Bompastor conserve son calme malgré les rumeurs envoyant Shaw vers l’ouest de Londres. Le contrat de l’attaquante avec Manchester City expire en juin, et les Blues sont évoqués comme destination privilégiée pour la triple lauréate du Soulier d’or.

Interrogée par la BBC Sport, elle a refusé de confirmer un accord déjà conclu, mais a affiché une confiance totale dans le projet des Blues. « Je crois en nos ambitions », a-t-elle déclaré à propos des plans de recrutement du club. « Tous les grands joueurs veulent jouer dans un club capable de gagner la Ligue des champions et de rivaliser au plus haut niveau. Nous cherchons toujours à renforcer notre effectif avec des joueuses de classe mondiale. »