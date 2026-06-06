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ouedraogo el mala nagelsmann IMAGOimago / beautiful sports international

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Quelle faute a donc commise Said El Mala ? Comment interpréter l’exclusion de Lennart Karl de la Coupe du monde et la sélection de dernière minute de Julian Nagelsmann ?

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Ouedraogo à la place de Karl. Un choix audacieux ? Pas pour Julian Nagelsmann, ce qui pose question : que lui arrive-t-il ? Ou, plus simplement : de quoi parlons-nous exactement ? Un commentaire.

L’absence de Lennart Karl pour la Coupe du monde est un véritable coup dur pour l’équipe, ses entraîneurs et le jeune homme de 18 ans. « Ça fait tout simplement un mal indescriptible », a-t-il confié sur Instagram. Le football et ses supporters en subissent également les conséquences.

Son insouciance, son audace positive à tenter des gestes qui, a priori (et parfois même après coup), semblent dénués de sens mais surprennent agréablement et, souvent, réussissent, vont cruellement manquer ; elle aurait pu servir de pont entre la tactique et l’impulsivité, entre les joueurs et les supporters.

  • Attends... L'insouciance ? Être impertinent et faire des folies ? N'y en a-t-il pas un autre qui a toutes ces qualités ?

    Nombreux sont ceux qui auraient aimé voir Said El Mala dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde, voire même sur la pelouse. Les supporters du FC Cologne, en particulier, ainsi que tous les amateurs de joueurs rapides, techniques et spectaculaires, sont nombreux à partager cet avis. Ils sont en droit de se demander ce que Said El Mala a bien pu faire à Nagelsmann pour être ainsi ignoré. Sans m’étendre sur le sujet, je trouve le jeune Kölsch aussi intéressant que Lennart Karl.

    Il était prévisible que Nagelsmann ne retienne pas El Mala, et l’entraîneur possède sans doute de solides arguments sportifs pour ne pas avoir lancé le jeune joueur du FC Cologne contre le Luxembourg, ni cédé à l’engouement autour de ce talent de 19 ans.

    Il possède sans doute de solides arguments sportifs, et il serait injustifié de mettre en doute son expertise.

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    Sélection pour la Coupe du monde : on peut la juger « complètement ratée » ou « extrêmement risquée ».

    Nagelsmann ne considère pas El Mala comme un atout sportif supplémentaire et, à en croire les observateurs, aucun autre argument ne milite en faveur de son départ pour les États-Unis.

    En revanche, il perçoit au moins un atout chez Assan Ouedraogo, qui a certes fait ses débuts lors des qualifications pour la Coupe du monde, mais a connu une saison perturbée par les blessures. Chris Führich, malgré de solides performances sous le maillot du VfB, ne possède apparemment aucun profil que Nagelsmann n’estime déjà couvert au sein de son effectif.

    D’un point de vue purement objectif, l’effectif de la DFB compte désormais trois gardiens, dont le numéro 1 est blessé, cinq défenseurs centraux, deux arrières gauches, huit milieux centraux, deux numéros 10, deux ailiers droits et quatre avant-centres. Les observateurs le souligneront : il manque un latéral droit et un ailier gauche. Le chiffre 8 chez les milieux, qu’il s’agisse de 6, de 8 ou de joueurs polyvalents, interpelle aussi. Ouedraogo figure d’ailleurs dans ce groupe.

    Reste que Nagelsmann et son staff ne passeront pas la nuit précédant le match contre Curaçao à s’inquiéter de l’absence d’ailiers gauches et de défenseurs droits : ils ont sans doute une bonne raison, sinon Josha Vagnoman ou El Mala seraient du voyage.

    Certains y voient une « erreur catastrophique » ou un choix « extrêmement risqué », mais il est peu probable que Nagelsmann et son staff placent délibérément des obstacles sur leur propre route quand leur expertise leur suggère le contraire.

  • FBL-WC-2026-GER-FIN-FRIENDLYAFP

    Nagelsmann et la communication : les cas El Mala, Undav et Baumann

    L’objectif n’est pas de défendre les choix de sélection de Nagelsmann, mais de réfuter les critiques populistes qui suggèrent que le sélectionneur national aurait perdu la tête.

    Nagelsmann reste fidèle à lui-même, notamment dans sa tendance à mal communiquer. Depuis son arrivée à la tête de la Mannschaft, plusieurs de ses déclarations, surtout celles liées à la sélection pour la Coupe du monde, peuvent se retourner contre lui. On pense notamment à sa notion élastique du « principe de performance » ou à son appréciation de mars concernant El Mala, à qui il reprochait un manque de temps de jeu.

    Or El Mala a disputé les dix matchs de Bundesliga de Cologne à partir du 7 mars, marquant cinq buts et délivrant une passe décisive. On peut également reprocher à Nagelsmann, à juste titre, une communication pour le moins maladroite dans le cas de Deniz Undav et sur la question des gardiens de but concernant Oliver Baumann et Manuel Neuer.

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    Sous pression, Julian Nagelsmann fait preuve de caractère

    Cette analyse est toutefois imprecise. Tenir des propos contradictoires est toujours malvenu, car, comme on le sait, Internet et les observateurs du sélectionneur national n'oublient jamais rien.

    Son style, parfois inutilement provocateur et peu diplomatique, l’amène souvent à se retrancher, sans véritable nécessité, dans une posture défensive ou justificative, avant de contre-attaquer verbalement. Il s’épargnerait nombre de critiques en communiquant de façon plus simple, plus factuelle, plus claire.

    Il minimiserait ainsi peut-être l’importance des sujets, réduirait la marge d’interprétation et ne se mettrait pas autant sous pression.

    Sous pression, il se fait rebelle.

    On observe presque une corrélation inverse entre les chances de sélection d’El Malas et l’ampleur du soutien public dont bénéficiait le jeune attaquant.

    Il s’agit bien sûr d’une simple hypothèse.

  • Coupe du monde 2026 : le groupe de l'équipe d'Allemagne

    La répartition des joueurs entre le poste de gardien, la défense et l’attaque correspond à celle de la DFB, qui ne distingue pas les différents rôles au milieu de terrain ni les ailiers.

    Position

    Joueur

    Club

    Numéro

    Gardien

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gardien

    Manuel Neuer

    FC Bayern Munich

    1

    Mais

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Défense

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Défenseur

    Nathaniel Brown

    Eintracht Francfort

    18 ans

    Défenseur

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Défenseur

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Munich

    6

    Défense

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Défenseur

    Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    5

    Défenseur

    David Raum (RB Leipzig)

    RB Leipzig

    22

    Défense

    Antonio Rüdiger (Real Madrid)

    Real Madrid

    2

    Défense

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Défenseur

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Défenseur

    Jonathan Tah

    FC Bayern Munich

    4

    Défense

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24 ans

    Attaquant

    Nadiem Amiri, Mainz 05

    Mayence 05

    20 ans

    Attaquant

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund

    14

    Attaquant

    Leon Goretzka

    FC Bayern Munich

    8

    Attaquant

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Attaquant

    Assan Ouedragogo

    RB Leipzig

    25 ans

    Attaquant

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Attaquant

    Jamal Musiala (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    10

    Attaquant

    Leroy Sané

    Galatasaray Istanbul

    19

    Attaquant

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26 ans

    Attaquant

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Attaquant

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11


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