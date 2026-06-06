Attends... L'insouciance ? Être impertinent et faire des folies ? N'y en a-t-il pas un autre qui a toutes ces qualités ?

Nombreux sont ceux qui auraient aimé voir Said El Mala dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde, voire même sur la pelouse. Les supporters du FC Cologne, en particulier, ainsi que tous les amateurs de joueurs rapides, techniques et spectaculaires, sont nombreux à partager cet avis. Ils sont en droit de se demander ce que Said El Mala a bien pu faire à Nagelsmann pour être ainsi ignoré. Sans m’étendre sur le sujet, je trouve le jeune Kölsch aussi intéressant que Lennart Karl.

Il était prévisible que Nagelsmann ne retienne pas El Mala, et l’entraîneur possède sans doute de solides arguments sportifs pour ne pas avoir lancé le jeune joueur du FC Cologne contre le Luxembourg, ni cédé à l’engouement autour de ce talent de 19 ans.

Il possède sans doute de solides arguments sportifs, et il serait injustifié de mettre en doute son expertise.