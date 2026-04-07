Quelle est la valeur de Baturina, le prochain joyau du Como après Nico Paz : son prix et les clubs intéressés sur le marché

Lors du dernier mercato, en janvier dernier, Leeds avait fait une offre à Côme qui, bonus compris, avoisinait les 30 millions d'euros : la réponse a été catégorique, hors de question. Ils ne voulaient pas se séparer en cours de saison d'un joueur qui aurait été utile également lors de la deuxième partie du championnat et qui, dans quelques mois, pourrait valoir encore plus. En Italie, Baturina plaît à l'Inter et, par le passé, il avait également été contacté par Turin et la Fiorentina ; parmi les clubs étrangers intéressés, on trouve Manchester United et encore Arsenal, qui s'était déjà manifesté cet été avant que le joueur ne choisisse Côme.



