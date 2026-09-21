Quelles surprises que Cittadella, Ravenna et Sorrento ! Mais Brescia, Reggiana-Spezia et Bari menacent : le point sur la Serie C

Le Cittadella n’est pas seulement la meilleure équipe de Serie C jusqu’ici, mais aussi la meilleure en Italie et l’une des meilleures en Europe : six victoires en six matches jusqu’à présent, avec 18 points pris, dix buts marqués et seulement deux encaissés. Les grenats, entraînés par Roberto Musso, toute une vie d’abord comme joueur, de 2000 à 2011m puis comme technicien dans toutes les catégories chez les Patavins, ont également disputé des matches compliqués, comme le déplacement à Ospitaletto et le duel face à la Juventus Under 23, sans jamais manquer le rendez-vous avec les trois points. Grâce aux buts du jeune milieu de terrain ukrainien Eduard Igantov, né en 2006 et formé au centre de formation, ainsi qu’à l’expérience de Paolucci, Falcinelli, Antonucci et Barberis, des joueurs qui ont aussi évolué en Serie A. Certainement parmi les meilleures du groupe, mais pas la favorite : celle-ci, c’est l’Union Brescia, qui pointe pour l’instant à 4 points, à cause de deux matches nuls consécutifs contre Trévise et Trente, tandis que l’autre surprise de la poule, l’Ospitaletto, quatrième, guidé par le buteur Stefanoni, né en 2002 et auteur de 3 buts jusqu’ici, vient justement de tomber contre Cittadella. L’Arzignano s’en sort aussi bien, avec les buts et les passes décisives du duo Nanni-Moretti, les confirmations de l’Alcione et de Trente, troisième du classement, ainsi que les surprises Trévise et Dolomiti Bellunesi. La Juventus Under 23 est en revanche en difficulté, avec trois défaites et auparavant deux nuls de suite : la Juventus n’a gagné que lors de la première journée, avant de s’effondrer. Sont également décevants Novara, Pro Vercelli, Renate, spectaculairement dernier après deux années de playoffs, et la Folgore Caratese de Michele Criscitiello, directeur de Sportitalia, avec seulement trois points jusqu’ici.