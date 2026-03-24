Quelle sera la prochaine étape pour Didier Deschamps ? Le sélectionneur français affirme disposer de « toute liberté et de plusieurs options » alors qu'il s'apprête à céder sa place à Zinedine Zidane après la Coupe du monde

Lors d’une récente interview, le sélectionneur sortant s’est montré d’une franchise remarquable lorsqu’on lui a demandé s’il comptait quitter le banc de touche ou occuper un poste au sein de la fédération. S’adressant à un groupe de supporters français, Deschamps a déclaré : « Mon avenir après la Coupe du monde : plutôt entraîneur d’un autre club ou d’une autre équipe nationale ? Je ne sais pas. Président de la Fédération française de football ? Non. À la retraite ? Je ne sais pas, je n’ai encore rien décidé.

« J'ai la liberté, j'ai plusieurs options. Je prends mon temps car, dans mon esprit, la seule chose qui compte, c'est jusqu'à cet été. Et après, on verra. Je ne m'interdis rien. Je suis de nature positive, je me dis que ce sera différent mais que ce sera bien... »