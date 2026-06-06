Attends... L'insouciance ? Être impertinent et faire des folies ? N'y en a-t-il pas un autre qui a toutes ces qualités ?

Nombreux sont ceux qui auraient aimé voir Said El Mala dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde, voire même sur la pelouse. Les supporters du FC Cologne, ainsi que tous les amateurs de joueurs rapides, techniques et spectaculaires, sont nombreux à partager cet avis. Ils peuvent légitimement s’interroger sur les raisons pour lesquelles Nagelsmann semble ignorer le jeune attaquant. Sans épiloguer, je peux affirmer qu’El Mala m’impressionne autant que Lennart Karl.

Il était prévisible que Nagelsmann ne retienne pas El Mala, et il possède sans doute de solides arguments sportifs pour ne pas l’avoir lancé contre le Luxembourg, ni s’être totalement associé à l’engouement autour de ce jeune talent de 19 ans.

Il possède sans doute de solides arguments sportifs, et il serait injustifié de remettre en question son expertise. Ce n’est ni le lieu ni l’intention de cet article.