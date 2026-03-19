L'Inter est sérieusement intéressé par Guglielmo Vicario. Les Nerazzurri ont prévu de trouver un nouveau gardien cet été après avoir décidé – sauf revirement de dernière minute – de se séparer de Sommer : le contrat du joueur suisse expire en juin, le club a décidé de ne pas le renouveler et Josep Martinez n'est, pour l'instant, pas encore considéré comme prêt à occuper le poste de titulaire lors de la saison prochaine. C'est pourquoi l'Inter commence à se mettre en mouvement pour trouver un remplaçant à Sommer, le gardien de Tottenham étant identifié comme l'une des cibles et pour lequel une première initiative concrète a déjà été prise.
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Quelle est la valeur de Vicario pour Tottenham : la tentative de l'Inter, le déplacement d'Ausilio et les coulisses du mercato
LA DEMANDE DE TOTTENHAM CONCERNANT VICARIO
Le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, s'est envolé jeudi 19 mars pour Londres afin d'essayer d'accélérer les démarches concernant Vicario, le joueur ayant déjà donné son feu vert au club nerazzurro. Le gardien né en 1996 traverse une saison difficile en Angleterre : son club, Tottenham, risque sérieusement la relégation et il fait partie des joueurs qui envisagent sérieusement de quitter le club à la fin de la saison. De plus, le courant ne passe pas avec Igor Tudor et, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, l'entraîneur avait écarté Vicario du onze de départ. La valeur du joueur est estimée à environ 30 millions d'euros, son contrat expire en 2028 mais, comme indiqué, il y a de fortes chances que le gardien italien quitte l'Angleterre cet été.
INTER-VICARIO, LES COULISSES
Guglielmo Vicario est un joueur que l'Inter suit depuis longtemps ; le club avait déjà tenté de le recruter àl'été 2023, alors qu'il évoluait à Empoli. À cette occasion, les Nerazzurri avaient manifesté leur intérêt pour le joueur, qui s'était montré ouvert à un transfert à Milan. Empoli demandait 20 millions d'euros, mais Marotta et Ausilio étaient alors occupés par d'autres négociations et avaient demandé un délai. Les négociations sont mises en attente et Tottenham entre en scène, concluant l'opération en quelques heures et emmenant le joueur à Londres.