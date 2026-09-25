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« Quelle machine ! » - Jude Bellingham élu joueur de l’année en Angleterre après un record historique en Coupe du monde
Deux distinctions de suite pour la superstar du Real Madrid
Le milieu de terrain du Real Madrid Bellingham a remporté le prix de Joueur de l’année de l’équipe d’Angleterre masculine pour la deuxième année consécutive, après avoir terminé en tête d’un vote du public à l’issue d’une remarquable campagne internationale. Cette récompense constitue un hommage mérité à un joueur qui s’est rapidement imposé comme le cœur incontesté de la sélection nationale.
Réagissant à cette distinction, le milieu de terrain n’a pas tardé à exprimer sa gratitude pour le soutien continu des fidèles de l’Angleterre. « Cela fait très plaisir », a déclaré Bellingham. « Évidemment, c’est un immense honneur d’être reconnu à nouveau par les supporters. Ce n’est pas quelque chose auquel on pense quand on joue pour son pays, mais c’est évidemment un joli petit bonus qui s’ajoute au grand été que nous avons vécu. »
- AFP
Des records battus sur la scène mondiale
L’année de Bellingham a été marquée par son réalisme devant le but lors de la Coupe du monde 2026, où il a trouvé le chemin des filets à sept reprises pour battre le record du plus grand nombre de buts inscrits par un Anglais lors d’un même tournoi. Sa campagne historique a notamment comporté un doublé décisif dans une victoire chaotique 3-2 contre le Mexique en huitièmes de finale, suivi d’un autre doublé face à la Norvège en quarts de finale.
Bien que l’Angleterre ait subi une élimination cruelle et frustrante en demi-finales face à l’Argentine, Bellingham a permis à l’équipe de finir sur une bonne note. L’Angleterre a décroché la troisième place, son meilleur résultat de son histoire dans une Coupe du monde disputée à l’étranger, en battant la France 6-4 lors d’un barrage prolifique. Tout au long de la compétition, Bellingham s’est affirmé comme le joueur des grands rendez-vous par excellence, répondant présent avec constance lorsque la pression était à son comble pour l’équipe de Thomas Tuchel.
Tuchel salue la « machine » anglaise
Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, n’a pas tari d’éloges sur son maestro du milieu après l’annonce de cette récompense. Le technicien allemand, qui a supervisé l’évolution continue de Bellingham, a mis en avant la force mentale du joueur et son volume physique au cours d’un calendrier estival éprouvant.
« Je pense qu’il a été l’un des joueurs du tournoi, pas seulement pour nous mais pour l’ensemble du tournoi. Il a exploité tout son potentiel ; on voyait simplement quel compétiteur il est et quelle machine il est », a déclaré Tuchel en évoquant l’impact de Bellingham. Le sélectionneur a ensuite développé sur la mentalité du joueur, affirmant : « Il s’épanouit tout simplement sous la pression, il adore ces moments, il adore ces scènes et cela fait ressortir le meilleur de lui-même. »
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Le focus se déplace vers le test de la Ligue des nations
Les distinctions individuelles désormais attribuées, Bellingham et ses coéquipiers préparent à présent leur retour à la compétition en Ligue des nations de l’UEFA, où l’Angleterre affrontera l’Espagne, championne du monde, dans un choc de haut vol à Wembley, samedi.
Après ce duel face à l’Espagne, l’Angleterre se tournera vers ses rencontres restantes dans la compétition, qui comprennent deux matches contre la Croatie et la Tchéquie. Ces rencontres seront cruciales alors que Tuchel cherche à s’appuyer sur l’élan généré pendant la Coupe du monde.
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