Quelle est la valeur d'Alajbegovic, la star bosniaque qui a séduit la moitié de l'Europe : en Serie A, il intéresse le Milan, Naples et Rome

Alajbegovic a fait ses classes dans le centre de formation du Bayer Leverkusen, qui, lorsqu'il l'a vendu à Salzbourg, s'était réservé une option de rachat qu'il a exercée ces derniers mois : le montant s'élève à 8 millions d'euros, grâce auxquels le club allemand a repris le contrôle du jeune talent bosniaque. Avant même cette opération, le Milan avait commencé à se renseigner sur les coûts éventuels du transfert. Désormais, s'il souhaite approfondir les discussions, il devra s'asseoir à la table des négociations avec Leverkusen qui, bien qu'il l'ait récupéré, n'exclut pas qu'il puisse partir dès cet été. Beaucoup dépendra des propositions qui seront faites, étant donné qu'outre le Milan, d'autres clubs l'ont inscrit sur leur liste de cibles et qu'en Italie, il plaît également à la Roma et à Naples. À ce jour, la valeur du joueur est estimée entre 20 et 30 millions d'euros.



