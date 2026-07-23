Déjà dans le viseur des supporters anglais après la demi-finale victorieuse de l’Albiceleste, Fernández a incarné le rôle du vilain lors de la finale de la Coupe du monde face à l’Espagne. Son expulsion stupide, intervenue dans le temps additionnel des 90 minutes, a pénalisé Lionel Messi et ses coéquipiers en prolongation : le but de Ferran Torres à la 106^e minute a alors scellé le sort d’une rencontre houleuse.

Si ce revers fait mal à Enzo, l’issue du tournoi braque les projecteurs sur son avenir. Le club de ses rêves, le Real Madrid, s’est déjà retiré de la course et l’intérêt des autres prétendants s’est estompé face à l’évaluation colossale de Chelsea, fixée à 120 millions de livres sterling (160 millions de dollars), tandis que le nouvel entraîneur, Xabi Alonso, a exprimé son souhait de conserver le joueur à Stamford Bridge.

Fernandez se retrouve donc dans l’incertitude. La suite de sa carrière dépendra en grande partie de ses choix.