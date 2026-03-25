Quel sera le prochain club de Casemiro ? Le milieu de terrain de Manchester United est convoité par Al-Ittihad, mais le sort de l'ancienne star de Liverpool jouera un rôle déterminant dans ce transfert

La renaissance de Casemiro sous la houlette de l'entraîneur par intérim Michael Carrick, marquée par sept buts et deux passes décisives en 30 matches, a suscité un vif débat quant à son avenir. Après sa performance exceptionnelle lors de la victoire 3-1 contre Aston Villa au début du mois, les supporters de United ont scandé « encore un an », exhortant le club à conserver le milieu de terrain qui a joué un rôle déterminant pour aider l'équipe à occuper actuellement la troisième place et à se rapprocher d'un probable retour en Ligue des champions. Bien qu'un accord mutuel ait été conclu en janvier concernant son départ cet été, United détient toujours une option de prolongation d'un an qui pourrait passer outre ce plan, mais Carrick a laissé entendre que la décision ne serait pas remise en cause.



