Nagelsmann ne considère manifestement pas El Mala comme un atout sportif supplémentaire, ni – à en croire les observateurs – comme un profil justifiant un voyage aux États-Unis.
En revanche, il perçoit au moins un atout chez Assan Ouedraogo, qui a bien fait ses débuts lors des qualifications pour la Coupe du monde, mais a connu une saison perturbée par les blessures. Chris Führich, malgré de solides performances sous le maillot du VfB, ne possède semble-t-il aucun profil que Nagelsmann n’estime déjà couvert au sein de son effectif.
Sur le plan factuel, le groupe de la DFB comprend désormais trois gardiens (dont le numéro 1 est blessé), cinq défenseurs centraux, deux arrières gauches, huit milieux centraux, deux numéros 10, deux ailiers droits et quatre avant-centres. Les observateurs avertis le souligneront : il manque un latéral droit et un ailier gauche. Le contingent de huit milieux centraux – qu’ils soient défensifs, offensifs ou polyvalents – interpelle aussi. Ouedraogo figure d’ailleurs dans ce groupe.
Reste que Nagelsmann et son staff ne passeront pas la nuit précédant le match contre Curaçao à s’inquiéter de l’absence d’ailiers gauches et de défenseurs droits : ils ont sans doute une bonne raison, sinon Josha Vagnoman ou El Mala seraient du voyage.
Certains y voient une « erreur catastrophique » ou un choix « extrêmement risqué », mais il est peu probable que Nagelsmann et son staff placent délibérément des obstacles sur leur route quand leur expertise leur suggère le contraire.