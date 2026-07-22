Quelle suite pour James Trafford ? Newcastle a renoncé à le recruter, Manchester City ayant fixé le prix de vente du gardien de but anglais

L'avenir de Trafford demeure incertain : Newcastle United a décidé de ne pas donner suite à l'intérêt qu'il avait manifesté pour l'international anglais. Selon Chronicle Live, le nom du gardien de 23 ans n'a pas été évoqué lors des discussions de recrutement cette semaine, signe d'un net refroidissement de la part des Magpies. Ce revirement intervient alors qu'aucun nouveau contact n'aurait été établi depuis le retour de la sélection anglaise de la Coupe du monde aux États-Unis.

Le principal obstacle reste l’évaluation que Manchester City fait de son gardien : le champion d’Angleterre réclamerait environ 50 millions de livres sterling. Rappelons que City avait rapatrié Trafford à l’Etihad l’été dernier en activant une clause de rachat de 27 millions de livres auprès de Burnley, avant de lui offrir un contrat de cinq ans. Mais la donne a vite changé : le club de l’ancien coach Pep Guardiola a ensuite recruté Gianluigi Donnarumma en provenance du Paris Saint-Germain pour 26 millions de livres, installant immédiatement l’Italien comme numéro un.



