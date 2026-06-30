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Gianluca Minchiotti

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Quelle intrigue ! Le Como s’intéresse de près à Liberali, mais le Milan AC ne lâche pas l’affaire et Cardinale entre en jeu

Como
Mercato
Milan AC
M. Liberali
Catanzaro

Un accord salarial a été conclu avec le Como, mais les Rossoneri restent optimistes.

Le Como s’apprête à activer la clause libératoire de Mattia Liberali, milieu de terrain de Catanzaro, contre un chèque de 6 millions d’euros, selon Fabrizio Romano. Si la transaction se confirme, le Milan AC touchera 3 millions d’euros, ayant négocié il y a un an 50 % du produit d’une éventuelle revente du jeune joueur né en 2007.


Selon l’expert, un accord salarial est déjà trouvé et les derniers détails seront finalisés d’ici la fin de la semaine. Le Como ne veut pas traîner et exclut toute enchère.


L’affaire Mattia Liberali vire au feuilleton : selon Fabrizio Romano, les agents du joueur doivent encore valider l’opération lors d’un appel vidéo prévu mardi avec le Milan et Gerry Cardinale pour décider de son avenir. Comme un accord salarial a déjà été trouvé, le club lombard est prêt à régler immédiatement la clause, mais il attend encore le feu vert des agents du joueur (la même agence que celle de Palestra, précise Romano). Le Milan, lui, prévoit une réunion dans les 24 heures.


  • Mais l'AC Milan ne lâche rien

    Ces dernières heures, le Milan AC s’est réinséré dans le dossier pour rapatrier le joueur à San Siro : ce soir encore, Liberali a reçu un appel du club rossonero. Pour s’acquitter de la clause libératoire, il suffirait au club lombard de verser 3 millions d’euros à Catanzaro, sur les 6 prévus. Ces derniers jours, le milieu offensif (30 matchs, 4 buts avec Catanzaro en 2025-2026) a également suscité l’intérêt de Sassuolo, dirigé par Alberto Aquilani (nouvel entraîneur des Neroverdi, qui l’a déjà coaché en Calabre), ainsi que de la Juventus.


    Selon les dernières rumeurs rapportées par Romano, Liberali aurait toutefois déjà choisi de s’engager avec Como.


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