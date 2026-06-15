Selon le journal portugais A Bola, Ruben Amorim s’apprêterait à signer un contrat de deux ans assorti d’une option pour une saison supplémentaire et percevrait un salaire annuel net de 3,5 millions d’euros. Amorim aurait ainsi devancé Matthias Jaissle (Al Ahli) et Oliver Glasner (qui évoluait dernièrement à Crystal Palace).
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Quelle surprise et quel revirement ! L'AC Milan aurait trouvé son nouvel entraîneur
Selon la Gazzetta dello Sport, Glasner aurait déjà trouvé un accord avec Milan pour un contrat de deux ans. Toutefois, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a démenti l’information, évoquant plutôt les noms d’Amorim et de Jaissle, et indiquant que Glasner avait « perdu du terrain ».
Cette évolution pourrait profiter à Manchester United, club dont Amorim a été limogé en janvier : selon ESPN, les Red Devils lui doivent encore une partie des 18 millions d’euros de son indemnité de départ, somme qui serait réduite s’il signait chez les Rossoneri.
Recruté en cours de saison 2024-2025 pour succéder à Erik ten Hag au Sporting Lisbonne, Amorim n’a pas convaincu : United a terminé à une décevante 15e place et perdu la finale de la Ligue Europa contre Tottenham. Malgré ces résultats, le technicien de 41 ans était resté en poste. Mais en janvier, après deux matchs sans victoire contre Leeds et Wolverhampton, il a été limogé. Michael Carrick a alors pris le relais et qualifié les Red Devils pour la Ligue des champions.
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Selon les dernières informations, l’AC Milan envisagerait de recruter Markus Krösche, actuel directeur sportif de l’Eintracht Francfort.
Amorim doit donc, avec Milan, remettre sur les rails un grand club habitué au succès mais en pleine crise. Les Rossoneri ont laissé filer leur qualification pour la Ligue des champions lors de la dernière journée du précédent exercice, malgré une position initiale très favorable. Un vaste remaniement a suivi : outre l’entraîneur Massimiliano Allegri, le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada ont été démis de leurs fonctions.
Depuis plusieurs semaines, le club cherche donc un nouvel entraîneur et un directeur sportif de premier plan. Après le refus de Ralf Rangnick, Markus Krösche, de l’Eintracht Francfort, serait désormais le candidat favori. Selon Calciomercato, l’Eintracht réclamerait toutefois entre 7,5 et 10 millions d’euros pour un transfert cet été.