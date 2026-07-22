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Quelle suite pour James Trafford ? Newcastle a renoncé à le recruter, Manchester City ayant fixé le prix de vente du gardien de but anglais
Les obstacles à l'accord de Trafford
L'avenir de Trafford demeure incertain : Newcastle United a décidé de ne pas donner suite à l'intérêt qu'il avait manifesté pour l'international anglais. Selon Chronicle Live, le nom du gardien de 23 ans n'a pas été évoqué lors des discussions de recrutement cette semaine, signe d'un net refroidissement de la part des Magpies. Ce revirement intervient alors qu'aucun nouveau contact n'aurait été établi depuis le retour de la sélection anglaise de la Coupe du monde aux États-Unis.
Le principal obstacle reste l’évaluation que Manchester City fait de son gardien : le champion d’Angleterre réclamerait environ 50 millions de livres sterling. Rappelons que City avait rapatrié Trafford à l’Etihad l’été dernier en activant une clause de rachat de 27 millions de livres auprès de Burnley, avant de lui offrir un contrat de cinq ans. Mais la donne a vite changé : le club de l’ancien coach Pep Guardiola a ensuite recruté Gianluigi Donnarumma en provenance du Paris Saint-Germain pour 26 millions de livres, installant immédiatement l’Italien comme numéro un.
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Le pape conserve sa place de numéro un
À l’aube de la préparation estivale, Newcastle acte la titularisation de Nick Pope dans les buts. L’attribution du maillot numéro un confirme son statut sous les ordres d’Eddie Howe. Il avait temporairement perdu sa place la saison passée après une erreur très médiatisée contre Everton, mais il a su la reconquérir et a reçu un vote de confiance officieux lorsque le club a décidé de ne pas recruter définitivement Aaron Ramsdale à l’issue de son prêt.
Sous contrat jusqu’en 2025 à Tyneside et courtisé par Ipswich Town, fraîchement promu, il reste pour l’instant au club. En coulisses, les Magpies continuent de travailler avec le vétéran Mark Gillespie, tandis que le jeune Ewen Jaouen devrait lui disputer la place de numéro deux. Malgré cette organisation, le club n’exclut pas totalement l’arrivée d’un autre gardien avant la clôture du mercato estival.
Autres options et intérêts concurrents
Trafford n'est pas le seul gardien associé à un transfert vers le Nord-Est. Il y a deux semaines, Newcastle s'est vu proposer le recrutement de l'international japonais Zion Suzuki, actuellement à Parme, mais le club n'a pas encore déposé d'offre officielle pour ce talent de 23 ans. La cellule de recrutement des Magpies garde toutes les options ouvertes, hésitant entre un investissement majeur sur un jeune gardien ou le maintien de ses gardiens expérimentés pour une saison supplémentaire, dans le respect des règles strictes de rentabilité et de viabilité qui encadrent les dépenses en Premier League.
Si les Magpies décidaient de se séparer définitivement de Trafford, les prétendants ne manqueraient pas pour le gardien anglais. Son nom a été associé à plusieurs transferts très médiatisés vers des clubs tels qu’Aston Villa, Leeds United, voire le géant italien, la Juventus. Notons que la carrière de Trafford est actuellement gérée par sa famille, et non par un agent traditionnel, un paramètre qui pourrait complexifier les discussions. Le gardien cherche avant tout un club où il pourra retrouver une place de titulaire après avoir perdu son statut de numéro un à Manchester City.
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Les performances de Trafford en coupe la saison dernière
La saison dernière, Trafford a disputé 17 matches toutes compétitions confondues avec Manchester City, encaissant 13 buts et réalisant huit « clean sheets ». Il a par ailleurs joué un rôle essentiel dans les campagnes victorieuses du club en coupes nationales, contribuant à la conquête de la FA Cup et de la Carabao Cup.
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