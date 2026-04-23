Quelle est la gravité de la blessure de Lamine Yamal ? Le Barça annonce qu'il ne rejouera pas cette saison et donne ses prévisions pour la Coupe du monde

Le jeune homme de 18 ans s’est exprimé jeudi sur les réseaux sociaux. « Cette blessure m’a mis hors jeu juste au moment où j’aurais le plus aimé être là. Ça fait un mal de chien », a écrit Yamal : « Ça fait mal de ne pas pouvoir me battre aux côtés de mes coéquipiers, de ne pas pouvoir aider quand l’équipe a besoin de moi. » Il a toutefois promis de soutenir ses coéquipiers depuis le banc : « Ce n’est pas la fin, juste une pause. Je reviendrai plus fort et plus motivé que jamais. »

L’entraîneur Hansi Flick avait déjà exprimé son regret après la victoire 1-0 (1-0) du FC Barcelone face au Celta Vigo : « Ce n’est pas facile. Nous devons le ménager. C’est dommage pour nous », a déclaré Flick. Mercredi soir, Yamal avait inscrit le but de la victoire à la 40^e minute sur penalty. Il s’est alors immédiatement saisi de la cuisse et a dû quitter le terrain. Il avait déjà dû faire face à une blessure à l’aine lors de la phase aller.



