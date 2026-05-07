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« Quelle équipe ne voudrait pas d’elle ? » déclare Sonia Bompastor, la coach de Chelsea, au sujet des rumeurs de transfert concernant Khadija Shaw
Bompastor réagit aux rumeurs concernant Shaw
Bompastor conserve son calme malgré les rumeurs envoyant Shaw vers l’ouest de Londres. Le contrat de l’attaquante avec Manchester City expire en juin, et les Blues sont évoqués comme destination privilégiée pour la triple lauréate du Soulier d’or.
Interrogée par la BBC Sport, elle a refusé de confirmer un accord déjà conclu, mais a affiché une confiance totale dans le projet des Blues. « Je crois en nos ambitions », a-t-elle déclaré à propos des plans de recrutement du club. « Tous les grands joueurs veulent jouer dans un club capable de gagner la Ligue des champions et de rivaliser au plus haut niveau. Nous cherchons toujours à renforcer notre effectif avec des joueuses de classe mondiale. »
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« Un fou, peut-être ! »
Interrogée sur la possibilité d’enrôler Shaw, Bompastor a d’abord répondu avec malice : « Qui ne l’aurait pas sur sa liste de souhaits ? Un fou, peut-être ! » Si cette remarque rappelle que l’attaquante figure parmi les buteuses les plus redoutables de la planète, la technicienne de Chelsea a rapidement changé de ton.
Consciente de la délicatesse qui entoure le recrutement d’une joueuse appartenant à un rival direct, elle a immédiatement adopté un ton plus diplomatique pour éviter toute accusation de « débauchage », concluant : « Mais encore une fois, je pense que nous devons faire preuve de respect, car Bunny joue pour City cette saison. »
Négociations rompues à City
L’attaquante de 29 ans a été la pierre angulaire du succès de City sous la houlette d’Andree Jeglertz, mais les négociations contractuelles ont rencontré un obstacle de taille. Malgré des discussions initiales positives en janvier, des informations récentes indiquent que City n’a pas été en mesure de répondre aux exigences de Shaw concernant la durée d’une prolongation à long terme.
En l’absence d’accord en vue, l’attaquante jamaïcaine se voit contrainte d’explorer d’autres options, Chelsea étant en pole position pour s’assurer sa signature, ce qui constituerait l’un des plus gros transferts gratuits de l’histoire de la WSL.
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La tension monte à l’approche de la demi-finale de la FA Cup.
Le timing de ces rumeurs ajoute une intensité supplémentaire à la demi-finale de la FA Cup de ce dimanche, où City se rendra à Stamford Bridge pour affronter Chelsea. Shaw sera sous les feux des projecteurs alors qu’elle tentera d’aider City à décrocher le doublé national avant son éventuel départ. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Liverpool ou Brighton en finale à Wembley le 31 mai.
Un immense vide va se former
Imparable depuis son arrivée à City en provenance de Bordeaux en 2021, Shaw a terminé meilleure buteuse du club lors de quatre saisons consécutives. Cette année encore, l’attaquante a déjà marqué 19 buts en 21 matchs, se rapprochant d’un nouveau Soulier d’or. Son éventuel départ laisserait un vide immense dans l’attaque de City, fraîchement couronné champion.
Le coach de City, Jeglertz, avait clairement exprimé son intention de conserver sa star, déclarant en avril espérer une prolongation de contrat. Mais alors que la saison touche à son terme, le silence de la direction alimente les rumeurs : l’attaquante emblématique se préparerait à tourner la page pour relever un nouveau défi ailleurs.