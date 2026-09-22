L’attaquant de Rennes Esteban Lepaul a exprimé une immense fierté après avoir fait sa première apparition lors d’une conférence de presse de l’équipe de France à Clairefontaine. Meilleur buteur de Ligue 1 en 2025-2026, il a été accueilli au rassemblement par l’entraîneur des gardiens Fabien Barthez avant de retrouver d’anciens coéquipiers du centre de formation.

Après avoir inscrit 21 buts en championnat la saison dernière, l’avant-centre a révélé que le fait de terminer meilleur buteur de la division l’avait convaincu qu’il avait sa place au niveau international.

Lepaul vise à obtenir du temps de jeu et à apporter sa contribution lors des quatre prochains matches des Bleus.



