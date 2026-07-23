Cependant, si Fernández avait déjà mis à mal ses relations avec Chelsea et ses supporters par son comportement ces derniers mois, ses frasques durant les dernières journées de la Coupe du monde n’ont certainement pas arrangé les choses – et l’ont rendu encore moins populaire auprès des fans de Premier League en général.
L’Argentine, tenante du titre, a affronté l’Angleterre en demi-finale, et c’est le milieu de terrain des Blues qui a inscrit un puissant but égalisateur depuis l’entrée de la surface à seulement cinq minutes de la fin, alors que l’équipe de Thomas Tuchel finissait par céder sous une pression incessante. Sa célébration prolongée et ostentatoire a semblé calculée dans un match déjà électrique : l’Argentin a mis ses mains en coupe devant ses oreilles, tiré la langue dans une grimace grotesque et mimé des détracteurs imaginaires, comme pour provoquer les sifflets des tribunes.
Après la victoire spectaculaire de son pays, il a enfoncé le clou dans les plaies des Three Lions en publiant une story Instagram, accompagnée de « Wonderwall » d’Oasis – devenu l’hymne officieux de l’Angleterre durant le tournoi – où on le voit, ainsi que Lionel Messi et Leandro Paredes, en train de rire.
En réponse, les supporters anglais se sont, comme on pouvait s’y attendre, réjouis du carton rouge d’Enzo lors d’une finale marquée par l’approche trop agressive de l’Argentine. Alors que le score était à égalité, un Fernandez survolté a écopé d’un deuxième carton jaune pour avoir percuté Pau Cubarsi alors que le ballon était déjà parti. Cela s’est finalement avéré très coûteux, puisque Torres a inscrit le but de la victoire en prolongation.
Depuis, de nombreux posts circulent sur les réseaux sociaux, déclinant sous diverses formes la légende « Enzo Fernandez, tu as laissé tomber ton pays », et ils sont devenus viraux chez les supporters de Chelsea comme chez ceux de l’Angleterre. Le joueur peut s’attendre à un accueil glacial s’il revient à Stamford Bridge et rechausse les crampons en Premier League.