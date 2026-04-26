Quelle est la gravité de la blessure de Kylian Mbappé ? Le Real Madrid a reçu des « bonnes » nouvelles, mais reste inquiet pour le tendon d'Achille gauche de l'attaquant français

Bonne nouvelle pour Mbappé et le Real Madrid : l’attaquant, contraint de sortir juste avant son centième match avec le club, ne souffrirait pas d’une blessure grave. L’ancien Parisien a créé l’inquiétude au Bernabéu en demandant son remplacement dans les arrêts de jeu face au Real Betis, craignant pour sa participation aux dernières rencontres de la saison.

Selon les premières évaluations médicales, la blessure ne serait pas aussi grave que redouté. Le journaliste de DAZN Sergio Quirante a indiqué sur X que l’attaquant s’était déjà rendu à la clinique : « Mbappé a passé une échographie ce matin pour évaluer la gravité de la gêne au niveau de son ischio-jambier gauche. Le résultat est satisfaisant, mais il passera tout de même une IRM lundi. »