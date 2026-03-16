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« Quel transfert ce serait ! » - Une légende écossaise exhorte Wrexham à faire une offre exceptionnelle pour Andy Robertson, le joueur de Liverpool
Le rôle de plus en plus restreint d'un pilier d'Anfield
L'avenir de Robertson à Liverpool fait de plus en plus l'objet de toutes les attentions après une saison marquée par un temps de jeu limité. Le joueur de 32 ans, qui a été l'un des piliers du succès du club depuis son arrivée en provenance de Hull City en 2017, a eu du mal à conserver sa place de titulaire. Cette saison, l'international écossais n'a disputé que 18 matches de Premier League, pour un total de seulement 753 minutes de jeu. Avec seulement six titularisations en 30 journées, Robertson a passé la majeure partie de la saison en tant que remplaçant, souvent fait entrer en cours de match. Ce changement de statut fait suite à l'arrivée cet été de Milos Kerkez, qui semble avoir dépassé le vétéran dans la hiérarchie.
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McCoist s'interroge sur le « mystère » de Liverpool
Lors d'une interview accordée à talkSPORT Bet Casino, la légende écossaise Ally McCoist a fait part de son incompréhension face au manque de temps de jeu d'Andy Robertson, qualifiant cette situation de « l'un des mystères qui entourent Liverpool cette année ». L'ancien attaquant reste un fervent admirateur de l'éthique de travail et du talent du défenseur.
« Incroyable. Écoutez, Andy Robertson est l’un de mes joueurs préférés. Quel pro, quel joueur », a déclaré McCoist. Il a souligné que malgré l’arrivée de Kerkez, Robertson reste « le même Andy » chaque fois qu’il entre sur le terrain, faisant preuve d’un engagement total et d’une grande qualité sur le flanc gauche. Il a ajouté : « On parlait de son départ aux Spurs quelques jours avant la fin du mercato [de janvier]. On m’a demandé mon avis à ce sujet. J’ai répondu : “Je n’arrive pas à croire qu’il ne joue pas plus souvent avec Liverpool.” »
Le rêve de Wrexham et la réalité d'Anfield
La discussion sur la prochaine étape de Robertson a pris une tournure ambitieuse lorsque McCoist a laissé entendre qu'un club de premier plan récemment promu, comme Wrexham, serait une destination idéale pour un leader de son calibre. « Cela aurait donc tout son sens si j'étais à la tête d'un club récemment promu comme Wrexham. Ce serait une recrue exceptionnelle », a-t-il déclaré. Il a souligné que Robertson avait joué au « plus haut niveau » et qu’il apporterait une expérience inestimable au projet ambitieux du club gallois. Cependant, McCoist a tempéré l’enthousiasme en ajoutant : « Je ne pense pas qu’il soit prêt à quitter Liverpool. Je ne le pense pas. »
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Une décision cruciale doit être prise cet été
Alors que la saison entre dans sa phase finale, Robertson aborde une période décisive pour son avenir à long terme. Liverpool s'apprête à disputer une fin de saison chargée où la rotation de l'effectif pourrait lui offrir une chance de regagner sa place, mais l'absence de titularisations lors des matchs décisifs risquerait d'alimenter davantage les rumeurs concernant son départ. Quant à Wrexham, toute tentative de le recruter dépendrait de sa promotion et des moyens financiers nécessaires pour attirer un champion de Premier League dans le nord du Pays de Galles.
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