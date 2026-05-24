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Quelle tenue Arsenal portera-t-il pour soulever le trophée de Premier League ? Les plans des Gunners concernant la remise du titre ont été dévoilés, après qu’ils ont dû enfiler leur tenue de rechange pour le déplacement de la dernière journée à Crystal Palace
Les aspects logistiques d’un couronnement à Londres
Selon football.london, Arsenal endossera son emblématique maillot rouge et blanc avant de soulever le trophée de la Premier League dimanche. Les Gunners se rendront à Selhurst Park, le titre déjà en poche, grâce au match nul concédé en milieu de semaine par Manchester City à Bournemouth, qui a mathématiquement sacré l’équipe d’Arteta reine du football anglais.
Le groupe a suivi ensemble le match nul des Citizens avant de célébrer jusqu’au petit matin dans la capitale, mais la cérémonie officielle de remise du trophée reste à venir. Comme Crystal Palace évoluera dans son traditionnel maillot à rayures rouge et bleu, les futurs champions joueront les 90 minutes de cette dernière journée dans leur tenue extérieure blanche.
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Un changement éclair à Selhurst Park
À l’issue de la rencontre, Martin Ødegaard et ses coéquipiers regagneront les vestiaires pour troquer leur tenue de déplacement contre le maillot principal du club. Cette procédure garantit que les photos officielles, ainsi que les clichés emblématiques de la remise du trophée, mettront en valeur les couleurs rouge et blanche emblématiques d’Arsenal plutôt que l’équipement alternatif.
Pendant ce temps, Crystal Palace effectuera son traditionnel tour d’honneur de fin de saison. L’entraîneur Oliver Glasner profitera de l’occasion pour remercier le public avant de se tourner vers la finale de la Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano. Une fois le terrain libéré, la scène sera prête pour le sacre en Premier League.
Mikel Arteta montre l'exemple
Arteta a rappelé l’importance de célébrer cet exploit avant de se recentrer sur un doublé historique. « Nous avons eu 48 heures pour savourer notre titre de champion. À présent, nous allons nous préparer à fond et retrouver nos habitudes et le niveau d’exigence qui nous caractérisent afin d’être dans les meilleures conditions possibles pour la compétition », a expliqué l’Espagnol.
Il veut que son groupe savoure l’atmosphère offerte par les fans présents à Selhurst Park avant de passer à la suite. « Dimanche, nous aurons de nouveau un court instant pour célébrer, pour lever le trophée comme il se doit, pour partager un moment avec ceux qui nous entourent toujours. Puis, nous aurons six jours pour écrire une nouvelle page de l’histoire de ce club », a-t-il conclu.
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Les yeux rivés sur un prix européen
La « nouvelle page d’histoire » évoquée par Arteta, c’est la finale de la Ligue des champions qui opposera Arsenal au PSG samedi 30 mai. Il reste donc un peu moins d’une semaine aux Gunners pour basculer du statut de champion national à celui de prétendant continental, alors que le club chasse son premier sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’entraîneur espagnol demeure convaincu que son groupe saura conjuguer l’euphorie d’un récent titre et l’exigence d’une finale à haute pression.
Au sujet de la rencontre avec les champions de France, l’entraîneur a déclaré : « Nous aborderons cette finale avec l’intention de gagner et d’inscrire une nouvelle page dans l’histoire du club. Nous savons à quoi nous attendre : il faudra le mériter et nous préparer de la meilleure des manières. Je suis convaincu que nous aborderons la rencontre dans les meilleures conditions. Tout se jouera en 90 minutes, un instant bref sur la plus grande scène du football de clubs face à l’une des deux meilleures équipes. »