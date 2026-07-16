Max Eberl, directeur sportif du FC Bayern, mène actuellement deux batailles. Il se bat pour constituer un effectif compétitif et pour obtenir la prolongation de son propre contrat. Il va sans dire qu'une victoire dans l'un de ces combats augmenterait considérablement ses chances de succès dans l'autre. Mi-juillet, Eberl a de quoi être satisfait : jusqu'à présent, le mercato estival s'est déroulé de manière excellente du point de vue du club bavarois.
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Quelles sont les priorités de recrutement restant à régler au FC Bayern ? Max Eberl doit désormais accomplir une mission cruciale sur le marché des transferts
En recrutant Nathaniel Brown (23 ans) et Ismael Saibari (25 ans), le Bayern Munich s’est offert deux jeunes talents au potentiel intéressant, à des tarifs plutôt raisonnables pour le marché actuel. Il faut souligner le travail d’Eberl, qui, avec le reste de la direction sportive emmenée par le directeur sportif Christoph Freund, a négocié ces transferts de manière décisive avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde. Comme les deux joueurs ont brillé aux États-Unis, la concurrence aurait été plus forte et le prix plus élevé.
Le club bavarois a donc déboursé 50 millions d’euros pour chacun des deux joueurs. Polyvalents et déjà performants, ils devraient rapidement disposer d’un temps de jeu conséquent. S’ils ne sont pas encore des titulaires indiscutables, leur progression pourrait bien les conduire à ce statut dans les prochaines saisons. Saibari devrait d’abord mettre la pression sur le numéro 10 Jamal Musiala, tandis que Brown pourrait bousculer la hiérarchie à gauche de la défense, où Alphonso Davies règne actuellement.
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FC Bayern : plusieurs joueurs de retour de prêt devraient encore être vendus
Les dépenses atteignent 101,5 M€, clause de rachat de Noel Aseko incluse, en sus des deux transferts phares. À ce stade, les recettes s’élèvent à 26,25 M€, générées par les ventes de Daniel Peretz, Alexander Nübel, Jonathan Asp Jensen et Jonah Kusi-Asare, de retour de prêt. Ce total devrait encore progresser.
Mais placer les joueurs prestigieux encore sur le marché s’avère complexe. João Palhinha est courtisé par Benfica Lisbonne, la Juventus Turin et Aston Villa, et les Munichois espèrent en tirer 25 millions d’euros. Noël Aseko, lui, est sur le point de s’engager avec l’Eintracht Francfort pour 13 millions. En revanche, les dossiers Bryan Zaragoza, Sacha Boey et Armindo Sieb n’ont pas encore atteint ce stade de concrétisation.
Si tous ces joueurs quittaient bien le FC Bayern, il resterait encore 18 joueurs de champ expérimentés. Un effectif qui offre autant d’opportunités que de risques : la polyvalence de nombreux éléments permettrait à l’entraîneur Vincent Kompany de multiplier les options, mais une série de blessures risquerait de mettre rapidement le groupe sous tension, comme cela s’est déjà produit par moments la saison passée.
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FC Bayern : un nouveau milieu de terrain va-t-il arriver ?
Le coup le plus dur pour les chances de succès serait sans doute l'absence de l'attaquant titulaire Harry Kane. Saibari pourrait certes le remplacer (tout comme Serge Gnabry) ; il a d'ailleurs joué en attaque pour le Maroc lors de la Coupe du monde. Mais c'est un rang en retrait que Saibari occupe le mieux, là où il s'est illustré la saison dernière au PSV Eindhoven. L’été dernier, les Munichois avaient recruté Nicolas Jackson peu avant la clôture du mercato pour disposer d’un véritable remplaçant pour Kane. Le Sénégalais a toutefois déçu et n’a pas été conservé dans l’effectif. Dans l’absolu, un avant-centre supplémentaire constituerait un atout non négligeable. Les Munichois pourraient aussi s’activer sur un ailier gauche prometteur capable de couvrir Luis Diaz.
Pour l’instant, l’arrivée d’un milieu central paraît plus probable que celle d’un autre attaquant, même si aucun dossier n’est encore concret. Ayyoub Bouaddi a été cité, mais ses performances au Mondial ont fait grimper son prix à environ 100 millions d’euros, soit bien au-delà du budget transfert du Bayern.
Après les départs de Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, Tom Bischof se présente comme la première alternative au duo titulaire Joshua Kimmich – Aleksandar Pavlovic. Après avoir principalement occupé le poste d’arrière latéral de secours la saison dernière, le jeune joueur devrait désormais bénéficier de nombreux temps de jeu à son poste de prédilection. Konrad Laimer et Brown, initialement prévus comme arrières latéraux, ainsi que le jeune Bara Sapoko Ndiaye, 18 ans, qui a fait une brève apparition avec le Sénégal au Mondial et est considéré comme le plus grand talent du club, pourraient également profiter de cette situation.
Si le club ne recrute pas d’autres renforts offensifs ou au milieu, les jeunes talents bénéficieront logiquement de davantage de temps de jeu. Ils pourraient ainsi suivre la trajectoire de Lennart Karl, qui a profité de l’effectif réduit pour passer, en quelques mois, du centre de formation à l’équipe nationale A. Pour l’instant, Kompany compte aligner en attaque Arijon Ibrahimovic, de retour de prêt, même si un rebondissement ou un départ n’est pas à exclure avant la clôture du mercato. David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chavez, Erblin Osmani et Maycon Cardozo, entre autres, peuvent aussi espérer leur chance.
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FC Bayern : le poste de défenseur central pourrait encore évoluer.
La ligne des gardiens est au complet ; sur les côtés en défense, Kompany dispose de nombreuses options intéressantes avec différents types de joueurs – et pour l’instant, l’effectif en défense centrale est également suffisant. Mais il pourrait encore y avoir du mouvement à ce poste. Min-Jae Kim et Hiroki Ito devraient quitter le club si des offres appropriées se présentaient. Si l’un des deux venait effectivement à partir, il faudrait impérativement recruter un nouveau défenseur central. Yann Bisseck, défenseur central de 25 ans appartenant à l’Inter Milan et formé à Cologne, est régulièrement cité comme une cible potentielle.
Plus la décision d’un départ de Kim ou Ito interviendra tardivement, plus la direction sportive menée par Eberl sera sous pression. Dans le pire des cas, le scénario de l’été dernier pourrait se répéter : le départ de Kingsley Coman mi-août avait alors placé le FC Bayern dans une position délicate. La situation s’était encore compliquée lorsque Uli Hoeneß avait annoncé vouloir recruter uniquement un joueur en prêt, ce qui avait repoussé la recherche jusqu’au dernier jour du mercato ; Jackson avait alors été enrôlé dans des conditions onéreuses.
Au-delà de ces hypothèses, la priorité d’Eberl reste de monétiser les joueurs difficilement cessibles afin de financer ces opérations. En parallèle, deux dossiers prioritaires figurent en tête de l’ordre du jour : prolonger le contrat de Kane, qui court jusqu’en 2027, et convaincre Michael Olise, courtisé par le Real Madrid, de s’engager durablement à Munich. La prolongation de Konrad Laimer n’a pas encore été officialisée, mais elle serait déjà actée.
Et Eberl ? Son contrat expire, tout comme celui de Freund, l’été prochain. Leur sort pourrait être tranché dès la prochaine réunion du conseil de surveillance en août, ou bien seulement en novembre.
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