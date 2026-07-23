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Quelle sera la prochaine étape pour Enzo Fernández ? Le « bouc émissaire » de Chelsea lors de la Coupe du monde se retrouve dans l'incertitude quant à son avenir après des tentatives infructueuses de rejoindre le Real Madrid

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E. Fernandez
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Chelsea pourrait se retrouver face à un véritable casse-tête lorsque Enzo Fernández reviendra de ses vacances d'après-Coupe du monde – au sens figuré comme au sens propre. Le milieu de terrain et son agent, connu pour ne pas mâcher ses mots, ont clairement fait savoir qu'il souhaitait quitter Stamford Bridge cet été, et après la fin décevante du parcours de l'Argentine vers la gloire en Amérique du Nord, Enzo devrait désormais « explorer ses options ». Le problème, c'est qu'il n'en a peut-être aucune.

Déjà dans le viseur des supporters anglais après la demi-finale victorieuse de l’Albiceleste, Fernández a incarné le rôle du vilain lors de la finale de la Coupe du monde face à l’Espagne. Son expulsion stupide, intervenue dans le temps additionnel des 90 minutes, a pénalisé Lionel Messi et ses coéquipiers en prolongation : le but de Ferran Torres à la 106^e minute a alors scellé le sort d’une rencontre houleuse.

Si ce revers fait mal à Enzo, l’issue du tournoi braque les projecteurs sur son avenir. Le club de ses rêves, le Real Madrid, s’est déjà retiré de la course et l’intérêt des autres prétendants s’est estompé face à l’évaluation colossale de Chelsea, fixée à 120 millions de livres sterling (160 millions de dollars), tandis que le nouvel entraîneur, Xabi Alonso, a exprimé son souhait de conserver le joueur à Stamford Bridge.

Fernandez se retrouve donc dans l’incertitude. La suite de sa carrière dépendra en grande partie de ses choix.

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cette action de drague échoue

    Fernandez et son agent ont clairement fait savoir qu’il estimait que son aventure à l’ouest de Londres avait fait son temps. Lors d’une interview YouTube désormais célèbre, donnée pendant la trêve internationale de mars, il a laissé entendre qu’il pourrait rejoindre le Real Madrid en déclarant qu’il « aimerait vivre en Espagne » et qu’il « vivrait à Madrid », après avoir admis ne pas savoir ce que l’avenir lui réservait, suite à l’élimination des Blues en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

    Ces propos ont valu au joueur de 25 ans une suspension de deux matchs infligée par l’ancien entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior. Mais l’agent de Fernández, l’ex-meneur de jeu du PSG et de l’Argentine Javier Pastore, a continué d’alimenter le feu en affirmant à The Athletic que le club « ne gérait pas les choses de la meilleure façon possible ». Pastore a affirmé qu’Enzo était disposé à rester à Stamford Bridge, mais les discussions sur une nouvelle convention salariale sont restées infructueuses, le joueur se disant prêt à « explorer d’autres options » si aucun accord n’était trouvé après la Coupe du monde.

    L’agent n’a toutefois pas attendu la fin de la compétition pour adresser de nouveaux clins d’œil au Bernabéu. À l’issue de la phase de groupes, alors que les rumeurs envoyaient déjà Fernandez à Madrid, Pastore a accordé un entretien au quotidien espagnol Marca.

    « Nous étudions les possibilités de quitter Chelsea, mais rien n’est encore définitif ni confirmé avec aucun club », a-t-il déclaré. « Qui n’aime pas Madrid ? Enzo y a beaucoup d’amis. Moi aussi, je vis à Madrid. »

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    La réponse du Real Madrid

    Ces avances n’ont toutefois pas produit l’effet escompté par Fernández et Pastore. Loin de confirmer l’intérêt qui lui était prêté, le Real Madrid a publié un communiqué pour le démentir, insistant sur le fait que le club n’avait « aucune intention » de recruter le joueur. Les Blancos ont déjà renforcé le milieu de terrain de José Mourinho cet été avec l’arrivée de Bernardo Silva, joueur libre.

    « À la lumière des informations et des déclarations parues ces derniers jours concernant un prétendu intérêt du Real Madrid pour le joueur Enzo Fernandez, le club tient à préciser qu’il n’a déployé aucun effort, ni directement ni indirectement, en vue de recruter le joueur susmentionné et qu’il n’a, par ailleurs, aucune intention de mener une telle opération », peut-on lire dans ce communiqué.

    « Le Real Madrid tient à exprimer son plus grand respect envers Enzo Fernández, un grand footballeur dont la carrière et les qualités sont largement reconnues, ainsi qu’envers le Chelsea FC, un club avec lequel il entretient d’excellentes relations institutionnelles. C’est précisément par respect pour une institution telle que le Chelsea FC et pour les principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours guidé les actions du Real Madrid que le club estime nécessaire de démentir catégoriquement ces spéculations, qui sont infondées et ne reflètent pas la réalité. »

    Interrogé à nouveau sur son avenir après avoir inscrit le but de la victoire en fin de match lors du huitième de finale opposant l’Argentine à l’Égypte, Fernandez a répondu : « Je ne pense pas à mon avenir pour l’instant. Je suis ici pour vivre ce moment incroyable, et nous verrons ce qui se passera après la Coupe du monde. »

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Le souhait d'Alonso

    Quoi qu’il en soit, le nouvel entraîneur de Chelsea, Alonso, a déjà clairement affiché sa position concernant l’avenir de Fernandez. Lors de sa première conférence de presse après avoir pris ses fonctions début juillet, alors que la Coupe du monde battait encore son plein, l’ancien international espagnol a déclaré qu’il souhaitait que le milieu de terrain reste.

    Interrogé sur d’éventuels échanges avec le joueur, il a confirmé : « Oui, nous avons discuté. Mais comme vous pouvez l’imaginer, le contenu de nos échanges reste privé. » Puis, questionné sur son intention de conserver le milieu de terrain à Stamford Bridge, il a simplement répondu : « Oui. »

    Reste à voir l’impact de cette déclaration sur l’avenir du joueur. Alonso, ancien milieu de terrain du Real Madrid très respecté et, surtout, hispanophone, semble, au moins sur le papier, le type d’entraîneur sous les ordres duquel l’Argentin pourrait accepter de rester à l’ouest de Londres.

    En toile de fond, Chelsea poursuit sa cour assidue à la star de Bournemouth, Alex Scott, vu comme un profil similaire à celui d’Enzo : un milieu polyvalent et dynamique capable de couvrir tout le terrain. Les Blues auraient vu une offre de 64 millions de livres sterling (85,5 millions de dollars) rejetée, mais ils pourraient bien revenir à la charge pour le joueur de 22 ans, qui souhaiterait apparemment changer de club malgré la réticence des Cherries à le laisser partir.

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  • Brûler les étapes

    Cependant, si Fernández avait déjà mis à mal ses relations avec Chelsea et ses supporters par son comportement ces derniers mois, ses frasques durant les dernières journées de la Coupe du monde n’ont certainement pas arrangé les choses – et l’ont rendu encore moins populaire auprès des fans de Premier League en général.

    L’Argentine, tenante du titre, a affronté l’Angleterre en demi-finale, et c’est le milieu de terrain des Blues qui a inscrit un puissant but égalisateur depuis l’entrée de la surface à seulement cinq minutes de la fin, alors que l’équipe de Thomas Tuchel finissait par céder sous une pression incessante. Sa célébration prolongée et ostentatoire a semblé calculée dans un match déjà électrique : l’Argentin a mis ses mains en coupe devant ses oreilles, tiré la langue dans une grimace grotesque et mimé des détracteurs imaginaires, comme pour provoquer les sifflets des tribunes.

    Après la victoire spectaculaire de son pays, il a enfoncé le clou dans les plaies des Three Lions en publiant une story Instagram, accompagnée de « Wonderwall » d’Oasis – devenu l’hymne officieux de l’Angleterre durant le tournoi – où on le voit, ainsi que Lionel Messi et Leandro Paredes, en train de rire.

    En réponse, les supporters anglais se sont, comme on pouvait s’y attendre, réjouis du carton rouge d’Enzo lors d’une finale marquée par l’approche trop agressive de l’Argentine. Alors que le score était à égalité, un Fernandez survolté a écopé d’un deuxième carton jaune pour avoir percuté Pau Cubarsi alors que le ballon était déjà parti. Cela s’est finalement avéré très coûteux, puisque Torres a inscrit le but de la victoire en prolongation.

    Depuis, de nombreux posts circulent sur les réseaux sociaux, déclinant sous diverses formes la légende « Enzo Fernandez, tu as laissé tomber ton pays », et ils sont devenus viraux chez les supporters de Chelsea comme chez ceux de l’Angleterre. Le joueur peut s’attendre à un accueil glacial s’il revient à Stamford Bridge et rechausse les crampons en Premier League.

  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Prix exorbitant

    Le problème pour Fernandez – qu’il souhaite partir ou qu’il soit disposé à rester – est qu’il risque fort de se retrouver coincé, quoi qu’il arrive. Bien qu’il ait été affirmé il y a quelque temps que Chelsea ne le considérait plus comme intouchable, de nombreuses sources indiquent que le club estime la valeur de son numéro 8 à la somme astronomique de 120 millions de livres sterling (160 millions de dollars), ce qui signifie que seuls quelques clubs triés sur le volet pourraient se permettre de l’acquérir.

    Enzo est par ailleurs lié par un contrat sans précédent, étalé sur huit ans et demi, qu’il a signé à son arrivée chez les Blues en provenance du Benfica début 2023. Avec encore six ans à courir, Chelsea dispose d’une position de négociation très forte. Malgré ses approches du Real Madrid, tout indique que Chelsea est prêt à le conserver, comme l’a souligné Alonso en public.

    Interrogé récemment sur le podcast de The Athletic, l’expert des transferts David Ornstein a affirmé : « Je ne pense pas qu’il y ait actuellement un marché pour Enzo Fernández au prix qui inciterait Chelsea à le céder. Pour l’instant, je n’ai pas connaissance de telles offres, qu’elles proviennent de Manchester City ou du Real Madrid, et il devrait donc vraisemblablement rester à Chelsea. Sa performance à la Coupe du monde suggère qu’il est un joueur que Chelsea devrait vouloir garder, mais ce n’est pas tout à fait aussi simple que cela. »

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En football, le « limbo » désigne une période d’incertitude contractuelle durant laquelle un joueur, dont le contrat avec son club prend fin, négocie son avenir sans que son nouveau club ne soit encore officiellement connu.

    Fernandez se retrouve donc dans une situation incertaine. Après une fin de Coupe du monde extrêmement décevante, Chelsea s'attend à ce qu'il parte en vacances avant de rejoindre le stage de pré-saison. Compte tenu de la manière dont lui et son agent se sont comportés jusqu'à présent, il ne serait pas si surprenant qu'il fasse l'autruche pour tenter d'imposer son transfert, mais l'arrivée d'Alonso pourrait bien changer la donne.

    Si le Real Madrid peut toujours surgir à tout moment, cette porte semble aujourd’hui fermée, et l’évaluation élevée fixée par Chelsea décourage les autres prétendants. Selon la BBC, le PSG et Manchester City, pourtant évoqués précédemment, se sont déjà discrètement retirés, le club mancunien ayant déjà investi 116 millions de livres (155 millions de dollars) pour le milieu anglais Elliot Anderson.

    Selon la même source, Stamford Bridge considère la situation comme « réparable » : une réintégration réussie sous les ordres d’Alonso, appuyée par des performances convaincantes, pourrait permettre à Enzo de renouer le dialogue. Reste à savoir si le joueur saura saisir cette chance.