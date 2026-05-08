Getty Images Sport
Traduit par
« Quelle mauvaise question ! » : l’attaquant de l’AC Milan et des États-Unis, Christian Pulisic, « ne s’inquiète pas » de son manque de buts depuis 2026, malgré l’approche de la Coupe du monde
Le visage de la nation
Alors que les États-Unis s'apprêtent à coorganiser la Coupe du monde 2026, Pulisic se retrouve sous les feux des projecteurs en tant que figure de proue de l'équipe nationale. L'attaquant a récemment eu l'honneur, plutôt rare, de faire la couverture du magazine Time, symbole de son statut de pionnier du football américain en Europe. Cependant, cette reconnaissance grand public intervient à un moment où la star de l'AC Milan fait l'objet d'une attention particulière en raison d'une baisse de son efficacité habituelle devant le but.
- Getty Images Sport
Ne vous laissez pas abattre par la crise
Interrogé par Timesur les moyens qu’il entendait mettre en œuvre pour surmonter sa crise actuelle, alors qu’il n’a pas encore marqué cette année civile, ni en club ni en sélection, Pulisic a répondu avec brusquerie et défiance. Il a écarté d’un revers de main l’attention portée à sa disette de buts, assurant que sa confiance demeurait intacte à l’approche du grand rendez-vous estival. Il a déclaré : « Je compte bien marquer des buts. Quelle question idiote. Ça ne m’inquiète pas, mec. »
Mettre fin au tumulte
En repensant à ses précédents revers, comme sa non-sélection pour la Gold Cup en juin dernier, Pulisic a expliqué pourquoi son manque actuel de buts est si frustrant. Il a déclaré : « Cette période a été difficile pour moi, car d’habitude, je peux faire taire les critiques grâce à mon jeu. C’est ce que j’ai fait tout au long de ma carrière. Je suis en intersaison, donc les gens ne font que parler de moi, et je ne peux pas simplement aller marquer un but et les faire taire.
« Je vais vers le but, je crée des occasions, c’est pour ça que je joue. Bien sûr, il faut aussi défendre, courir, faire tout le reste. Mais ce qui me procure de la joie et de l’excitation, c’est de créer des occasions, de marquer et de conclure. »
- Getty Images Sport
En quête de gloire mondiale
Les États-Unis entameront leur Coupe du monde face au Paraguay au SoFi Stadium, le 12 juin, avec Pulisic à la pointe de l’attaque sur sa pelouse. Sans vouloir faire de promesses publiques sur l’issue du tournoi, le joueur de 27 ans martèle qu’il est crucial pour le groupe de préserver la foi de son enfance. Il conclut : « Ce n’est tout simplement pas ma façon de fonctionner. Mais je peux m'allonger dans mon lit le soir et m'imaginer brandir le trophée de la Coupe du monde. Je faisais ça quand j'étais enfant. Je ne vais pas m'arrêter. Il faut y croire. Pourquoi pas ? »