Quelle place occupe Jordan Pickford parmi les grands gardiens anglais ? Peter Shilton, recordman des sélections, compare le gardien actuel à Gordon Banks, David Seaman et aux autres légendes

Âgé de seulement 32 ans, Pickford pourrait bien viser le record de clean sheets détenu par Shilton. Interrogé sur cette éventualité, l’un des meilleurs gardiens de l’histoire a répondu avec expérience : « Je pense que certaines des équipes qu’ils affrontent aujourd’hui sont ce que j’appelle des matchs faciles, ou des clean sheets assurés. Nous n’en avons pas eu beaucoup de ce genre !

« J’ai beaucoup de respect pour Jordan. Je l’ai vu grandir depuis qu’il était tout jeune. Il a mûri et je apprécie sa façon de s’exprimer. Il n’hésite pas à interpeller la défense, mais on le voit aussi encourager ses coéquipiers et prendre ses responsabilités. C’est essentiel aujourd’hui.

Il joue presque comme un joueur de champ et il est brillant dans ses relances de 50 yards vers les attaquants ou les milieux. Sa précision est incroyable, un véritable atout.

Son bilan en matière d’arrêts de penalties est très bon. Aujourd’hui, les entraîneurs qui observent les équipes et analysent les tireurs avant chaque match fournissent bien plus d’informations. Ils disposent sans doute d’une liste indiquant où chaque joueur a l’habitude de frapper. Le travail préparatoire est donc considérable.

« Il en va de même pour les tireurs de penalty : on voit très rarement un joueur paraître nerveux au moment de frapper. Ils semblent tous avoir été formés pour se mettre dans le bon état d’esprit, se détendre, prendre une grande inspiration, se concentrer. On n’observe plus cette attitude du genre « j’espère que je vais marquer », accompagnée d’un peu de nervosité. Le football s’est donc amélioré d’un certain côté : celui de la préparation. »

Pickford et l’Angleterre retrouveront la compétition mardi, au Gillette Stadium de Foxborough, pour leur deuxième match du groupe L face au Ghana. Après leur victoire 4-2 contre la Croatie, Thomas Tuchel et ses joueurs espèrent confirmer sans accroc.