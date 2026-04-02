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Quelle suite pour Jack Grealish ? Everton fait pression pour garder le joueur prêté par Manchester City au-delà de la fin de la saison, malgré sa blessure
Les Toffees visent un transfert définitif de Grealish
Everton semble de plus en plus confiant quant à la possibilité de garder Grealish dans le Merseyside, les négociations concernant son avenir étant déjà en cours, selon le Daily Mail. Le joueur de 30 ans s'est révélé être une véritable révélation au cours de la première moitié de la saison, devenant un pilier de l'équipe de David Moyes avant qu'une blessure grave ne mette un terme prématuré à sa saison. L'article suggère que le club envisage à la fois un transfert définitif et la possibilité d'un deuxième prêt pour toute la saison. L'international anglais a inscrit deux buts et délivré six passes décisives en 22 apparitions, prouvant ainsi sa valeur pour le projet du groupe Friedkin. Bien que son contrat de prêt actuel avec Manchester City comprenne une option d'achat de 50 millions de livres sterling (66 millions de dollars), la direction d'Everton devrait négocier un montant inférieur compte tenu de l'âge du joueur et de ses récents problèmes physiques.
- AFP
Une blessure met fin à la saison 2025-2026
La dynamique que Grealish avait créée au Hill Dickinson Stadium a pris fin en janvier. Lors d’une victoire 1-0 contre son ancien club, Aston Villa, le joueur de 30 ans a subi une fracture de stress au pied gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale. Revenant sur ce revers, Grealish a fait part de sa déception aux supporters, mais s’est engagé à revenir plus fort. « Je ne voulais pas que la saison se termine comme ça, mais c'est le football, je suis dévasté », a déclaré l'ailier. « L'opération est terminée et je me concentre désormais entièrement sur mon retour à la forme. Je suis certain que je reviendrai en meilleure forme, plus fort et meilleur qu'avant. Le soutien que j'ai reçu depuis mon arrivée dans ce club incroyable compte énormément pour moi. Le staff, mes coéquipiers et surtout les supporters ont été formidables et j'adore représenter ce club. »
Les ambitions européennes sont au cœur de l'accord
Alors qu'Everton est actuellement en bonne voie pour décrocher une place en Coupe d'Europe sous la houlette de Moyes, la perspective de jouer sur la scène européenne pourrait être le facteur décisif pour Grealish. Un transfert définitif constituerait une véritable déclaration d'intention de la part des Toffees, prouvant ainsi qu'ils sont capables d'attirer et de retenir des talents d'élite. Grealish serait intrigué par la vision présentée par les nouveaux propriétaires et serait désireux de mener le club vers une nouvelle ère. Le succès de ces négociations apporterait un énorme coup de pouce psychologique tant aux supporters qu'à l'équipe. Si Everton parvenait à le recruter, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres arrivées de haut niveau. L'influence du joueur dans le vestiaire et sa créativité sur le terrain sont considérées comme des atouts essentiels pour une équipe qui souhaite défier l'élite établie de la Premier League.
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Quel avenir pour le joueur prêté par Manchester City ?
Pour Manchester City, l'intérêt manifesté par Everton offre une issue évidente à un joueur dont le contrat à l'Etihad touche à sa fin. Comme il est très peu probable que Grealish fasse partie de la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026 en raison du calendrier de sa convalescence, son objectif est uniquement d'être en forme pour la pré-saison. La question à plusieurs millions de livres sterling reste de savoir si cette pré-saison se déroulera à Finch Farm ou ailleurs. Si Everton parvient à conclure un accord satisfaisant pour toutes les parties, le meneur de jeu semble destiné à rester le visage de l'ambitieuse reconstruction des Blues. Pour l'instant, la balle est dans le camp des négociateurs, qui cherchent à transformer un prêt réussi en un partenariat à long terme.