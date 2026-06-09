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England Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
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Quelles sont les implications pour l'Angleterre, éliminée de la course à une qualification directe pour la Coupe du monde féminine, alors que les Lionesses soignent leurs blessures et se préparent pour les barrages ?

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Tout était en jeu pour l'Angleterre vendredi : en se rendant à Majorque pour affronter l'Espagne, les Lionesses pouvaient valider directement leur billet pour la Coupe du monde féminine 2027. Un simple match nul aurait suffi aux Lionesses pour valider leur billet pour le Brésil et contraindre l’une de leurs principales rivales pour le titre estival à passer par les barrages. Cette occasion en or s’est toutefois échappée dans des circonstances incroyables : une défaite 4-0, la plus lourde de l’ère Sarina Wiegman.

« Je m’attendais à un match très serré », a déclaré la sélectionneuse anglaise après coup – et elle avait toutes les raisons de le penser. Une seule fois, une rencontre entre ces deux équipes s’est soldée par un écart de plus d’un but, et cela remonte à 2017. En général, ce sont des matchs très disputés qui se jouent à très peu de choses.

La tendance s’est confirmée vendredi : après l’ouverture du score de Patri Guijarro à la 19^e minute, les Lionesses ont cédé de façon inattendue. « La différence ce soir, c’est que nous n’avons pas été à la hauteur », a reconnu Wiegman.

Non seulement cette contre-performance a entraîné la plus lourde défaite de l’ère Wiegman – et la plus sévère infligée à l’Angleterre depuis 2009 – mais elle a aussi coûté aux championnes d’Europe la première place de ce groupe extrêmement relevé, synonyme de qualification directe pour la Coupe du monde féminine 2027.

L’Espagne, désormais en pole position, validera son billet pour le Brésil en cas de victoire attendue contre l’Islande mardi. Les Lionesses, elles, doivent espérer un coup de main nordique pour éviter les barrages, scénario aujourd’hui très improbable.

Quelles conséquences pour la préparation des Lionesses en vue du tournoi ? Et surtout, quel coup dur pour leurs espoirs de remporter le titre mondial l’été prochain ?

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    La qualification est toujours attendue.

    Même si l’Angleterre doit passer par les barrages, son absence au tournoi brésilien constituerait une véritable surprise.

    Les barrages se déroulent en deux tours, chacun sous la forme d’une double confrontation aller-retour, ce qui limite les risques d’un coup de théâtre lié à un match unique. De plus, l’équipe de Wiegman, l’une des meilleures en lice, affrontera d’abord une formation de Ligue C, puis, en cas de qualification, une sélection classée quatrième de Ligue A ou une équipe de Ligue B.

    En substance, le résultat de vendredi n’altère pas significativement les chances de qualification pour la Coupe du monde ; il allonge et complique simplement le parcours vers le Brésil.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Peu d’occasions d’apprentissage

    Ces modifications ne constituent toutefois pas l’option idéale pour l’Angleterre, car le scénario optimal serait une qualification automatique et la liberté d’organiser les matchs amicaux de son choix lors des deux dernières trêves internationales de l’année.

    En préparation du tournoi de 2023, avant leur parcours vers une toute première finale, les Lionesses avaient affronté des équipes telles que les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie, tout en disputant la Finalissima contre le Brésil, ce qui leur avait permis de se mesurer à une grande variété d’adversaires internationaux et de sortir de leur bulle européenne.

    Cette situation sera gelée jusqu’en début d’année prochaine. D’ici là, les Lionesses devront se contenter d’adversaires familiers ou contre lesquels elles partent largement favorites, voire les deux. Peu d’opportunités d’apprentissage donc, d’ici la fin 2024.

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    De nouveaux défis nous attendent

    C’est un coup dur : Wiegman veut absolument comprendre ce qui s’est passé vendredi face à l’Espagne.

    « Je cherche actuellement à identifier les causes de ce revers », a-t-elle expliqué après la rencontre. « Nous devons comprendre ce qui a réellement mal fonctionné. »

    Si le staff peut évidemment disséquer la rencontre à tête reposée, rien ne vaut un nouveau test face à un adversaire de haut niveau pour confirmer les diagnostics, même en l’absence d’enjeu.

    Si des ajustements défensifs s’imposent, les barrages ne reproduiront pas exactement l’intensité du test espagnol. Quel que soit l’adversaire, les Lionesses devront imposer leur possession et gérer les contre-attaques. Une situation bien moins exigeante que de contenir les vagues d’une des meilleures nations mondiales.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    L'expérimentation est-elle suspendue ?

    Les barrages s’annoncent eux aussi très disputés et d’une importance capitale, laissant peu de place aux expérimentations ou aux rotations, à moins que l’Angleterre ne prenne une avance confortable lors du match aller.

    Le groupe anglais possède certes une solide expérience, avec de nombreuses joueuses ayant participé au sacre européen de l’été dernier, mais il comprend aussi des éléments peu habitués à la scène internationale.

    Lors de la série de matchs amicaux disputés fin 2025, certaines Lionesses ont émergé, à l’image de Lucia Kendall, titulaire lors de la victoire contre l’Espagne à Wembley, ou de Taylor Hinds, arrière gauche prometteuse. Or, Sarina Wiegman disposera de peu de marges pour répéter ces essais quand la victoire deviendra impérative.

    En début d’année prochaine, lorsque l’Angleterre pourra organiser ces rencontres, l’accent sera sans doute mis sur la préparation de la Coupe du monde, à condition que la qualification soit acquise comme prévu. Quelques opportunités d’expérimenter subsisteront, surtout en début de programme, mais elles se raréfieront à mesure que le tournoi approchera.

  • Chloe Kelly England Women 2026Getty Images

    Les points positifs

    Toutefois, tout n’est pas à jeter. La défaite de vendredi pourrait même s’avérer salutaire pour l’Angleterre à long terme. Comme l’a souligné Lauren Hemp lundi : « C’est dans ce genre de matchs qu’on apprend le plus. » Les Lionesses ne ont pas souvent l’occasion de se frotter à des adversaires de ce calibre.

    L’Espagne avait déjà affiché sa supériorité à plusieurs reprises par le passé, mais elle avait finalement buté sur des rencontres plus serrées, souvent remportées par des Three Lions mieux armés dans les moments clés. Si les résultats restent l’essentiel, ils ont parfois masqué des failles que Wiegman n’a pu ignorer, à Majorque.

    Les barrages présentent aussi des avantages : les Lionesses disputent rarement des matchs à l’extérieur, se contentant souvent des rencontres de qualification ; un constat dressé après la défaite de vendredi. Les matchs amicaux se déroulent le plus souvent à domicile : la dernière sortie remonte à début 2024, et encore, sur terrain neutre. Il faut remonter à avril 2021 pour retrouver un véritable déplacement en match hors compétition. À ce titre, enchaîner deux rencontres sur la pelouse de l’adversaire lors des barrages constitue un atout.

    Enfin, les play-offs offrent l’occasion de croiser des formations de bon niveau. Les adversaires de Ligue C devraient être à la portée des Lionesses au premier tour, mais le deuxième tour pourrait réserver une opposition plus redoutable. Un tel test, s’il est réussi, ne pourrait qu’accélérer la progression du groupe.

  • Lucy Bronze England Women 2026Getty Images

    En situation d’infériorité numérique

    Pendant que l'Angleterre se prépare pour les barrages, l'Espagne, championne du monde en titre et principale rivale des Lionesses, peaufine son jeu face aux cadors internationaux afin d'être prête à croiser des adversaires moins huppés en Coupe du monde.

    Le Japon, qualifié après son sacre asiatique en mars, l’Allemagne, en tête de son groupe depuis sa victoire vendredi soir contre la Norvège, et sans doute la France, actuellement en pole position du groupe A2 avant les rencontres de mardi, suivent la même approche. De leur côté, les États-Unis sont déjà engagés dans cette dynamique depuis plusieurs mois : elles ont affronté le Japon, la Colombie, le Brésil, les Pays-Bas et bien d’autres formations depuis leur triomphe olympique de l’été 2024.

    Dans ce contexte, l’Angleterre apparaît donc légèrement désavantagée par rapport à ses principaux concurrents. Les Lionesses doivent donc optimiser une situation loin d’être idéale et s’appuyer sur les barrages, puis sur les premiers mois de l’année prochaine, lorsqu’elles pourront choisir leurs adversaires.

    Pour l’instant, toutes les énergies convergent vers le match face à l’Ukraine mardi, avec l’impératif de rebondir après la défaite de vendredi. Une qualification directe est encore mathématiquement possible, mais très peu probable. La priorité est donc de stabiliser le navire, d’aborder les barrages en confiance et de démontrer que, malgré ce revers, l’Angleterre demeure un candidat crédible au titre mondial de 2027.

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