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Quelle place occupe Jordan Pickford parmi les grands gardiens anglais ? Peter Shilton, recordman des sélections, compare le gardien actuel à Gordon Banks, David Seaman et aux autres légendes
Banks, Shilton, Seaman et Hart : Pickford suit la voie tracée par d’illustres prédécesseurs.
Entre 1970 et 1990 – période durant laquelle il a remporté deux Coupes d’Europe avec Nottingham Forest et disputé une demi-finale de Coupe du monde –, Shilton a totalisé 125 sélections avec son pays. Et ce, malgré la concurrence féroce que lui livrait un autre grand nom de l’histoire du football, la légende de Liverpool et de Tottenham, Ray Clemence.
Avant lui, un autre pilier de Leicester, Gordon Banks (73 sélections), avait contribué à la légende des Three Lions en soulevant le trophée mondial en 1966. À la fin des années 1980, David Seaman, champion avec Arsenal, a pris le relais avant de céder sa place à David James puis à Joe Hart.
Aucun gardien n’a encore approché ses 125 sélections, même si Harry Kane pourrait y parvenir un jour, et son record de 66 matchs sans encaisser semble destiné à résister à l’épreuve du temps.
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Où se situe Pickford parmi les gardiens de but légendaires de l'Angleterre ?
Interrogé sur la place de Pickford, le portier d’Everton désormais crédité de 85 sélections, dans la hiérarchie des gardiens anglais, Shilton – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec Lynx Fine Fragrance et sa campagne « The Official Makeup » – a confié à GOAL : « Je pense qu’il est probablement le meilleur depuis la fin de ma carrière internationale. Son palmarès parle de lui-même : demi-finales de Coupe du monde, arrêts de penalties… Il a encore de belles années devant lui.
« Je le range parmi les tout meilleurs. David Seaman n’est pas loin derrière, bien sûr. Mais dans l’ensemble, si l’on considère sa situation actuelle, je pense qu’il est probablement le meilleur depuis mon époque. »
Record de clean sheets : Pickford peut-il rattraper Shilton au classement des gardiens ayant enchaîné le plus de matchs sans encaisser de but ?
Âgé de seulement 32 ans, Pickford pourrait bien viser le record de clean sheets détenu par Shilton. Interrogé sur cette éventualité, l’un des meilleurs gardiens de l’histoire a répondu avec expérience : « Je pense que certaines des équipes qu’ils affrontent aujourd’hui sont ce que j’appelle des matchs faciles, ou des clean sheets assurés. Nous n’en avons pas eu beaucoup de ce genre !
« J’ai beaucoup de respect pour Jordan. Je l’ai vu grandir depuis qu’il était tout jeune. Il a mûri et je apprécie sa façon de s’exprimer. Il n’hésite pas à interpeller la défense, mais on le voit aussi encourager ses coéquipiers et prendre ses responsabilités. C’est essentiel aujourd’hui.
Il joue presque comme un joueur de champ et il est brillant dans ses relances de 50 yards vers les attaquants ou les milieux. Sa précision est incroyable, un véritable atout.
Son bilan en matière d’arrêts de penalties est très bon. Aujourd’hui, les entraîneurs qui observent les équipes et analysent les tireurs avant chaque match fournissent bien plus d’informations. Ils disposent sans doute d’une liste indiquant où chaque joueur a l’habitude de frapper. Le travail préparatoire est donc considérable.
« Il en va de même pour les tireurs de penalty : on voit très rarement un joueur paraître nerveux au moment de frapper. Ils semblent tous avoir été formés pour se mettre dans le bon état d’esprit, se détendre, prendre une grande inspiration, se concentrer. On n’observe plus cette attitude du genre « j’espère que je vais marquer », accompagnée d’un peu de nervosité. Le football s’est donc amélioré d’un certain côté : celui de la préparation. »
Pickford et l’Angleterre retrouveront la compétition mardi, au Gillette Stadium de Foxborough, pour leur deuxième match du groupe L face au Ghana. Après leur victoire 4-2 contre la Croatie, Thomas Tuchel et ses joueurs espèrent confirmer sans accroc.
- Lynx
La tenue officielle : Shilton, figure clé d’un match mémorable de la Coupe du monde 1986.
Shilton, longtemps victime du moment le plus controversé de l’histoire du football, a enfin tourné la page. Dans un geste de réconciliation orchestré par Lynx Fine Fragrance, le gardien a serré la main d’une mascotte incarnant ce moment tristement célèbre de la Coupe du monde de la FIFA 1986. Baptisé « The Official Makeup », cet instant marque la première fois que Shilton tourne publiquement la page de la plus vieille controverse du ballon rond.
« The Official Makeup » s’est joué sur la pelouse du Chelmsford FC, près de la ville natale de Peter, et la marque de parfums pour hommes Lynx a fait venir spécialement sa mascotte argentine – déjà prévue dans le cadre du parrainage de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ – pour cette réconciliation historique. Score final : Shilton x Lynx 1, Rancunes 0.