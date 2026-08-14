McTominay a contribué à envoyer l’Écosse vers sa première Coupe du monde depuis 1998, avec notamment un superbe retourné acrobatique inscrit lors d’un choc crucial des qualifications contre le Danemark, mais il a fait partie de ceux qui ont manqué leur rendez-vous au moment où une nouvelle élimination en phase de groupes était subie sur le sol nord-américain.

Hendry a ajouté au sujet d’un tournoi majeur qui a apporté de la frustration sur le terrain mais quelques moments mémorables en dehors : « J’ai été déçu par l’Écosse à la Coupe du monde, si je suis honnête. Cela dit, j’imagine que beaucoup de gens diraient que nous avons été décevants en 1998.

« La seule lueur d’espoir à propos de la Coupe du monde 2026, c’était la Tartan Army. Elle a désormais une histoire en Amérique qui est totalement intacte. J’ai même vu certains des supporters de chez moi, la North East Tartan Army de Peterhead, ils repartent à Boston en octobre, ils y retournent, ils ont le bateau et tout le reste déjà organisés, c’est remarquable.

« Je pense que tout le monde a été complètement déçu après le 1-0 contre Haïti. Le premier match nous a vraiment conditionnés, enfin, vraiment, vraiment conditionnés. Et d’une manière étrange aussi, le fait d’être menés 1-0 après 70 secondes contre le Maroc a en fait un peu joué en notre faveur, parce qu’ils avaient pris l’avantage et nous avons alors dû réagir. La bonne chose, c’est qu’ils n’ont pas marqué un deuxième ou un troisième but, mais nous avons dû réellement réagir à cela et nous avons eu pratiquement tout le match pour le faire.

« Aurions-nous pu obtenir un penalty sur John McGinn ? Je pense que oui. Je pense que, de manière générale, si c’est un coup franc à l’extérieur de la surface, ce qui aurait été sifflé comme un coup franc à l’extérieur de la surface, alors c’est évidemment un penalty si c’est dans la surface, et ça n’a pas été accordé.

« Mais je pense que, dans l’ensemble, nous avons été décevants. Mais encore une fois, comme je l’ai dit, si les gens se replongent en 1998, c’était décevant au final parce que nous avons fini par nous faire corriger par le Maroc lors du dernier match, ce qui a aussi été une déception. »