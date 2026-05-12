Quelle suite pour Marcus Rashford et Robert Lewandowski ? Hansi Flick s'exprime sur l'avenir du duo barcelonais après le sacre en Liga

Barcelone vise désormais la barre des 100 points cette saison. « Notre objectif, c’est les 100 points », a déclaré Flick. « Pour y parvenir, nous devons remporter trois matchs. C’est notre objectif pour les trois prochains matchs. Nous savons faire la fête, mais nous pouvons aussi produire du bon jeu. » Engagé pour l’avenir du club, Flick a confirmé la signature d’un nouveau contrat jusqu’en 2028 : « C’est un très bon contrat. Nous pouvons aller jusqu’en 2028, puis nous verrons ; si tout se passe bien, nous prendrons la décision de prolonger d’un an. C’est un engagement important pour nous de travailler encore plus dur, plus dur que cette saison, pour essayer d’atteindre le plus haut niveau avec l’équipe et de remporter des titres. C’est normal pour Barcelone et je sais que tout le monde nourrit ce rêve incroyable de remporter la Ligue des champions. Nous avons essayé. Nous allons réessayer. »