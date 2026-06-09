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England Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
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Quelles sont les implications pour l'Angleterre après avoir manqué la qualification directe pour la Coupe du monde féminine, alors que les Lionesses soignent leurs blessures et se préparent pour les barrages ?

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Angleterre vs Ukraine
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L’Angleterre avait son destin en mains vendredi à Majorque : un résultat nul contre l’Espagne lui suffisait pour valider directement son billet pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil, et contraindre l’une de ses rivales pour le titre à passer par les barrages. Un simple match nul aurait suffi aux Lionesses pour valider leur billet pour le Brésil et contraindre l’une de leurs principales rivales pour le titre estival à passer par les barrages. Cette occasion en or s’est toutefois échappée dans des circonstances incroyables : une défaite 4-0, la plus lourde de l’ère Sarina Wiegman.

« Je m’attendais à un match très serré », a déclaré la sélectionneuse anglaise après coup – et elle avait toutes les raisons de le penser. Une seule fois, une rencontre entre ces deux équipes s’est soldée par un écart de plus d’un but, et cela remonte à 2017. En général, ce sont des matchs très disputés qui se jouent à très peu de choses.

La tendance semblait confirmée vendredi soir, jusqu’à ce que Patri Guijarro ouvre le score à la 19^e minute et que les Lionesses, fait rare, s’effondrent. « La différence ce soir, c’est que nous n’avons pas été à la hauteur », a reconnu Wiegman.

Non seulement cette contre-performance représente la plus lourde défaite de l’ère Wiegman – et le plus sévère revers subi par l’Angleterre depuis 2009 – mais elle a aussi coûté aux championnes d’Europe la première place de ce groupe très relevé, synonyme de qualification directe pour la Coupe du monde féminine 2027.

L’Espagne, désormais en pole position, validera son billet pour le Brésil en cas de succès attendu contre l’Islande mardi. Les Lionesses doivent quant à elles espérer un coup de main nordique pour éviter les barrages, scénario pour l’instant très peu probable.

Quelles conséquences pour la préparation des Lionesses en vue du tournoi ? Et surtout, à quel point ce revers brise-t-il leurs espoirs de remporter le titre mondial l’été prochain ?

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    La qualification est toujours attendue.

    Même si l’Angleterre doit passer par les barrages, son absence au tournoi brésilien constituerait une véritable surprise.

    Les barrages se déroulent en deux tours, chacun sous la forme d’une double confrontation aller-retour, ce qui limite les risques d’un coup de théâtre en match unique. De plus, l’équipe de Wiegman, l’une des meilleures en lice, affrontera d’abord une formation de Ligue C, puis, en cas de qualification, une équipe classée quatrième de Ligue A ou une formation de Ligue B.

    En substance, le résultat de vendredi n’altère pas fondamentalement ses chances de se qualifier pour la Coupe du monde ; il allonge et complique simplement le parcours vers le Brésil.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Peu d’occasions d’apprentissage

    Ces modifications ne constituent toutefois pas l’option idéale pour l’Angleterre, car le scénario optimal serait une qualification automatique et la liberté d’organiser les matchs amicaux de son choix lors des deux dernières trêves internationales de l’année.

    En préparation du tournoi de 2023, avant leur parcours vers une toute première finale, les Lionesses avaient affronté des équipes telles que les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie, tout en disputant la Finalissima contre le Brésil, ce qui leur avait permis de se mesurer à une grande variété d’adversaires internationaux et de sortir de leur bulle européenne.

    Cette situation sera gelée jusqu’en début d’année prochaine. D’ici là, les Lionesses devront se contenter d’adversaires familiers ou contre lesquels elles sont largement favorites, voire les deux. Peu d’opportunités d’apprentissage donc, d’ici la fin 2024.

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    De nouveaux défis nous attendent

    C’est un coup dur : Wiegman veut absolument comprendre ce qui s’est passé vendredi face à l’Espagne.

    « Je cherche actuellement à comprendre : qu’est-ce qui a causé ce résultat ? », s’est-elle interrogée après la défaite. « Nous devons identifier ce qui n’a pas fonctionné. »

    Si le staff peut évidemment disséquer la rencontre à froid, rien ne vaut un nouveau test face à un adversaire de haut niveau pour valider ses conclusions, même en l’absence d’enjeu.

    Des ajustements défensifs semblent nécessaires, mais les barrages, moins exigeants que l’affrontement avec l’Espagne, ne mettront pas les Lionesses sous la même pression. Quel que soit l’adversaire, on attend d’elles qu’elles dominent la possession et repoussent les rares contres. Une situation bien éloignée des vagues d’attaques d’une des meilleures nations du globe.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    L'expérimentation est-elle suspendue ?

    Les barrages s’annoncent eux aussi disputés et d’une importance capitale, laissant peu de marge pour les expérimentations ou la rotation du effectif, à moins que l’Angleterre ne prenne une avance confortable dès le match aller.

    Le groupe anglais possède certes une solide expérience, avec plusieurs cadres ayant contribué au sacre européen de l’été dernier, mais il comprend aussi des éléments peu habitués à la scène internationale.

    Lors de la série de matchs amicaux disputés fin 2025, les Lionesses ont pu lancer Lucia Kendall, titulaire lors de la victoire contre l’Espagne à Wembley, et offrir du temps de jeu à Taylor Hinds, arrière gauche prometteuse. Dans des rencontres où la victoire est impérative, Sarina Wiegman disposera de peu de marges pour répéter l’expérience.

    Début 2026, le calendrier sera encore plus contraint : la Coupe du monde approchant, la Ligue des nations féminine 2027 ne laissera que peu de créneaux pour des rencontres de préparation, réduisant d’autant les opportunités d’expérimentation.

  • Chloe Kelly England Women 2026Getty Images

    Les points positifs

    Toutefois, tout n’est pas à jeter. La défaite de vendredi pourrait bien s’avérer être une leçon salutaire pour l’Angleterre, qui lui sera utile à long terme. Comme l’a souligné Lauren Hemp lundi : « Je pense que c’est dans ce genre de matchs qu’on apprend le plus. » Les Lionesses ne ont pas souvent l’occasion de disputer des rencontres de ce calibre.

    L’Espagne avait déjà montré qu’elle pouvait dominer certaines rencontres, comme elle l’a fait vendredi, mais elle avait ensuite péché dans la finition, laissant l’Angleterre, souvent plus réaliste, l’emporter dans les matchs serrés. Si les résultats restent l’essentiel, ils ont parfois masqué des failles dans l’équipe de Wiegman, pleinement exposées à Majorque.

    Les barrages présentent aussi des avantages : les Lionesses disputent rarement des matchs à l’extérieur, se contentant souvent des rencontres de qualification ; un constat dressé après la défaite de vendredi. Les matchs amicaux se déroulent presque toujours à domicile : la dernière sortie remonte à début 2024, et encore, sur terrain neutre. Il faut même remonter à avril 2021 pour trouver trace d’une rencontre hors compétition chez l’adversaire. À ce titre, enchaîner deux déplacements lors des barrages constitue un vrai plus.

    Enfin, les play-offs offrent l’opportunité de croiser des équipes de bon niveau. Les adversaires de Ligue C ne devraient pas les inquiéter au premier tour, mais un éventuel adversaire de Ligue B au deuxième tour pourrait les pousser dans leurs retranchements, ce qui, à condition de s’imposer, ne serait pas un mal.

  • Lucy Bronze England Women 2026Getty Images

    En situation d’infériorité

    Pendant que l'Angleterre se prépare pour les barrages, l'Espagne, championne du monde en titre et principale rivale des Lionesses pour le titre, affrontera plusieurs des meilleures nations internationales ainsi que des adversaires de renom afin de peaufiner sa préparation avant de croiser des sélections moins connues en Coupe du monde.

    Le Japon, qualifié après son sacre asiatique en mars, l’Allemagne, couronnée tête de groupe vendredi soir grâce à sa victoire contre la Norvège, et sans doute la France, en pole pour conclure en tête du groupe A2 avant les matchs de mardi, adopteront la même approche. De leur côté, les États-Unis sont déjà engagés dans cette dynamique depuis plusieurs mois : elles ont affronté le Japon, la Colombie, le Brésil, les Pays-Bas et bien d’autres formations depuis leur triomphe olympique de l’été 2024.

    Les Lionesses doivent donc optimiser une situation loin d’être idéale et donner le maximum d’elles-mêmes : d’abord lors des barrages, puis durant la nouvelle campagne de la Ligue des nations en début d’année prochaine.

    Pour l’instant, toutes les énergies convergent vers le match face à l’Ukraine mardi, avec l’impératif de rebondir après la défaite de vendredi. Une qualification directe est encore mathématiquement possible, mais très peu probable. La priorité est donc de retrouver un dynamique positive pour aborder les barrages en position de force, prêtes à emprunter une autre route si nécessaire et à démontrer que, malgré ce revers, l’Angleterre demeure un candidat crédible au titre mondial 2027.