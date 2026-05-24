Quelle tenue Arsenal portera-t-il pour soulever le trophée de Premier League ? Les plans des Gunners concernant la remise du titre ont été dévoilés, après qu’ils ont dû enfiler leur tenue de rechange pour le déplacement de la dernière journée à Crystal Palace

Selon football.london, Arsenal endossera son emblématique maillot rouge et blanc avant de soulever le trophée de la Premier League dimanche. Les Gunners se rendront à Selhurst Park, le titre déjà en poche, grâce au match nul concédé en milieu de semaine par Manchester City à Bournemouth, qui a mathématiquement sacré l’équipe d’Arteta reine du football anglais.

Le groupe a suivi ensemble le match nul des Citizens avant de célébrer jusqu’au petit matin dans la capitale, mais la cérémonie officielle de remise du trophée reste à venir. Comme Crystal Palace évoluera dans son traditionnel maillot à rayures rouge et bleu, les futurs champions joueront les 90 minutes de cette dernière journée dans leur tenue extérieure blanche.