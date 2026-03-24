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Quelle sera la prochaine étape pour Didier Deschamps ? Le sélectionneur français affirme disposer de « toute liberté et de plusieurs options » alors qu'il s'apprête à céder sa place à Zinedine Zidane après la Coupe du monde
La fin d'une époque marquée par un succès incroyable
Depuis sa prise de fonction en 2012, ce sélectionneur de 57 ans a mené les Bleus vers une période faste. Parmi ses plus grands succès, on peut citer la victoire en Coupe du monde en 2018 et celle en Ligue des Nations de l'UEFA en 2021. Alors que son contrat arrive à échéance le 31 juillet, l'entraîneur se prépare pour un dernier tournoi mémorable avant de passer le relais, mettant ainsi un terme à une période de domination exceptionnelle dans le football international.
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Se laisser toutes les portes ouvertes pour l'avenir
Lors d’une récente interview, le sélectionneur sortant s’est montré d’une franchise remarquable lorsqu’on lui a demandé s’il comptait quitter le banc de touche ou occuper un poste au sein de la fédération. S’adressant à un groupe de supporters français, Deschamps a déclaré : « Mon avenir après la Coupe du monde : plutôt entraîneur d’un autre club ou d’une autre équipe nationale ? Je ne sais pas. Président de la Fédération française de football ? Non. À la retraite ? Je ne sais pas, je n’ai encore rien décidé.
« J'ai la liberté, j'ai plusieurs options. Je prends mon temps car, dans mon esprit, la seule chose qui compte, c'est jusqu'à cet été. Et après, on verra. Je ne m'interdis rien. Je suis de nature positive, je me dis que ce sera différent mais que ce sera bien... »
Un successeur légendaire attend son heure
Alors que l'actuel sélectionneur réfléchit à la suite de son parcours, l'identité de son successeur semble déjà bien établie. Selon Le Parisien, Zidane aurait conclu un accord verbal pour prendre les rênes de l'équipe. L'ancien entraîneur du Real Madrid est sans emploi depuis 2021 et aurait refusé de nombreuses offres lucratives de grands clubs européens afin d'attendre précisément cette opportunité. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a récemment confirmé au Figaro qu’un plan officiel était en place. Diallo a admis avoir reçu moins de cinq candidatures pour le poste, soulignant que le légendaire milieu de terrain correspondait parfaitement au profil spécifique requis pour inspirer le respect au niveau national.
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Un programme chargé attend l'équipe nationale
Avant tout changement d'entraîneur, l'équipe de France doit faire face à un calendrier chargé. Les préparatifs pour le tournoi nord-américain débutent sans attendre avec des matchs amicaux internationaux de haut niveau contre le Brésil le 26 mars et la Colombie trois jours plus tard. Un dernier match de préparation contre la Côte d'Ivoire est prévu le 4 juin. Les Bleus traverseront ensuite l'Atlantique pour disputer leur campagne dans le Groupe I de la Coupe du monde. Ils entameront leur quête de gloire contre le Sénégal le 16 juin, avant d'affronter le vainqueur d'un barrage de la FIFA le 22 juin, puis de conclure la phase de groupes contre la Norvège le 26 juin.