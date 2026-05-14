Chaque fois qu’il foule la pelouse, Zavier Gozo confirme un peu plus l’étendue de son potentiel. Cet ailier de 19 ans progresse semaine après semaine et s’impose comme la révélation de la saison en MLS. Il a désormais de réelles chances de devenir la révélation de l’équipe nationale masculine des États-Unis cet été, alors qu’il continue de postuler pour une place au Mondial. Inimaginable il y a encore quelques mois, ce scénario prend forme : Gozo, pourtant sans la moindre sélection, pourrait donc jouer un rôle lors du tournoi estival.

Pourtant, une inconnue demeure : que lui réserve l’avenir ? La question est cruciale pour son club et pour son pays, tant Gozo semble avoir le monde à ses pieds dans les deux cas. La réponse, toutefois, est loin d’être évidente. Ses prochaines étapes restent ouvertes.

Interrogé récemment par Apple TV, l’intéressé a confirmé son ambition de s’expatrier en Europe dès cet été. Il se sent prêt pour le grand saut, et selon les informations de GOAL,plusieurs clubs de haut niveau partagent cet avis.

« Je souhaite rester au RSL encore deux mois, puis partir en Europe lors du mercato estival », a-t-il confié à Apple TV. « C’est mon rêve depuis toujours. Je pense que le moment est idéal pour franchir ce cap, et si l’occasion se présente, je la saisirai à 100 %. »

Mais le dossier est loin d’être simple : si plusieurs clubs sont intéressés, des sources indiquent àGOAL qu’une impasse pourrait surgir au moment de fixer le prix. Le Real Salt Lake n’est en effet pas pressé de laisser filer son joyau, malgré l’envie de ce dernier de se tester à un nouveau niveau.

Et maintenant ? GOAL passe en revue les scénarios les plus plausibles pour Gozo : ses destinations possibles, les conditions nécessaires à leur réalisation, ainsi que les aléas qui pourraient façonner son avenir en club comme en sélection.