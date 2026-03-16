« Quel transfert ce serait ! » - Une légende écossaise exhorte Wrexham à faire une offre exceptionnelle pour Andy Robertson, le joueur de Liverpool

Lors d'une interview accordée à talkSPORT Bet Casino, la légende écossaise Ally McCoist a fait part de son incompréhension face au manque de temps de jeu d'Andy Robertson, qualifiant cette situation de « l'un des mystères qui entourent Liverpool cette année ». L'ancien attaquant reste un fervent admirateur de l'éthique de travail et du talent du défenseur.

« Incroyable. Écoutez, Andy Robertson est l’un de mes joueurs préférés. Quel pro, quel joueur », a déclaré McCoist. Il a souligné que malgré l’arrivée de Kerkez, Robertson reste « le même Andy » chaque fois qu’il entre sur le terrain, faisant preuve d’un engagement total et d’une grande qualité sur le flanc gauche. Il a ajouté : « On parlait de son départ aux Spurs quelques jours avant la fin du mercato [de janvier]. On m’a demandé mon avis à ce sujet. J’ai répondu : “Je n’arrive pas à croire qu’il ne joue pas plus souvent avec Liverpool.” »