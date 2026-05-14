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Ryan Tolmich

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Quelle sera la prochaine étape pour Zavier Gozo ? Malgré un vif intérêt de la part de clubs européens, le joueur du Real Salt Lake et futur espoir potentiel de l’équipe nationale américaine se trouve à un carrefour, alors que les appels à sa sélection pour la Coupe du monde se font de plus en plus pressants

Analysis
Etats-Unis
Z. Gozo
FEATURES
Real Salt Lake vs Houston Dynamo FC
Real Salt Lake
Major League Soccer

Zavier Gozo aspire à l’Europe, et les clubs le surveillent de près. Mais selon certaines sources, le prix exorbitant demandé par le RSL et une éventuelle sélection en équipe nationale américaine pour la Coupe du monde pourraient influencer la suite des événements.

Chaque fois qu’il foule la pelouse, Zavier Gozo confirme un peu plus l’étendue de son potentiel. Cet ailier de 19 ans progresse semaine après semaine et s’impose comme la révélation de la saison en MLS. Il a désormais de réelles chances de devenir la révélation de l’équipe nationale masculine des États-Unis cet été, alors qu’il continue de postuler pour une place au Mondial. Inimaginable il y a encore quelques mois, ce scénario prend forme : Gozo, pourtant sans la moindre sélection, pourrait donc jouer un rôle lors du tournoi estival.

Pourtant, une inconnue demeure : que lui réserve l’avenir ? La question est cruciale pour son club et pour son pays, tant Gozo semble avoir le monde à ses pieds dans les deux cas. La réponse, toutefois, est loin d’être évidente. Ses prochaines étapes restent ouvertes.

Interrogé récemment par Apple TV, l’intéressé a confirmé son ambition de s’expatrier en Europe dès cet été. Il se sent prêt pour le grand saut, et selon les informations de GOAL,plusieurs clubs de haut niveau partagent cet avis.

« Je souhaite rester au RSL encore deux mois, puis partir en Europe lors du mercato estival », a-t-il confié à Apple TV. « C’est mon rêve depuis toujours. Je pense que le moment est idéal pour franchir ce cap, et si l’occasion se présente, je la saisirai à 100 %. »

Mais le dossier est loin d’être simple : si plusieurs clubs sont intéressés, des sources indiquent àGOAL qu’une impasse pourrait surgir au moment de fixer le prix. Le Real Salt Lake n’est en effet pas pressé de laisser filer son joyau, malgré l’envie de ce dernier de se tester à un nouveau niveau.

Et maintenant ? GOAL passe en revue les scénarios les plus plausibles pour Gozo : ses destinations possibles, les conditions nécessaires à leur réalisation, ainsi que les aléas qui pourraient façonner son avenir en club comme en sélection.

  • Real Salt Lake v Portland TimbersGetty Images Sport

    Cet intérêt en provenance de l’Europe pourrait changer la donne sur le marché des transferts.

    Le monde du football américain commence à s’intéresser à Gozo cette saison. Après avoir inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 2025, sa première véritable saison avec l’équipe première du RSL, il s’est véritablement révélé en ce début d’année 2026. En seulement douze matchs, l’ailier de 19 ans totalise déjà cinq buts et quatre passes décisives, dont un doublé mercredi lors de la victoire contre le Houston Dynamo.

    Et ce, bien avant son doublé de mercredi : l’Europe s’intéresse de près au jeune attaquant.

    Selon les informations de GOAL, plusieurs clubs européens, parmi lesquels Aston Villa, la Real Sociedad, Lyon, l’Atlético de Madrid et Hoffenheim, ont récemment manifesté leur intérêt pour la jeune pépite, qui ne manque pas de prétendants. Dès février, GOAL révélait que Villa, l’Atlético, Monaco et Villarreal suivaient déjà le joueur avant même le coup d’envoi de la saison MLS. Ses performances actuelles n’ont fait qu’accroître l’attention des cinq grands championnats du Vieux Continent.

    Un transfert en Europe ne s’annonce toutefois pas simple, même si Gozo a fait savoir que c’était son souhait. Conclure un accord s’avérera délicat, car RSL entend conserver sa pépite.

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  • Zavier Gozo, Real Salt LakeRob Gray-Imagn Images

    Les aspects logistiques d’un déménagement

    Malgré un intérêt manifeste en provenance de l’étranger, le Real Salt Lake n’envisage pas, pour l’instant, de céder Gozo.

    Selon des sources proches de GOAL, le club espère conserver Gozo au moins jusqu’à la fin de la saison MLS. Cette position fait écho à l’expérience de 2024, lorsque le RSL avait cédé l’attaquant colombien Andrés Gómez au Stade Rennais en cours d’exercice, avant de s’incliner dès le premier tour des play-offs face au Minnesota United. L’objectif est donc de conserver un effectif soudé, d’autant plus après un excellent départ qui place le club en quatrième position d’une Conférence Ouest très ouverte. Les nouveaux propriétaires, Miller Sports + Entertainment, sont de grands admirateurs de Gozo et de son coéquipier vedette Diego Luna, et souhaitent construire l’avenir autour de ce duo.

    « C’est formidable d’avoir Gozo, et quand il partira jouer à un niveau supérieur, ce sera fantastique pour lui », a déclaré Kurt Schmid, directeur sportif du RSL, au Salt Lake Tribune. « Mais en tant que club, notre travail consiste à nous assurer que, lorsqu’il partira, nous ayons le prochain Gozo ou celui qui viendra après lui, afin de pouvoir continuer à former des joueurs. Et ce n’est pas une mince affaire. »

    La vente de Gómez avait généré un montant record d’environ 11 millions de dollars, plus 2 millions de primes. Il faudrait bien plus pour que le club se sépare de Gozo. L’an dernier, Anderlecht, Copenhague et le FC Midtjylland suivaient le joueur pour des sommes autour de 4 à 5 millions de dollars. Puis, alors que sa valeur montait en flèche, Aston Villa est entré dans la course avec une offre d’environ 8 millions. En février, des sources indiquaient à GOAL que le club visait déjà 10 à 13 millions de dollars pour son joyau, soit presque le record établi par Gomez. Depuis, l’évaluation a encore grimpé.

    Aujourd’hui, selon nos informations, le RSL réclamerait près de 20 millions de dollars pour laisser partir sa pépite, un seuil qui pourrait bloquer toute opération estivale. Une offre à sept chiffres ne serait même pas étudiée. Peu de clubs dans le monde peuvent s’offrir un adolescent évoluant en MLS et totalisant moins de 50 matchs de première division pour une somme à huit chiffres.

    Pour mémoire, seuls trois joueurs de MLS ont jusqu’ici atteint ce seuil : Miguel Almiron, Thiago Almada et Ricardo Pepi. À titre de comparaison, Brenden Aaronson est parti à 6,5 millions de dollars vers le RB Salzbourg et Daryl Dike à 9,5 millions vers West Brom en 2022. L’hiver dernier, le Charlotte FC a cédé l’attaquant international américain Patrick Agyemang pour environ 8 millions de dollars, un montant qui pourrait grimper à 10 millions en fonction des clauses additionnelles.

    Selon les informations de GOAL, ce prix pourrait constituer un obstacle de taille pour Gozo, qui souhaite poursuivre son développement en Europe. Le joueur a d’ailleurs déjà entrepris des démarches pour y parvenir.

  • Real Salt Lake v Houston Dynamo FCGetty Images Sport

    Connexions ivoiriennes

    Les liens entre Gozo et la Côte d’Ivoire sont difficiles à ignorer. Son deuxième prénom, Didier, constitue un indice éloquent. Son père lui a transmis ce prénom en hommage à Didier Drogba, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.

    « Oh, c'est clairement lié à Drogba », a déclaré Gozo àGOAL l'année dernière. « C'est sans aucun doute en son honneur. Mon père adore Drogba. C'est son joueur préféré, donc il a clairement influencé ce choix.

    Les liens avec la Côte d’Ivoire ne s’arrêtent pas là : selon nos informations, Gozo est en train d’obtenir son passeport ivoirien. La Fédération ivoirienne a d’ailleurs contacté son agent pour manifester son intérêt envers l’ailier de 19 ans. Pour autant, le joueur reste concentré sur l’équipe nationale américaine ; cette démarche vise surtout à multiplier ses options sur le plan club.

    Grâce à l’accord de Cotonou, les joueurs originaires de nombreux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sont considérés comme éligibles pour l’UE en Ligue 1, ce qui signifie qu’ils ne comptent pas dans le quota de quatre joueurs non européens par club. Un passeport ivoirien rendrait donc Gozo plus attractif pour les formations françaises, qui ne devraient pas l’inscrire comme joueur étranger.

    Toutefois, ce projet n’entrera en vigueur qu’après la Coupe du monde. Pour l’instant, Gozo conserve une chance de prendre part à la grand-messe estivale.

  • TOPSHOT-FBL-U-20-WORLD CUP-USA-FRAAFP

    La France nourrit-elle des espoirs de victoire pour la Coupe du monde ?

    Jesus Perez, adjoint de l’équipe nationale américaine, a assisté au match RSL-FC Dallas. Sans le préciser ouvertement, il a suggéré que Gozo figurait parmi les joueurs qu’il observait attentivement.

    « Il y a plusieurs jeunes joueurs dans les deux équipes aujourd’hui », a-t-il confié à Apple TV. « Il est très important pour nous de garder un œil sur certains d’entre eux. Évidemment, Luna est celui qui a disputé le plus de matchs avec nous, mais il y a d’autres joueurs qui ont attiré notre attention, et c’est important d’être ici aujourd’hui. »

    Gozo n’est pas le seul jeune Américain à se distinguer : Julian Hall, adolescent des New York Red Bulls, est devenu mercredi soir le plus jeune joueur de l’histoire de la MLS à réaliser un triplé ; Cavan Sullivan a inscrit son premier but en MLS le même soir ; Adri Mehmeti s’impose au milieu de terrain des Red Bulls, tandis que Mathis Albert a récemment fait ses débuts à l’étranger avec le Borussia Dortmund.

    Gozo reste toutefois sous les projecteurs. Les appels en faveur de sa sélection pour la Coupe du monde cet été se multiplient, d’autant plus que l’effectif américain manque d’ailiers de haut niveau. Ce serait une ascension fulgurante, surtout si l’on considère que Gozo n’a encore jamais participé à un stage de l’équipe nationale, mais ce scénario n’est pas inédit. Theo Walcott a notamment intégré la sélection anglaise sans avoir disputé le moindre match international senior. Cesc Fabregas n’en comptait qu’un seul avant de rejoindre l’équipe d’Espagne en 2006. Plus près de chez nous, Julian Green n’avait qu’une seule sélection à son actif avant d’intégrer l’équipe nationale américaine en 2014 et de marquer un but mémorable contre la Belgique.

    « À chaque fois que [la Coupe du monde] approche, que ce soit une petite chance ou une grande chance, on veut faire partie de l’équipe quoi qu’il arrive, donc je pense que c’est un objectif pour moi », a récemment déclaré Gozo. « J’ai entendu dire qu’il y avait une chance [d’être appelé cet été], mais je ne compte pas trop dessus. Je me contente de donner le meilleur de moi-même, et si cela impressionne les sélectionneurs, tant mieux. »

    Qu’il soit finalement convoqué cet été ou non, l’avenir s’annonce prometteur pour Gozo. Son parcours, encore incertain au niveau du club comme en sélection, laisse présager une progression rapide, et l’adolescent semble prêt à passer à la vitesse supérieure.

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