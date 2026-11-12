Quelle serait la priorité de Mauricio Pochettino à Manchester United ? Morgan Schneiderlin explique quelle serait la première mission du sélectionneur des États-Unis sur le départ, en lien avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe
Pochettino a trouvé un accord avec Manchester United
Les dernières informations suggèrent qu’un accord de principe a été trouvé avec un entraîneur également passé par l’Angleterre, à Tottenham, qu’il a mené en finale de la Ligue des champions, et à Chelsea.
United n’a pas encore officiellement relevé Carrick de ses fonctions à Manchester, lui qui avait initialement pris les rênes de l’équipe à titre intérimaire la saison dernière. Son départ n’est toutefois considéré que comme une question de temps, Manchester United cherchant à lui trouver un successeur avant de le limoger.
- (C)Getty Images
Pochettino est passé par Tottenham, Chelsea et le PSG
Des changements se profilent au « Théâtre des rêves » après un début de saison 2026-2027 poussif. L’optimisme était de mise à l’approche de la nouvelle saison, après une troisième place et une qualification pour la Ligue des champions obtenues la saison dernière. Le recrutement estival s’est toutefois révélé décevant.
Manchester United paie le prix de ne pas avoir suffisamment renforcé son effectif ni résolu ses problèmes les plus urgents. Le club continue d’encaisser des buts à un rythme alarmant, avec 15 buts concédés lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.
Une victoire arrachée 3-2 face à la Roma sur la scène européenne a brièvement laissé espérer un redressement, mais l’équipe de Carrick a été menée de deux buts à deux reprises contre Aston Villa lors de son dernier match, avant de finalement arracher un spectaculaire nul 4-4.
Cette rencontre semble être celle de trop pour l’entraîneur. Manchester United est prêt à faire revenir Pochettino dans le football anglais, après deux années à la tête des États-Unis, marquées notamment par une phase finale de Coupe du monde à domicile en 2026.
Âgé de 54 ans, il connaît parfaitement la Premier League et le travail sous les projecteurs, puisqu’il a déjà tenté de tirer le meilleur de Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar au Paris Saint-Germain.
Cette expérience en France a préparé le Sud-Américain au plus grand défi de sa carrière à Manchester, où il aura manifestement beaucoup à faire pour redresser un géant endormi désormais enlisé dans la lutte pour le maintien.
Quel est le premier problème auquel Pochettino doit s’attaquer ?
Interrogé sur la priorité de Pochettino s’il accepte de prendre les rênes de Manchester United, Schneiderlin, qui s’exprimait dans le cadre d’une collaboration avec ComeOn, a confié à GOAL : « Je pense que sa priorité sera de redonner une identité au club. Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire.
« Comme on peut le voir avec ses équipes, et pour le connaître, Mauricio Pochettino ne veut pas de joueurs avec un ego démesuré dans son équipe. Il veut des joueurs qui se battront pour lui, pour le club, pour le blason et pour les supporters. Je pense que c’est ce qu’il essaiera de mettre en place.
« Quand il voit un joueur dont l’ego passe avant le club, je pense qu’il fera en sorte que ce joueur parte. Il a déjà travaillé au Paris Saint-Germain avec de grandes personnalités, et cela n’a pas été facile.
« À l’époque, il lui a été très difficile de diriger Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe et des joueurs de ce calibre. C’est plutôt un entraîneur qui crée une culture, un groupe et une équipe qui travaillent très dur ensemble.
« Je pense que c’est ce qu’il changera, en posant des bases avec des joueurs qui adhèrent à son système. »
- Getty
Les propriétaires et la direction de Manchester United ont essuyé des critiques
Manchester United a besoin que tout le monde avance dans la même direction. Des problèmes de communication expliquent en partie les difficultés que traverse actuellement le club. De nombreuses critiques visent la famille Glazer, propriétaire du club, ainsi que le directeur général Omar Berrada et le directeur du football Jason Wilcox.
Ils doivent désormais veiller à ce que le prochain entraîneur nommé à ce poste particulièrement exposé soit la personne la mieux adaptée. Pochettino a été désigné comme ce candidat. À lui de prouver qu’il peut inverser la tendance pour un club qui recule à nouveau.
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