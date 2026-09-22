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« Quelle meilleure façon de s'entraîner ? » : Esteban Lepaul révèle une expérience surréaliste avec Zinedine Zidane en stage avec la France
Lepaul brille lors de sa première conférence de presse avec la France
L’attaquant de Rennes Esteban Lepaul a exprimé une immense fierté après avoir fait sa première apparition lors d’une conférence de presse de l’équipe de France à Clairefontaine. Meilleur buteur de Ligue 1 en 2025-2026, il a été accueilli au rassemblement par l’entraîneur des gardiens Fabien Barthez avant de retrouver d’anciens coéquipiers du centre de formation.
Après avoir inscrit 21 buts en championnat la saison dernière, l’avant-centre a révélé que le fait de terminer meilleur buteur de la division l’avait convaincu qu’il avait sa place au niveau international.
Lepaul vise à obtenir du temps de jeu et à apporter sa contribution lors des quatre prochains matches des Bleus.
- AFP
L’attaquant savoure le fait de recevoir des passes de l’icône Zidane
Lepaul a admis que ses éventuels nerfs du début se sont rapidement dissipés une fois l’entraînement commencé sous les ordres du nouveau sélectionneur Zinedine Zidane. Le joueur de 26 ans a savouré l’occasion d’affiner ses techniques de finition directement sur des services de l’ancien vainqueur de la Coupe du monde.
Il a souligné sa détermination à avoir un impact concret sur le terrain plutôt que de rester un simple observateur passif.
« Quoi de mieux pour travailler devant le but que de recevoir quelques passes de Zinédine Zidane ? », a déclaré Lepaul. « Le stress et la pression ont disparu très vite. C’est un rêve, mais je veux faire partie de ce stage d’entraînement. Mon premier objectif est de gagner les quatre matches en équipe. »
Zidane montre au groupe une vidéo émouvante sur son histoire
Au-delà du travail sur le terrain, Lepaul a révélé que Zidane avait organisé une réunion d’équipe autour d’une vidéo mettant en avant la riche histoire et l’héritage des Bleus. Le sélectionneur cherchait à insuffler, au sein d’un groupe remanié, une culture fervente de défense du maillot national.
Lepaul a soutenu cette initiative, soulignant que les joueurs modernes doivent pleinement comprendre le poids que représente le fait de porter le maillot aux deux étoiles.
« Il voulait que nous comprenions ce que cela signifiera pour nous. Nous devons être des acteurs majeurs de notre propre histoire », a expliqué Lepaul. « C’est nécessaire, surtout avec un nouveau groupe, d’instiller une certaine culture. Il n’y a pas de joueurs qui sous-estiment ce maillot bleu. »
- PsnewZ
Les Bleus se concentrent sur quatre matches en 14 jours
Lepaul aborde la fenêtre internationale avec la détermination de marquer son premier but chez les seniors avec la France si l’occasion lui est donnée. Les Bleus se préparent à un programme intense, avec quatre matches officiels en l’espace de 14 jours.
L’attaquant a affiché une confiance totale dans son travail sans ballon et dans son état de préparation général.
Une fois ses obligations internationales terminées, Lepaul retournera à Rennes avec l’objectif de maintenir sa grande ambition sur la scène nationale.
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