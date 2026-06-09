Quelles sont les implications pour l'Angleterre, éliminée de la course à une qualification directe pour la Coupe du monde féminine, alors que les Lionesses soignent leurs blessures et se préparent pour les barrages ?

« Je m’attendais à un match très serré », a déclaré la sélectionneuse anglaise après coup – et elle avait toutes les raisons de le penser. Une seule fois, une rencontre entre ces deux équipes s’est soldée par un écart de plus d’un but, et cela remonte à 2017. En général, ce sont des matchs très disputés qui se jouent à très peu de choses.

La tendance s’est confirmée vendredi : après l’ouverture du score de Patri Guijarro à la 19^e minute, les Lionesses ont cédé de façon inattendue. « La différence ce soir, c’est que nous n’avons pas été à la hauteur », a reconnu Wiegman.

Non seulement cette contre-performance a entraîné la plus lourde défaite de l’ère Wiegman – et la plus sévère infligée à l’Angleterre depuis 2009 – mais elle a aussi coûté aux championnes d’Europe la première place de ce groupe extrêmement relevé, synonyme de qualification directe pour la Coupe du monde féminine 2027.

L’Espagne, désormais en pole position, validera son billet pour le Brésil en cas de victoire attendue contre l’Islande mardi. Les Lionesses, elles, doivent espérer un coup de main nordique pour éviter les barrages, scénario aujourd’hui très improbable.

Quelles conséquences pour la préparation des Lionesses en vue du tournoi ? Et surtout, quel coup dur pour leurs espoirs de remporter le titre mondial l’été prochain ?