Quelle est la prochaine étape pour Bernardo Silva ? Les projets de la légende de Manchester City révélés alors que son contrat touche à sa fin
La fin d'une époque à l'Etihad
Le milieu de terrain de 31 ans, qui a pris la tête de l'équipe après les départs de Kyle Walker et Kevin De Bruyne, devrait mettre fin à une brillante carrière de neuf ans à Manchester. Depuis son arrivée de Monaco en 2017 pour 43 millions de livres sterling, Silva a joué un rôle essentiel dans la domination des Cityzens, remportant six titres de Premier League et un trophée de Ligue des champions.
Malgré son statut de légende du club, son passage à City semble toucher à sa fin. Matteo Moretto a rapporté que l'international portugais quitterait City en raison de l'absence de négociations contractuelles en cours.
Guardiola revient sur l'héritage laissé par Silva
Guardiola n'a jamais caché son admiration pour le meneur de jeu, le décrivant souvent comme l'un des joueurs les plus intelligents qu'il ait jamais entraînés. Le manager catalan a fréquemment supplié le joueur de prolonger son contrat, mais il semble résigné à perdre son capitaine. Le lien entre les deux hommes a été un élément déterminant de la flexibilité tactique et de la domination de City dans l'élite anglaise ces dernières saisons.
Après une victoire 2-0 contre les Wolves en janvier, Guardiola a déclaré : « J'aimerais beaucoup, pour Manchester City et pour moi-même, que Bernardo Silva reste pour toujours. Mais nous avons beaucoup discuté avec Bernie et c'est à lui de décider ce qui est le mieux pour lui et sa famille. » Cette déclaration suggère que des considérations familiales pourraient jouer un rôle majeur dans le désir du milieu de terrain de déménager.
Destinations potentielles pour le meneur de jeu
Les spéculations vont déjà bon train quant à la destination de Silva pour la saison prochaine. Même s'il ne manquera pas de prétendants parmi les ligues d'élite européennes, on pense qu'il souhaite retourner au Benfica lorsqu'il quittera City. Un retour dans le club de son enfance à Lisbonne représenterait un boucle pour un joueur qui a tout gagné au niveau national et continental.
Jusqu'à présent, Silva est resté discret sur le club qu'il rejoindra, car il souhaite éviter que cette situation ne devienne une distraction en fin de saison. Alors que City est en lice pour remporter de nombreux trophées, aucune annonce officielle concernant son avenir n'est attendue avant le mois de mai, ce qui permettra au vétéran de se concentrer pleinement sur la fin de sa carrière à l'Etihad.
À la poursuite d'un adieu en or
Les Cityzens sont actuellement en lice pour le titre de Premier League, occupant la deuxième place avec 29 matchs joués, sept points derrière le leader Arsenal, qui en a disputé 30.
Les hommes de Guardiola affronteront ensuite Newcastle lors du cinquième tour de la FA Cup, avant de se rendre à Madrid pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
