nous pu obtenir un penalty sur John McGinn ? Je pense que oui. Je pense que, de manière générale, si c’est un coup franc à l’extérieur de la surface, ce qui aurait été sifflé comme un coup franc à l’extérieur de la surface, alors c’est évidemment un penalty si c’est dans la surface, et ça n’a pas été accordé.
« Mais je pense que, dans l’ensemble, nous avons été décevants. Mais encore une fois, comme je l’ai dit, si les gens se replongent en 1998, c’était décevant au final parce que nous avons fini par nous faire corriger par le Maroc lors du dernier match, ce qui a aussi été une déception. »
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À l’expiration du contrat actuel de McTominay à Naples
McTominay, qui adore sa vie en Italie aux côtés de sa compagne Cam Reading, est prêt à reprendre la compétition avec Naples en 2026-2027. Le club doit relancer le ballon en Serie A lors d’un déplacement à Gênes le 22 août.
Il reste à voir si un nouvel accord aura été trouvé d’ici là avec ce joueur au rendement essentiel, le contrat actuel de McTominay ayant encore deux ans à courir, ce qui contribue à maintenir son prix élevé et à éviter qu’une vente imminente ne soit envisagée.
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