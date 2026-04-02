Quelle suite pour Jack Grealish ? Everton fait pression pour garder le joueur prêté par Manchester City au-delà de la fin de la saison, malgré sa blessure

La dynamique que Grealish avait créée au Hill Dickinson Stadium a pris fin en janvier. Lors d’une victoire 1-0 contre son ancien club, Aston Villa, le joueur de 30 ans a subi une fracture de stress au pied gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale. Revenant sur ce revers, Grealish a fait part de sa déception aux supporters, mais s’est engagé à revenir plus fort. « Je ne voulais pas que la saison se termine comme ça, mais c'est le football, je suis dévasté », a déclaré l'ailier. « L'opération est terminée et je me concentre désormais entièrement sur mon retour à la forme. Je suis certain que je reviendrai en meilleure forme, plus fort et meilleur qu'avant. Le soutien que j'ai reçu depuis mon arrivée dans ce club incroyable compte énormément pour moi. Le staff, mes coéquipiers et surtout les supporters ont été formidables et j'adore représenter ce club. »