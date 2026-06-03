Getty Images
Traduit par
Quel sera le prochain club de Marc-André ter Stegen ? Le gardien du FC Barcelone pourrait quitter l’Espagne de manière inattendue après un passage en prêt à Gérone
Le FC Barcelone s’apprête à se séparer de son gardien de but expérimenté.
De retour à Barcelone après un prêt peu concluant à Gérone, Marc-André ter Stegen pourrait bien quitter définitivement l’Espagne.
Selon Diario Sport, le champion d’Espagne a signifié au gardien de 34 ans qu’il ne rentrait plus dans ses plans. L’entraîneur Hansi Flick lui a préféré l’impressionnant Joan Garcia durant la première partie de la saison. Arrivé en provenance du Borussia Mönchengladbach en juillet 2014, Ter Stegen a disputé 423 matchs et porté le brassard de capitaine.
Le club catalan cherche désormais à faciliter son départ définitif pour soulager sa masse salariale et tourner la page d’une ère couronnée de succès.
- Getty Images
Une issue tragique pour son prêt à Gérone
Le bref passage du gardien à Gérone s’est soldé par un véritable désastre : il n’a disputé que deux matches après son arrivée en prêt en janvier. Une grave blessure aux ischio-jambiers a prématurément mis fin à sa saison, anéantissant ses rêves de Coupe du monde et contribuant à la relégation de Gérone. Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a réagi à ce coup dur en déclarant : « La situation de Ter Stegen est tragique ; c’était son tour. »
Son ancien mentor à Gérone, Michel, partageait cette déception : « C’est triste pour Marc. C’est très compliqué. Son arrivée semblait impossible et nous n’en avons profité que deux semaines. »
Son prêt prend fin officiellement le 30 juin, et le gardien se trouve à un tournant crucial de sa carrière.
L'Ajax émerge comme destination potentielle.
Une bouée de sauvetage pourrait venir des Pays-Bas : l’Ajax Amsterdam, fraîchement emmené par son nouvel entraîneur Michel, a manifesté un intérêt concret pour s’attacher ses services. Le club ajacide voit dans l’expérience du gardien allemand, auteur de vingt trophées majeurs avec le FC Barcelone (dont sept Liga, six Coupes du Roi et la Ligue des champions 2015), un atout idéal pour ses ambitions.
Michel estime que cette vaste expérience correspond parfaitement au profil recherché. Néanmoins, l’Ajax garde toutes ses options ouvertes et surveille activement d’autres cibles, telles que Yann Sommer et Mark Flekken, tout en manifestant également son intérêt pour Dani Ceballos.
- Getty Images Sport
Quelle sera la prochaine étape pour la star allemande ?
Ter Stegen doit désormais trancher définitivement sur son avenir immédiat. Bien qu’il soit sous contrat avec Barcelone jusqu’en 2028, rester lui promet quasi-sûrement une saison sur le banc. Michel lui offrant un rôle de premier plan, le vétéran, évalué à 4 millions d’euros, devrait négocier son départ d’Espagne dans les prochaines semaines pour relever un nouveau défi à Amsterdam avant le début de la préparation estivale.