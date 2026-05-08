« Quelle mauvaise question ! » : l’attaquant de l’AC Milan et des États-Unis, Christian Pulisic, « ne s’inquiète pas » de son manque de buts depuis 2026, malgré l’approche de la Coupe du monde

En repensant à ses précédents revers, comme sa non-sélection pour la Gold Cup en juin dernier, Pulisic a expliqué pourquoi son manque actuel de buts est si frustrant. Il a déclaré : « Cette période a été difficile pour moi, car d’habitude, je peux faire taire les critiques grâce à mon jeu. C’est ce que j’ai fait tout au long de ma carrière. Je suis en intersaison, donc les gens ne font que parler de moi, et je ne peux pas simplement aller marquer un but et les faire taire.

« Je vais vers le but, je crée des occasions, c’est pour ça que je joue. Bien sûr, il faut aussi défendre, courir, faire tout le reste. Mais ce qui me procure de la joie et de l’excitation, c’est de créer des occasions, de marquer et de conclure. »