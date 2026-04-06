La troisième élimination consécutive de l'Italie de la Coupe du monde porte la signature d'un jeune de 18 ans : Keim Alajbegovic a porté tout un pays sur ses épaules et, entre la demi-finale et la finale des barrages, il a joué un rôle décisif dans la qualification de la Bosnie pour la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Ce jeune talent né en 2007 sera certainement l'un des joueurs suivis par les recruteurs internationaux pendant le tournoi, mais dès cette saison, l'attaquant de Salzbourg a été suivi de près et avec attention par de nombreux observateurs de grands clubs.
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Quelle est la valeur d'Alajbegovic, la star bosniaque qui a séduit la moitié de l'Europe : en Serie A, il intéresse le Milan, Naples et Rome
LA DEMANDE CONCERNANT ALAJBEGOVIC
Alajbegovic a fait ses classes dans le centre de formation du Bayer Leverkusen, qui, lorsqu'il l'a vendu à Salzbourg, s'était réservé une option de rachat qu'il a exercée ces derniers mois : le montant s'élève à 8 millions d'euros, grâce auxquels le club allemand a repris le contrôle du jeune talent bosniaque. Avant même cette opération, le Milan avait commencé à se renseigner sur les coûts éventuels du transfert. Désormais, s'il souhaite approfondir les discussions, il devra s'asseoir à la table des négociations avec Leverkusen qui, bien qu'il l'ait récupéré, n'exclut pas qu'il puisse partir dès cet été. Beaucoup dépendra des propositions qui seront faites, étant donné qu'outre le Milan, d'autres clubs l'ont inscrit sur leur liste de cibles et qu'en Italie, il plaît également à la Roma et à Naples. À ce jour, la valeur du joueur est estimée entre 20 et 30 millions d'euros.
RÔLE ET CARACTÉRISTIQUES
Attaquant excentré, Alajbegovic préfère évoluer à gauche pour revenir sur son pied fort et tirer au but ou tenter une passe en profondeur pour un coéquipier ; si nécessaire, il peut également se déplacer sur l'autre aile (ses tâches restent les mêmes, il sait aussi jouer du pied gauche) ou être aligné en soutien offensif derrière un avant-centre. Parmi ses spécialités, on trouve le dribble : lorsqu'il part en vitesse, plus rien ne l'arrête, et ceux qui le suivent de près jurent qu'il a la vision du jeu d'un joueur de trente ans. Dans les équipes juniors du Bayer Leverkusen, il tirait (presque) tous les coups de pied arrêtés.