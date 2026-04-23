Bonne nouvelle pour Lamine Yamal : malgré sa lésion à la cuisse, l’ailier du FC Barcelone devrait tout de même prendre part à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec l’Espagne, tenante du titre continental.
Traduit par
Quelle est la gravité de la blessure de Lamine Yamal ? Le Barça annonce qu'il ne rejouera pas cette saison et donne ses prévisions pour la Coupe du monde
Le FC Barcelone a confirmé jeudi que la blessure de Lamine Yamal serait traitée de manière conservatrice. L’attaquant manquera donc le reste de la saison, mais il devrait être rétabli à temps pour la Coupe du monde.
Il souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche, comme le révélait déjà Mundo Deportivo, information désormais confirmée par les examens passés jeudi. La Coupe du monde débutera le 11 juin et, si sa convalescence se passe sans accroc, l’ailier pourra donc être rétabli pour le coup d’envoi.
- AFP
Yamal se blesse après avoir transformé un penalty
Le jeune homme de 18 ans s’est exprimé jeudi sur les réseaux sociaux. « Cette blessure m’a mis hors jeu juste au moment où j’aurais le plus aimé être là. Ça fait un mal de chien », a écrit Yamal : « Ça fait mal de ne pas pouvoir me battre aux côtés de mes coéquipiers, de ne pas pouvoir aider quand l’équipe a besoin de moi. » Il a toutefois promis de soutenir ses coéquipiers depuis le banc : « Ce n’est pas la fin, juste une pause. Je reviendrai plus fort et plus motivé que jamais. »
L’entraîneur Hansi Flick avait déjà exprimé son regret après la victoire 1-0 (1-0) du FC Barcelone face au Celta Vigo : « Ce n’est pas facile. Nous devons le ménager. C’est dommage pour nous », a déclaré Flick. Mercredi soir, Yamal avait inscrit le but de la victoire à la 40^e minute sur penalty. Il s’est alors immédiatement saisi de la cuisse et a dû quitter le terrain. Il avait déjà dû faire face à une blessure à l’aine lors de la phase aller.