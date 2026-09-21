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Quelles surprises que Cittadella, Ravenna et Sorrento ! Mais Brescia, Reggiana-Spezia et Bari menacent : le point sur la Serie C

Le premier bilan des groupes A, B et C de la troisième division italienne, entre confirmations et exploits inattendus. Avec aussi quelques déceptions...

La Serie A s’est arrêtée après un mois et cinq journées de championnat. Le temps des premiers bilans, mais pas seulement dans l’élite italienne : la Serie C aussi est arrivée à un premier tournant, avec six journées disputées jusqu’ici dans les groupes A, B et C et les premiers verdicts de la troisième division, entre exploits inattendus, surprises, confirmations et déceptions.


Mais faisons le point sur les trois groupes de Serie C à la fin du mois de septembre :

  • GROUPE A

    Le Cittadella n’est pas seulement la meilleure équipe de Serie C jusqu’ici, mais aussi la meilleure en Italie et l’une des meilleures en Europe : six victoires en six matches jusqu’à présent, avec 18 points pris, dix buts marqués et seulement deux encaissés. Les grenats, entraînés par Roberto Musso, toute une vie d’abord comme joueur, de 2000 à 2011m puis comme technicien dans toutes les catégories chez les Patavins, ont également disputé des matches compliqués, comme le déplacement à Ospitaletto et le duel face à la Juventus Under 23, sans jamais manquer le rendez-vous avec les trois points. Grâce aux buts du jeune milieu de terrain ukrainien Eduard Igantov, né en 2006 et formé au centre de formation, ainsi qu’à l’expérience de Paolucci, Falcinelli, Antonucci et Barberis, des joueurs qui ont aussi évolué en Serie A. Certainement parmi les meilleures du groupe, mais pas la favorite : celle-ci, c’est l’Union Brescia, qui pointe pour l’instant à 4 points, à cause de deux matches nuls consécutifs contre Trévise et Trente, tandis que l’autre surprise de la poule, l’Ospitaletto, quatrième, guidé par le buteur Stefanoni, né en 2002 et auteur de 3 buts jusqu’ici, vient justement de tomber contre Cittadella. L’Arzignano s’en sort aussi bien, avec les buts et les passes décisives du duo Nanni-Moretti, les confirmations de l’Alcione et de Trente, troisième du classement, ainsi que les surprises Trévise et Dolomiti Bellunesi. La Juventus Under 23 est en revanche en difficulté, avec trois défaites et auparavant deux nuls de suite : la Juventus n’a gagné que lors de la première journée, avant de s’effondrer. Sont également décevants Novara, Pro Vercelli, Renate, spectaculairement dernier après deux années de playoffs, et la Folgore Caratese de Michele Criscitiello, directeur de Sportitalia, avec seulement trois points jusqu’ici.

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  • GROUPE B

    Le groupe B est jusqu’ici le plus beau, le plus disputé et le plus enthousiasmant, avec plusieurs équipes de niveau équivalent candidates à la victoire finale : les confirmations sont Spezia, qui, grâce à sa victoire contre la Vis Pesaro lors du match de lundi au Picco, est seul en tête avec 16 points, soit cinq victoires et un match nul à Grosseto, et la Reggiana, à 14 points, portée par le buteur croate Leon Sipos, ancien de Lecco et auteur de 7 buts jusqu’ici, ainsi que par Manolo Portanova. Deux cadors tout juste relégués de Serie B, qui veulent immédiatement décrocher la remontée, talonnés par deux surprises : relative pour Ravenna, au même niveau que le club d’Émilie, au vu des playoffs atteints l’an passé et du recrutement de Simone Rabbi en provenance de Cittadella, totale en revanche pour le promu Grosseto, qui n’a encore jamais perdu et compte 12 points. Bon début également pour Livourne des frères Lucarelli, battus toutefois dans le derby contre Spezia, Torres avec Lorenzo Di Stefano, Forlì et l’Atalanta U23, en zone de playoffs avec Guidonia. Pescara ne convainc pas, très irrégulier avec 8 points pris jusqu’ici, tandis que Pérouse, avec trois défaites de suite, et l’Ostiamare de Daniele De Rossi, avec 4 revers jusqu’à présent, déçoivent. En bas de classement, c’est la catastrophe pour la Vis Pesaro.


  • GROUPE C

    Dans le groupe C aussi, comme dans le groupe A, une équipe surprend tout le monde par son début de saison : il s’agit de Sorrente de Vincenzo Maiuri et du défenseur buteur Riccardo Cargnelutti, avec cinq victoires et une défaite jusqu’ici, la dernière à domicile contre le Bari, soit 15 points au compteur : Sorrente est en tête du groupe, poursuivi par le Potenza, très bien parti malgré un calendrier difficile avec un nul à Bari et une défaite à Salerne, ainsi que par l’équipe de Rastelli, marquée par la lourde défaite dans le derby contre Barletta mais capable de se ressaisir et de totaliser 13 points, ce qui place la favorite du groupe à seulement deux points du sommet. La Casertana de Vinicio Espinal convainc également, lui qui avait fait très bonne impression l’an dernier en menant la Giana Erminio aux play-offs, et qui confirme en Campanie grâce aux buts de Jacopo Manconi, tout comme l’habituelle Audace Cerignola. Deux faux pas contre Picerno et justement la Casertana, mais aussi trois victoires contre des adversaires compliqués pour l’Inter U23 de Stefano Vecchi, qui ne semble pas souffrir de la comparaison avec les équipes du Sud. En revanche, un peu trop de difficultés pour deux autres cadors, Salernitana et Catane, avec seulement 9 et 7 points et beaucoup de contre-performances. Le nouveau Foggia de Casillo et Auteri déçoit, sans victoire depuis la première journée et en zone play-offs, tout comme les deux clubs calabrais, Cosenza et Crotone, avant-dernier et dernier, décimés par les problèmes au sein de leur direction.

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