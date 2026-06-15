Selon la Gazzetta dello Sport, Glasner aurait déjà trouvé un accord avec Milan pour un contrat de deux ans. Toutefois, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a démenti l’information, évoquant plutôt les noms d’Amorim et de Jaissle, et indiquant que Glasner avait « perdu du terrain ».

Cette évolution pourrait profiter à Manchester United, club dont Amorim a été limogé en janvier : selon ESPN, les Red Devils lui doivent encore une partie des 18 millions d’euros de son indemnité de départ, somme qui serait réduite s’il signait chez les Rossoneri.

Recruté en cours de saison 2024-2025 pour succéder à Erik ten Hag au Sporting Lisbonne, Amorim n’a pas convaincu : United a terminé à une décevante 15e place et perdu la finale de la Ligue Europa contre Tottenham. Malgré ces résultats, le technicien de 41 ans était resté en poste. Mais en janvier, après deux matchs sans victoire contre Leeds et Wolverhampton, il a été limogé. Michael Carrick a alors pris le relais et qualifié les Red Devils pour la Ligue des champions.