Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
KloppGetty Images

Traduit par

« Quelle entreprise voudrait ça ? » Red Bull sous pression à cause de Jürgen Klopp : un événement historique va-t-il être empêché ?

Coupe du monde
J. Klopp
Allemagne

Hans-Joachim Watzke, vice-président de la DFB, a accentué la pression sur Red Bull, son interlocuteur dans le dossier Jürgen Klopp, à la veille des négociations concernant le poste de sélectionneur de l’équipe nationale.

« Je sais que Jürgen aime l'Allemagne », a déclaré Watzke sur la chaîne ZDF, avant d'ajouter, en référence à son employeur actuel : « Quelle entreprise voudrait voir figurer sur son drapeau d'image la mention : “J'ai empêché Jürgen Klopp de s'engager” ? »

  • Jurgen Klopp devrait succéder à Julian Nagelsmann, démissionnaire après l'élimination en Coupe du monde, mais il est sous contrat avec le géant des boissons gazeuses jusqu'en 2029 en tant que « Head of Global Soccer ». Watzke a souligné que la Fédération allemande de football (DFB) devrait « essayer d’éviter » de devoir payer pour la première fois une indemnité de transfert pour un entraîneur. Naturellement pessimiste, il se montre pourtant confiant quant à cette nomination : « On va y arriver aussi. »

    Watzke met en avant ses décennies d’expérience dans le monde des affaires : « Je ne fais pas ça depuis un ou deux ans seulement. » L’objectif des négociations entre la DFB, dirigée par le président Bernd Neuendorf, Klopp et le RB Leipzig serait de trouver un compromis où « personne ne se réjouit et personne n’est anéanti ». Le salaire de plusieurs millions d’euros dû à Klopp ne constitue pas, selon lui, un obstacle insurmontable. L’exemple Nagelsmann l’a démontré : « On ne paie pas non plus des clopinettes, on est déjà compétitifs. »

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    Watzke fixe le calendrier pour l'arrivée de Klopp

    Toutefois, en visant Jürgen Klopp, la fédération « vise très haut » : l’ancien artisan des titres de Dortmund et de Liverpool est comparé à l’entraîneur vedette Pep Guardiola. Reste à définir « quel droit de regard il souhaiterait avoir » sur les structures.

    Watzke a par ailleurs fixé un calendrier précis : « Nous devrions avoir un sélectionneur national pour le coup d’envoi de la Ligue des nations, le 24 septembre aux Pays-Bas, ce serait idéal », a-t-il déclaré sur un ton enjoué, avant d’ajouter : « Je pense que quatre semaines au maximum, nous devrions y arriver. »

    Toutefois, il ne faut pas s’attendre à des miracles de la part de Klopp. Si son « immense influence » sur les joueurs est reconnue, Watzke tempère : « Il a beaucoup à faire, il faut donc faire preuve d’un peu de patience. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google