Quel sera le prochain club de Marc-André ter Stegen ? Le gardien du FC Barcelone pourrait quitter l’Espagne de manière inattendue après un passage en prêt à Gérone

Le bref passage du gardien à Gérone s’est soldé par un véritable désastre : il n’a disputé que deux matches après son arrivée en prêt en janvier. Une grave blessure aux ischio-jambiers a prématurément mis fin à sa saison, anéantissant ses rêves de Coupe du monde et contribuant à la relégation de Gérone. Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a réagi à ce coup dur en déclarant : « La situation de Ter Stegen est tragique ; c’était son tour. »

Son ancien mentor à Gérone, Michel, partageait cette déception : « C’est triste pour Marc. C’est très compliqué. Son arrivée semblait impossible et nous n’en avons profité que deux semaines. »

Son prêt prend fin officiellement le 30 juin, et le gardien se trouve à un tournant crucial de sa carrière.