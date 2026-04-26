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Quelle est la gravité de la blessure de Kylian Mbappé ? Le Real Madrid a reçu des « bonnes » nouvelles, mais reste inquiet pour le tendon d'Achille gauche de l'attaquant français
Premier examen : des signes encourageants
Bonne nouvelle pour Mbappé et le Real Madrid : l’attaquant, contraint de sortir juste avant son centième match avec le club, ne souffrirait pas d’une blessure grave. L’ancien Parisien a créé l’inquiétude au Bernabéu en demandant son remplacement dans les arrêts de jeu face au Real Betis, craignant pour sa participation aux dernières rencontres de la saison.
Selon les premières évaluations médicales, la blessure ne serait pas aussi grave que redouté. Le journaliste de DAZN Sergio Quirante a indiqué sur X que l’attaquant s’était déjà rendu à la clinique : « Mbappé a passé une échographie ce matin pour évaluer la gravité de la gêne au niveau de son ischio-jambier gauche. Le résultat est satisfaisant, mais il passera tout de même une IRM lundi. »
- AFP
Les inquiétudes concernant le Clásico et la Coupe du monde persistent
Malgré des examens rassurants, le Français n’est pas encore tiré d’affaire. Pratiquement hors course pour le titre – 11 points derrière Barcelone à cinq journées de la fin –, le Real Madrid voit cette blessure tomber au pire moment, à quelques jours du Clásico du 10 mai. Privé de son joueur phare pour ce rendez-vous prestigieux, l’entraîneur Álvaro Arbeloa subirait un véritable coup dur.
L’inquiétude dépasse les frontières madrilènes : les supporters français retiennent leur souffle à l’approche de la Coupe du monde 2026, programmée cet été en Amérique du Nord. Mbappé, auteur de 41 buts cette saison, est le pilier de l’équipe de Didier Deschamps. Une longue absence serait catastrophique pour les Bleus, qui doivent affronter le Sénégal lors de leur premier match de groupe, le 16 juin.
Arbeloa attend de voir comment évolue son état de santé
Après le match nul frustrant 1-1 contre le Betis, où Madrid a concédé l'égalisation de Héctor Bellerín dans le temps additionnel, Arbeloa s'est exprimé sans pouvoir fournir de date précise pour le retour de sa star. Il a expliqué que le remplacement de Mbappé avait été décidé au cas par cas, en fonction des sensations physiques du joueur.
« Je n'ai aucune idée de ce qu'il a », a-t-il déclaré à la presse. « Il ressentait une gêne. Nous verrons comment il évolue au cours des prochains jours. » Le joueur a quitté le banc pour rejoindre directement les vestiaires.
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La liste des blessés s’allonge à Madrid
La perte potentielle de Mbappé s’ajoute à une liste déjà longue de casse-tête pour la direction madrilène. Alors que Rodrygo est déjà forfait pour la Coupe du monde en raison d’une grave blessure au genou, le club du Bernabéu voit ses options offensives s’amenuiser à un moment crucial.
Si l’IRM prévue lundi livrera le verdict définitif, il est fort probable que Mbappé soit mis au repos pour la rencontre face à l’Espanyol, le 3 mai. Le staff médical du club travaillera sans relâche pour s’assurer qu’il puisse au moins disputer une partie des dernières semaines de la saison sans compromettre ses chances de mener la France sur la scène mondiale cet été.