Nagelsmann ne considère pas El Mala comme un atout sportif supplémentaire et, à en croire les observateurs, aucun autre argument ne milite en faveur de son départ pour les États-Unis.
En revanche, il perçoit au moins un atout chez Assan Ouedraogo, qui a certes fait ses débuts lors des qualifications pour la Coupe du monde, mais a connu une saison perturbée par les blessures. Chris Führich, malgré de solides performances sous le maillot du VfB, ne possède apparemment aucun profil que Nagelsmann n’estime déjà couvert au sein de son effectif.
D’un point de vue purement objectif, l’effectif de la DFB compte désormais trois gardiens, dont le numéro 1 est blessé, cinq défenseurs centraux, deux arrières gauches, huit milieux centraux, deux numéros 10, deux ailiers droits et quatre avant-centres. Les observateurs le souligneront : il manque un latéral droit et un ailier gauche. Le chiffre 8 chez les milieux, qu’il s’agisse de 6, de 8 ou de joueurs polyvalents, interpelle aussi. Ouedraogo figure d’ailleurs dans ce groupe.
Reste que Nagelsmann et son staff ne passeront pas la nuit précédant le match contre Curaçao à s’inquiéter de l’absence d’ailiers gauches et de défenseurs droits : ils ont sans doute une bonne raison, sinon Josha Vagnoman ou El Mala seraient du voyage.
Certains y voient une « erreur catastrophique » ou un choix « extrêmement risqué », mais il est peu probable que Nagelsmann et son staff placent délibérément des obstacles sur leur propre route quand leur expertise leur suggère le contraire.