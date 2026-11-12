Des changements se profilent au « Théâtre des rêves » après un début de saison 2026-2027 poussif. L’optimisme était de mise à l’approche de la nouvelle saison, après une troisième place et une qualification pour la Ligue des champions obtenues la saison dernière. Le recrutement estival s’est toutefois révélé décevant.

Manchester United paie le prix de ne pas avoir suffisamment renforcé son effectif ni résolu ses problèmes les plus urgents. Le club continue d’encaisser des buts à un rythme alarmant, avec 15 buts concédés lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Une victoire arrachée 3-2 face à la Roma sur la scène européenne a brièvement laissé espérer un redressement, mais l’équipe de Carrick a été menée de deux buts à deux reprises contre Aston Villa lors de son dernier match, avant de finalement arracher un spectaculaire nul 4-4.

Cette rencontre semble être celle de trop pour l’entraîneur. Manchester United est prêt à faire revenir Pochettino dans le football anglais, après deux années à la tête des États-Unis, marquées notamment par une phase finale de Coupe du monde à domicile en 2026.

Âgé de 54 ans, il connaît parfaitement la Premier League et le travail sous les projecteurs, puisqu’il a déjà tenté de tirer le meilleur de Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar au Paris Saint-Germain.

Cette expérience en France a préparé le Sud-Américain au plus grand défi de sa carrière à Manchester, où il aura manifestement beaucoup à faire pour redresser un géant endormi désormais enlisé dans la lutte pour le maintien.