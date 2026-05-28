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« Quelle impitoyabilité ! » : Zohran Mamdani révèle s’être « opposé » à une décision cruciale de Mikel Arteta, tandis que le maire, supporter d’Arsenal, salue le leadership de l’entraîneur fraîchement couronné champion de la Premier League
Mamdani salue le style de management d'Arteta
Le maire de New York, Mamdani, supporter d’Arsenal, voit des similitudes entre son leadership politique et la gestion d’Arteta. Âgé de 38 ans, Arteta a pris les rênes de l’Emirates Stadium, tandis que Mamdani accédait à la mairie à 34 ans. Malgré des styles de communication différents en surface, Mamdani souligne leur vision partagée : prendre des décisions extrêmement difficiles pour le bien de leurs institutions respectives.
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Le maire de New York s’est opposé à l’exil de Ramsdale.
Évoquant le casse-tête du poste de gardien qui a finalement redéfini les fondements défensifs des Gunners, le politicien a salué la mentalité d’élite de l’entraîneur. Dans une interview accordée au magazine GQ, Mamdani a déclaré : « L’une des choses qui me vient à l’esprit à propos d’Arteta, c’est que j’étais au départ sceptique — voire opposé — à l’idée de reléguer [Aaron] Ramsdale au second plan en tant que gardien titulaire.
J'appréciais Ramsdale, tout comme de nombreux supporters : c'était un chouchou du public et un gardien de qualité. Mais la fermeté avec laquelle Arteta a décidé de recruter [David] Raya puis de le titulariser, sans que la situation ne soit critique, témoigne d'une mentalité de gagnant, prête à prendre des risques pour viser plus haut. Si l’on veut aller plus loin, c’est le genre de choix que l’on doit être prêt à assumer. »
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Un pari audacieux qui s’est révélé payant
Dès l’entame de la saison 2023-2024, M. Arteta a opéré un changement tactique dans les cages en alignant la nouvelle recrue David Raya au détriment de Ramsdale, transféré à Southampton pour 25 millions de livres sterling en août 2024. Ce choix a suscité la controverse chez les supporters anglais, Ramsdale étant perçu comme plus fiable que Raya, pourtant doué techniquement mais parfois erratique.
Malgré les risques, ce choix s’est révélé payant : le gardien espagnol a réalisé 19 clean sheets en Premier League, égalant ainsi le record historique du club détenu par David Seaman. Porté par cette solidité défensive, Arsenal a mis fin à 22 ans de disette en décrochant son 14^e titre, avec sept points d’avance sur son dauphin, Manchester City.
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La finale de la Ligue des champions se profile
À 44 ans, Arteta est devenu le deuxième plus jeune entraîneur à remporter la Premier League, derrière José Mourinho. Le tacticien basque doit désormais recentrer immédiatement les efforts de son équipe vers le titre européen suprême, alors qu’elle s’apprête à défier le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, samedi. La manière dont les Gunners relèveront ce défi continental déterminera si les nouveaux champions d’Angleterre pourront couronner une saison historique en décrochant un prestigieux doublé national et européen.