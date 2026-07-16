Le coup le plus dur pour les chances de succès serait sans doute l'absence de l'attaquant titulaire Harry Kane. Saibari pourrait certes le remplacer (tout comme Serge Gnabry) ; il a d'ailleurs joué en attaque pour le Maroc lors de la Coupe du monde. Mais c'est un rang en retrait que Saibari occupe le mieux, là où il s'est illustré la saison dernière au PSV Eindhoven. L’été dernier, les Munichois avaient recruté Nicolas Jackson peu avant la clôture du mercato pour disposer d’un véritable remplaçant pour Kane. Le Sénégalais a toutefois déçu et n’a pas été conservé dans l’effectif. Dans l’absolu, un avant-centre supplémentaire constituerait un atout non négligeable. Les Munichois pourraient aussi s’activer sur un ailier gauche prometteur capable de couvrir Luis Diaz.

Pour l’instant, l’arrivée d’un milieu central paraît plus probable que celle d’un autre attaquant, même si aucun dossier n’est encore concret. Ayyoub Bouaddi a été cité, mais ses performances au Mondial ont fait grimper son prix à environ 100 millions d’euros, soit bien au-delà du budget transfert du Bayern.

Après les départs de Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, Tom Bischof se présente comme la première alternative au duo titulaire Joshua Kimmich – Aleksandar Pavlovic. Après avoir principalement occupé le poste d’arrière latéral de secours la saison dernière, le jeune joueur devrait désormais bénéficier de nombreux temps de jeu à son poste de prédilection. Konrad Laimer et Brown, initialement prévus comme arrières latéraux, ainsi que le jeune Bara Sapoko Ndiaye, 18 ans, qui a fait une brève apparition avec le Sénégal au Mondial et est considéré comme le plus grand talent du club, pourraient également profiter de cette situation.

Si le club ne recrute pas d’autres renforts offensifs ou au milieu, les jeunes talents bénéficieront logiquement de davantage de temps de jeu. Ils pourraient ainsi suivre la trajectoire de Lennart Karl, qui a profité de l’effectif réduit pour passer, en quelques mois, du centre de formation à l’équipe nationale A. Pour l’instant, Kompany compte aligner en attaque Arijon Ibrahimovic, de retour de prêt, même si un rebondissement ou un départ n’est pas à exclure avant la clôture du mercato. David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chavez, Erblin Osmani et Maycon Cardozo, entre autres, peuvent aussi espérer leur chance.