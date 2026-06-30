Le Como s’apprête à activer la clause libératoire de Mattia Liberali, milieu de terrain de Catanzaro, contre un chèque de 6 millions d’euros, selon Fabrizio Romano. Si la transaction se confirme, le Milan AC touchera 3 millions d’euros, ayant négocié il y a un an 50 % du produit d’une éventuelle revente du jeune joueur né en 2007.





Selon l’expert, un accord salarial est déjà trouvé et les derniers détails seront finalisés d’ici la fin de la semaine. Le Como ne veut pas traîner et exclut toute enchère.





L’affaire Mattia Liberali vire au feuilleton : selon Fabrizio Romano, les agents du joueur doivent encore valider l’opération lors d’un appel vidéo prévu mardi avec le Milan et Gerry Cardinale pour décider de son avenir. Comme un accord salarial a déjà été trouvé, le club lombard est prêt à régler immédiatement la clause, mais il attend encore le feu vert des agents du joueur (la même agence que celle de Palestra, précise Romano). Le Milan, lui, prévoit une réunion dans les 24 heures.



