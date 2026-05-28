« Quelle impitoyabilité ! » : Zohran Mamdani révèle s’être « opposé » à une décision cruciale de Mikel Arteta, tandis que le maire, supporter d’Arsenal, salue le leadership de l’entraîneur fraîchement couronné champion de la Premier League

Évoquant le casse-tête du poste de gardien qui a finalement redéfini les fondements défensifs des Gunners, le politicien a salué la mentalité d’élite de l’entraîneur. Dans une interview accordée au magazine GQ, Mamdani a déclaré : « L’une des choses qui me vient à l’esprit à propos d’Arteta, c’est que j’étais au départ sceptique — voire opposé — à l’idée de reléguer [Aaron] Ramsdale au second plan en tant que gardien titulaire.

J'appréciais Ramsdale, tout comme de nombreux supporters : c'était un chouchou du public et un gardien de qualité. Mais la fermeté avec laquelle Arteta a décidé de recruter [David] Raya puis de le titulariser, sans que la situation ne soit critique, témoigne d'une mentalité de gagnant, prête à prendre des risques pour viser plus haut. Si l’on veut aller plus loin, c’est le genre de choix que l’on doit être prêt à assumer. »