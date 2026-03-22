Quelle est la valeur de Falcone : le message adressé à la Roma, le mercato et la possibilité d'un départ

Après la défaite 0-1 à l'Olimpico contre la Roma, Falcone s'est exprimé, réaffirmant une fois de plus son amour pour le club giallorosso : « Hier, j'étais serein, je pensais avoir surmonté l'émotion », raconte le gardien au micro de DAZN. « Aujourd'hui, en revanche, j'avais l'estomac noué ; dans ce stade, j'éprouverai toujours un sentiment particulier. Les supporters de Lecce connaissent ma foi et, à chaque fois, ils me souhaitent de réaliser mon rêve : ils sont fantastiques. C'est ainsi et ça le restera : pour moi, le rêve de ma vie, c'est de jouer pour la Roma, peu importe le Real Madrid. Mais je dois le mériter en faisant du bon travail avec Lecce ».



