Jurgen Klopp devrait succéder à Julian Nagelsmann, démissionnaire après l'élimination en Coupe du monde, mais il est sous contrat avec le géant des boissons gazeuses jusqu'en 2029 en tant que « Head of Global Soccer ». Watzke a souligné que la Fédération allemande de football (DFB) devrait « essayer d’éviter » de devoir payer pour la première fois une indemnité de transfert pour un entraîneur. Naturellement pessimiste, il se montre pourtant confiant quant à cette nomination : « On va y arriver aussi. »

Watzke met en avant ses décennies d’expérience dans le monde des affaires : « Je ne fais pas ça depuis un ou deux ans seulement. » L’objectif des négociations entre la DFB, dirigée par le président Bernd Neuendorf, Klopp et le RB Leipzig serait de trouver un compromis où « personne ne se réjouit et personne n’est anéanti ». Le salaire de plusieurs millions d’euros dû à Klopp ne constitue pas, selon lui, un obstacle insurmontable. L’exemple Nagelsmann l’a démontré : « On ne paie pas non plus des clopinettes, on est déjà compétitifs. »