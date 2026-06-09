« Je m’attendais à un match très serré », a déclaré la sélectionneuse anglaise après coup – et elle avait toutes les raisons de le penser. Une seule fois, une rencontre entre ces deux équipes s’est soldée par un écart de plus d’un but, et cela remonte à 2017. En général, ce sont des matchs très disputés qui se jouent à très peu de choses.

La tendance semblait confirmée vendredi soir, jusqu’à ce que Patri Guijarro ouvre le score à la 19^e minute et que les Lionesses, fait rare, s’effondrent. « La différence ce soir, c’est que nous n’avons pas été à la hauteur », a reconnu Wiegman.

Non seulement cette contre-performance représente la plus lourde défaite de l’ère Wiegman – et le plus sévère revers subi par l’Angleterre depuis 2009 – mais elle a aussi coûté aux championnes d’Europe la première place de ce groupe très relevé, synonyme de qualification directe pour la Coupe du monde féminine 2027.

L’Espagne, désormais en pole position, validera son billet pour le Brésil en cas de succès attendu contre l’Islande mardi. Les Lionesses doivent quant à elles espérer un coup de main nordique pour éviter les barrages, scénario pour l’instant très peu probable.

Quelles conséquences pour la préparation des Lionesses en vue du tournoi ? Et surtout, à quel point ce revers brise-t-il leurs espoirs de remporter le titre mondial l’été prochain ?