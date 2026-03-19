Quelle est la valeur de Vicario pour Tottenham : la tentative de l'Inter, le déplacement d'Ausilio et les coulisses du mercato

Le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, s'est envolé jeudi 19 mars pour Londres afin d'essayer d'accélérer les démarches concernant Vicario, le joueur ayant déjà donné son feu vert au club nerazzurro. Le gardien né en 1996 traverse une saison difficile en Angleterre : son club, Tottenham, risque sérieusement la relégation et il fait partie des joueurs qui envisagent sérieusement de quitter le club à la fin de la saison. De plus, le courant ne passe pas avec Igor Tudor et, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, l'entraîneur avait écarté Vicario du onze de départ. La valeur du joueur est estimée à environ 30 millions d'euros, son contrat expire en 2028 mais, comme indiqué, il y a de fortes chances que le gardien italien quitte l'Angleterre cet été.



