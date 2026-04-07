Au début, certains avaient fait la grimace : « C'est qui, ce Baturina ?! Il ne joue jamais… ». En réalité, Cesc Fàbregas le gardait à l'écart, loin des projecteurs, en attendant le bon moment pour le lancer. Il voyait son potentiel tous les jours à l'entraînement, il connaissait ses qualités depuis longtemps et savait que ce n'était qu'une question de temps. Aujourd’hui, ce Martin Baturina qui a enchanté tout le monde en Croatie sous le maillot du Dinamo Zagreb est connu de tous, même en Serie A. Dans l’équipe où, jusqu’à récemment, Nico Paz dominait tout le monde, il s’est illustré précisément pendant les mois décisifs du championnat.
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Quelle est la valeur de Baturina, le prochain joyau du Como après Nico Paz : son prix et les clubs intéressés sur le marché
LE PRIX DE BATURINA
Le Como est en lice pour une place dans la prochaine Ligue des champions, notamment grâce aux buts et aux actions de Baturina, ce milieu offensif né en 2003 à Zurich mais de nationalité croate, qui, avec Fabregas, s'est également adapté à jouer aussi bien devant la défense – même s'il est nettement meilleur plus haut sur le terrain – qu'en tant que faux numéro 9. Le club biancoblu, qui renverra très probablement Nico Paz au Real Madrid cet été, est prêt à lancer un autre joyau pour lequel il a devancé la concurrence de plusieurs grands clubs européens, dont Arsenal. Le contrat de Baturina expire en juin 2030 et la valeur du joueur est aujourd'hui estimée à environ 30 millions d'euros.
QUI VEUT BATURINA ?
Lors du dernier mercato, en janvier dernier, Leeds avait fait une offre à Côme qui, bonus compris, avoisinait les 30 millions d'euros : la réponse a été catégorique, hors de question. Ils ne voulaient pas se séparer en cours de saison d'un joueur qui aurait été utile également lors de la deuxième partie du championnat et qui, dans quelques mois, pourrait valoir encore plus. En Italie, Baturina plaît à l'Inter et, par le passé, il avait également été contacté par Turin et la Fiorentina ; parmi les clubs étrangers intéressés, on trouve Manchester United et encore Arsenal, qui s'était déjà manifesté cet été avant que le joueur ne choisisse Côme.