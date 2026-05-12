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Quelle suite pour Marcus Rashford et Robert Lewandowski ? Hansi Flick s'exprime sur l'avenir du duo barcelonais après le sacre en Liga
Le club prend son temps avant de trancher concernant ses attaquants clés.
Le FC Barcelone différera toute décision concernant ses attaquants stars. Après la victoire 2-0 face au Real Madrid dimanche, qui a offert le titre de champion au club, Hansi Flick s'est présenté devant la presse mardi. Il a félicité Marcus Rashford et Robert Lewandowski pour leur contribution décisive au succès collectif, tout en insistant sur le fait que les discussions officielles attendront la fin des trois dernières rencontres. L'entraîneur allemand a ainsi déclaré : « En fin de saison, nous ferons le point. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. Marcus nous a beaucoup apporté. Il affiche de bons chiffres. Je lui en suis reconnaissant. »
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Le dilemme du transfert définitif de Rashford
Rashford a retrouvé son meilleur niveau depuis son prêt par Manchester United, avec 14 buts et 14 passes décisives à son actif. Barcelone dispose d’une option d’achat pour le recruter définitivement. L’attaquant a exprimé son souhait de rester en Espagne après la victoire cruciale du week-end dernier. Interrogé sur son avenir, il a reconnu : « Je ne suis pas magicien, mais si je l’étais, je resterais. » Reste à savoir si les finances du club permettront un tel investissement. Une analyse approfondie sera menée après les célébrations, le conseil d’administration devant concilier ambitions sportives et contraintes économiques.
L'avenir de Lewandowski reste en suspens
Si la situation de l’Anglais inclut une option d’achat, Lewandowski approche de la fin de son contrat. Le vétéran, qui fêtera ses 38 ans en août, attire l’attention de clubs saoudiens et américains. Cette saison, il totalise 18 buts et 4 passes décisives en 43 matchs. Au total, il a disputé 190 matchs sous le maillot blaugrana, trouvant le chemin des filets à 119 reprises et délivrant 24 passes décisives. Flick, qui a déjà entraîné l’international polonais, a ajouté : « Que dire de Robert ? J’ai remporté tous les titres avec les clubs où il a évolué. Je suis fier d’être son entraîneur. Nous devons maintenant analyser la situation et attendre de voir ce que la saison prochaine nous réservera. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Barcelone ?
Barcelone vise désormais la barre des 100 points cette saison. « Notre objectif, c’est les 100 points », a déclaré Flick. « Pour y parvenir, nous devons remporter trois matchs. C’est notre objectif pour les trois prochains matchs. Nous savons faire la fête, mais nous pouvons aussi produire du bon jeu. » Engagé pour l’avenir du club, Flick a confirmé la signature d’un nouveau contrat jusqu’en 2028 : « C’est un très bon contrat. Nous pouvons aller jusqu’en 2028, puis nous verrons ; si tout se passe bien, nous prendrons la décision de prolonger d’un an. C’est un engagement important pour nous de travailler encore plus dur, plus dur que cette saison, pour essayer d’atteindre le plus haut niveau avec l’équipe et de remporter des titres. C’est normal pour Barcelone et je sais que tout le monde nourrit ce rêve incroyable de remporter la Ligue des champions. Nous avons essayé. Nous allons réessayer. »