Quelle est la prochaine étape pour Bernardo Silva ? Les projets de la légende de Manchester City révélés alors que son contrat touche à sa fin

Le milieu de terrain de 31 ans, qui a pris la tête de l'équipe après les départs de Kyle Walker et Kevin De Bruyne, devrait mettre fin à une brillante carrière de neuf ans à Manchester. Depuis son arrivée de Monaco en 2017 pour 43 millions de livres sterling, Silva a joué un rôle essentiel dans la domination des Cityzens, remportant six titres de Premier League et un trophée de Ligue des champions.

Malgré son statut de légende du club, son passage à City semble toucher à sa fin. Matteo Moretto a rapporté que l'international portugais quitterait City en raison de l'absence de négociations contractuelles en cours.