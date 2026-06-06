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Quelle faute a donc commis Said El Mala ? Comment interpréter l’exclusion de Lennart Karl de la Coupe du monde et la convocation de dernière minute de Julian Nagelsmann ?

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Ouedraogo à la place de Karl. Un choix audacieux ? Pas pour Julian Nagelsmann, ce qui pose question : qu’a-t-il en tête ? Ou même : de quoi parlons-nous exactement ? Un commentaire.

L’absence de Lennart Karl pour la Coupe du monde est un véritable coup dur pour l’équipe, ses entraîneurs et le joueur de 18 ans. « Ça fait tout simplement un mal indescriptible », a-t-il confié sur Instagram. Le football et ses supporters en subissent également les conséquences.

Son insouciance, son audace créative – ces gestes qui, au premier abord, semblent dénués de sens puis se révèlent brillants – vont manquer. Sa capacité à servir de trait d’union entre la tactique et l’impulsivité, entre le groupe et les supporters, aurait été précieuse.

  • Attends... L'insouciance ? Être impertinent et faire des folies ? N'y en a-t-il pas un autre qui a toutes ces qualités ?

    Nombreux sont ceux qui auraient aimé voir Said El Mala dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde, voire même sur la pelouse. Les supporters du FC Cologne, ainsi que tous les amateurs de joueurs rapides, techniques et spectaculaires, sont nombreux à partager cet avis. Ils peuvent légitimement s’interroger sur les raisons pour lesquelles Nagelsmann semble ignorer le jeune attaquant. Sans épiloguer, je peux affirmer qu’El Mala m’impressionne autant que Lennart Karl.

    Il était prévisible que Nagelsmann ne retienne pas El Mala, et il possède sans doute de solides arguments sportifs pour ne pas l’avoir lancé contre le Luxembourg, ni s’être totalement associé à l’engouement autour de ce jeune talent de 19 ans.

    Il possède sans doute de solides arguments sportifs, et il serait injustifié de remettre en question son expertise. Ce n’est ni le lieu ni l’intention de cet article.

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    Sélection pour la Coupe du monde : on peut estimer que cette liste est « un choix complètement manqué » ou « extrêmement risqué ».

    Nagelsmann ne considère manifestement pas El Mala comme un atout sportif supplémentaire, ni – à en croire les observateurs – comme un profil justifiant un voyage aux États-Unis.

    En revanche, il perçoit au moins un atout chez Assan Ouedraogo, qui a bien fait ses débuts lors des qualifications pour la Coupe du monde, mais a connu une saison perturbée par les blessures. Chris Führich, malgré de solides performances sous le maillot du VfB, ne possède semble-t-il aucun profil que Nagelsmann n’estime déjà couvert au sein de son effectif.

    Sur le plan factuel, le groupe de la DFB comprend désormais trois gardiens (dont le numéro 1 est blessé), cinq défenseurs centraux, deux arrières gauches, huit milieux centraux, deux numéros 10, deux ailiers droits et quatre avant-centres. Les observateurs avertis le souligneront : il manque un latéral droit et un ailier gauche. Le contingent de huit milieux centraux – qu’ils soient défensifs, offensifs ou polyvalents – interpelle aussi. Ouedraogo figure d’ailleurs dans ce groupe.

    Reste que Nagelsmann et son staff ne passeront pas la nuit précédant le match contre Curaçao à s’inquiéter de l’absence d’ailiers gauches et de défenseurs droits : ils ont sans doute une bonne raison, sinon Josha Vagnoman ou El Mala seraient du voyage.

    Certains y voient une « erreur catastrophique » ou un choix « extrêmement risqué », mais il est peu probable que Nagelsmann et son staff placent délibérément des obstacles sur leur route quand leur expertise leur suggère le contraire.

  • FBL-WC-2026-GER-FIN-FRIENDLYAFP

    Nagelsmann et la communication : les cas El Mala, Undav et Baumann

    L’objectif n’est pas de défendre les choix de Nagelsmann, mais de réfuter la thèse populiste selon laquelle le sélectionneur aurait perdu la tête.

    Non, Nagelsmann reste fidèle à lui-même, notamment dans sa tendance à mal communiquer. Depuis son arrivée à la tête de la Mannschaft, et surtout lors de la sélection pour la Coupe du monde, plusieurs de ses déclarations peuvent être utilisées contre lui : une interprétation élastique du « principe de performance », ou encore son appréciation, en mars, concernant El Mala, à qui il reprochait un manque de temps de jeu.

    Or le joueur a disputé les dix matchs de Bundesliga du FC Cologne à partir du 7 mars, marquant cinq buts et délivrant une passe décisive. On peut également reprocher à Nagelsmann, à juste titre, une communication pour le moins maladroite dans le cas de Deniz Undav et sur la question des gardiens de but concernant Oliver Baumann et Manuel Neuer.

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    Sous pression, Julian Nagelsmann fait preuve de caractère

    Cette analyse est toutefois inexacte. Tenir des propos contradictoires est toujours malvenu, car, comme on le sait, Internet et les observateurs du sélectionneur national n’oublient jamais.

    On peut qualifier le style de Nagelsmann d’inutilement conflictuel ou de trop peu diplomatique. En d’autres termes : le technicien de 38 ans s’exprime souvent, sans réelle nécessité, sur la défensive ou en se justifiant, et il n’hésite pas à passer à l’attaque verbalement. Il s’épargnerait bien des critiques s’il communiquait de manière plus simple. Plus objective. Plus claire.

    Il minimiserait ainsi peut-être l’importance des sujets, réduirait la marge d’interprétation et ne se mettrait pas autant sous pression.

    Sous pression, il se fait rebelle.

    On observe presque une corrélation inverse entre les chances de sélection d’El Malas et l’ampleur du soutien public dont bénéficie le jeune attaquant.

    Il s’agit bien sûr d’une simple hypothèse.

  • Coupe du monde 2026 : le groupe de l'équipe d'Allemagne

    La répartition des joueurs entre les postes de gardien, de défenseur et d’attaquant suit celle de la DFB, qui ne distingue pas les rôles au milieu de terrain et ne sépare pas les ailiers.

    Position

    Joueur

    Club

    Numéro

    Gardien

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gardien

    Manuel Neuer

    FC Bayern Munich

    1

    Mais

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Défenseur

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Défenseur

    Nathaniel Brown

    Eintracht Francfort

    18 ans

    Défenseur

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Défenseur

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Munich

    6

    Défense

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Défenseur

    Aleksandar Pavlovic, milieu défensif, FC Bayern Munich.

    FC Bayern Munich

    5

    Défenseur

    David Raum (RB Leipzig)

    RB Leipzig

    22

    Défense

    Antonio Rüdiger (Real Madrid)

    Real Madrid

    2

    Défense

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Défenseur

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Défenseur

    Jonathan Tah

    FC Bayern Munich

    4

    Défense

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24 ans

    Attaquant

    Nadiem Amiri, Mainz 05

    Mayence 05

    20 ans

    Attaquant

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund

    14

    Attaquant

    Leon Goretzka

    FC Bayern Munich

    8

    Attaquant

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Attaquant

    Assan Ouedragogo

    RB Leipzig

    25 ans

    Attaquant

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Attaquant

    Jamal Musiala (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    10

    Attaquant

    Leroy Sané

    Galatasaray Istanbul

    19

    Attaquant

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26 ans

    Attaquant

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Attaquant

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11


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