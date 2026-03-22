Parmi les meilleurs gardiens italiens du championnat, on trouve sans doute Wladimiro Falcone qui, grâce à ses arrêts, tente de maintenir Lecce dans la course au maintien. Né en 1995, il évolue sous les couleurs des Giallorossi depuis quatre saisons, compte plus de 150 matchs de Serie A à son actif et, à presque 31 ans, se sent prêt à franchir un cap en rejoignant un club plus important. Le joueur ne cherche pas à partir et à quitter un club qui lui a apporté sécurité et continuité, mais si des propositions jugées intéressantes devaient arriver cet été, elles seront évaluées par le joueur, son agent et le club.
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Quelle est la valeur de Falcone : le message adressé à la Roma, le mercato et la possibilité d'un départ
LA DEMANDE DE LECCE CONCERNANT FALCONE
Lecce souhaiterait garder Falcone, mais de son côté, le club n'a pas l'intention de freiner la carrière d'un joueur qui s'est toujours montré correct et disponible envers le club et l'équipe. L'été dernier, le club estimait la valeur du gardien à environ 10 millions d'euros, somme demandée au Torino qui s'était renseigné sur son prix : d'ici quelques mois, ce montant pourrait varier, en fonction du classement final de l'équipe de Di Francesco ; en cas de relégation, le prix de Falcone baisserait et il deviendrait une bonne affaire sur le marché, sinon il pourrait même dépasser les 10 millions demandés il y a un an.
LES PAROLES DE FALCONE
Après la défaite 0-1 à l'Olimpico contre la Roma, Falcone s'est exprimé, réaffirmant une fois de plus son amour pour le club giallorosso : « Hier, j'étais serein, je pensais avoir surmonté l'émotion », raconte le gardien au micro de DAZN. « Aujourd'hui, en revanche, j'avais l'estomac noué ; dans ce stade, j'éprouverai toujours un sentiment particulier. Les supporters de Lecce connaissent ma foi et, à chaque fois, ils me souhaitent de réaliser mon rêve : ils sont fantastiques. C'est ainsi et ça le restera : pour moi, le rêve de ma vie, c'est de jouer pour la Roma, peu importe le Real Madrid. Mais je dois le mériter en faisant du bon travail avec Lecce ».