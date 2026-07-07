« Je sais que Jürgen aime l'Allemagne », a déclaré Watzke sur la chaîne ZDF, avant d'ajouter, en référence à son employeur actuel : « Quelle entreprise voudrait voir figurer sur son drapeau d'image la mention : “J'ai empêché Jürgen Klopp de s'engager” ? »
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« Quelle entreprise voudrait ça ? » Red Bull sous pression à cause de Jürgen Klopp : un événement historique va-t-il être empêché ?
Jurgen Klopp devrait succéder à Julian Nagelsmann, démissionnaire après l'élimination en Coupe du monde, mais il est sous contrat avec le géant des boissons gazeuses jusqu'en 2029 en tant que « Head of Global Soccer ». Watzke a souligné que la Fédération allemande de football (DFB) devrait « essayer d’éviter » de devoir payer pour la première fois une indemnité de transfert pour un entraîneur. Naturellement pessimiste, il se montre pourtant confiant quant à cette nomination : « On va y arriver aussi. »
Watzke met en avant ses décennies d’expérience dans le monde des affaires : « Je ne fais pas ça depuis un ou deux ans seulement. » L’objectif des négociations entre la DFB, dirigée par le président Bernd Neuendorf, Klopp et le RB Leipzig serait de trouver un compromis où « personne ne se réjouit et personne n’est anéanti ». Le salaire de plusieurs millions d’euros dû à Klopp ne constitue pas, selon lui, un obstacle insurmontable. L’exemple Nagelsmann l’a démontré : « On ne paie pas non plus des clopinettes, on est déjà compétitifs. »
- AFP
Watzke fixe le calendrier pour l'arrivée de Klopp
Toutefois, en visant Jürgen Klopp, la fédération « vise très haut » : l’ancien artisan des titres de Dortmund et de Liverpool est comparé à l’entraîneur vedette Pep Guardiola. Reste à définir « quel droit de regard il souhaiterait avoir » sur les structures.
Watzke a par ailleurs fixé un calendrier précis : « Nous devrions avoir un sélectionneur national pour le coup d’envoi de la Ligue des nations, le 24 septembre aux Pays-Bas, ce serait idéal », a-t-il déclaré sur un ton enjoué, avant d’ajouter : « Je pense que quatre semaines au maximum, nous devrions y arriver. »
Toutefois, il ne faut pas s’attendre à des miracles de la part de Klopp. Si son « immense influence » sur les joueurs est reconnue, Watzke tempère : « Il a beaucoup à faire, il faut donc faire preuve d’un peu de patience. »
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