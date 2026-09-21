Quelles surprises que Cittadella, Ravenna et Sorrento ! Mais Brescia, Reggiana-Spezia et Bari menacent : le point sur la Serie C

Dans le groupe C aussi, comme dans le groupe A, une équipe surprend tout le monde par son début de saison : il s’agit de Sorrente de Vincenzo Maiuri et du défenseur buteur Riccardo Cargnelutti, avec cinq victoires et une défaite jusqu’ici, la dernière à domicile contre le Bari, soit 15 points au compteur : Sorrente est en tête du groupe, poursuivi par le Potenza, très bien parti malgré un calendrier difficile avec un nul à Bari et une défaite à Salerne, ainsi que par l’équipe de Rastelli, marquée par la lourde défaite dans le derby contre Barletta mais capable de se ressaisir et de totaliser 13 points, ce qui place la favorite du groupe à seulement deux points du sommet. La Casertana de Vinicio Espinal convainc également, lui qui avait fait très bonne impression l’an dernier en menant la Giana Erminio aux play-offs, et qui confirme en Campanie grâce aux buts de Jacopo Manconi, tout comme l’habituelle Audace Cerignola. Deux faux pas contre Picerno et justement la Casertana, mais aussi trois victoires contre des adversaires compliqués pour l’Inter U23 de Stefano Vecchi, qui ne semble pas souffrir de la comparaison avec les équipes du Sud. En revanche, un peu trop de difficultés pour deux autres cadors, Salernitana et Catane, avec seulement 9 et 7 points et beaucoup de contre-performances. Le nouveau Foggia de Casillo et Auteri déçoit, sans victoire depuis la première journée et en zone play-offs, tout comme les deux clubs calabrais, Cosenza et Crotone, avant-dernier et dernier, décimés par les problèmes au sein de leur direction.