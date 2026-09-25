Le milieu de terrain du Real Madrid Bellingham a remporté le prix de Joueur de l’année de l’équipe d’Angleterre masculine pour la deuxième année consécutive, après avoir terminé en tête d’un vote du public à l’issue d’une remarquable campagne internationale. Cette récompense constitue un hommage mérité à un joueur qui s’est rapidement imposé comme le cœur incontesté de la sélection nationale.

Réagissant à cette distinction, le milieu de terrain n’a pas tardé à exprimer sa gratitude pour le soutien continu des fidèles de l’Angleterre. « Cela fait très plaisir », a déclaré Bellingham. « Évidemment, c’est un immense honneur d’être reconnu à nouveau par les supporters. Ce n’est pas quelque chose auquel on pense quand on joue pour son pays, mais c’est évidemment un joli petit bonus qui s’ajoute au grand été que nous avons vécu. »