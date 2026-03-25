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Quel sera le prochain club de Casemiro ? Le milieu de terrain de Manchester United est convoité par Al-Ittihad, mais le sort de l'ancienne star de Liverpool jouera un rôle déterminant dans ce transfert
L'intérêt de l'Arabie saoudite s'intensifie pour la star de Manchester United sur le départ
Actuellement sixième au classement du championnat, Al-Ittihad cherche à renforcer son effectif avec des joueurs de haut niveau issus du football européen. Suite au départ de Karim Benzema pour Al-Hilal en février, le club est à la recherche d'une nouvelle star pour mener son projet. Arrivé à Manchester United en provenance du Real Madrid à l'été 2022 et ayant aidé le club à remporter la Carabao Cup en 2023, Casemiro est considéré comme le profil idéal pour apporter stabilité et mentalité de gagnant à l'équipe, alors que celle-ci cherche à remonter au classement et à se battre pour les titres.
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Le rôle de Fabinho dans la course à Casemiro
Ce transfert potentiel dépend fortement de l'avenir de son compatriote et ancienne star de Liverpool, Fabinho, qui a rejoint Al-Ittihad en 2023 pour environ 40 millions de livres sterling dans le cadre d'un contrat de trois ans. Ayant déjà aidé l'équipe à remporter à la fois la Pro League saoudienne et la Coupe du Roi, son statut reste une priorité. ESPN rapporte qu'Al-Ittihad doit régler la question de l'avenir de Fabinho avant de s'engager avec Casemiro. Alors que la situation contractuelle de Fabinho est en cours d'examen, le club débat entre un renouvellement et un départ potentiel, ce qui libérerait la masse salariale nécessaire et ouvrirait naturellement une place pour Casemiro.
Le retour en forme de Carrick et la course à la Ligue des champions
La renaissance de Casemiro sous la houlette de l'entraîneur par intérim Michael Carrick, marquée par sept buts et deux passes décisives en 30 matches, a suscité un vif débat quant à son avenir. Après sa performance exceptionnelle lors de la victoire 3-1 contre Aston Villa au début du mois, les supporters de United ont scandé « encore un an », exhortant le club à conserver le milieu de terrain qui a joué un rôle déterminant pour aider l'équipe à occuper actuellement la troisième place et à se rapprocher d'un probable retour en Ligue des champions. Bien qu'un accord mutuel ait été conclu en janvier concernant son départ cet été, United détient toujours une option de prolongation d'un an qui pourrait passer outre ce plan, mais Carrick a laissé entendre que la décision ne serait pas remise en cause.
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Les stars de Manchester United plaident pour que leur meneur de jeu reste
La situation est compliquée par le regain de forme récent de Casemiro sous la houlette de Carrick, ce qui a suscité un débat au sein du groupe. Soulignant le sentiment profond qui règne au sein de l'équipe, son coéquipier Leny Yoro a mis en avant le rôle essentiel du Brésilien, déclarant : « Tout le monde voulait qu'il reste, c'est un joueur vraiment important pour nous. Même dans les vestiaires, chaque jour, il apporte une expérience que personne d'autre n'a dans l'équipe. Il a tout gagné, ce qui nous a beaucoup aidés pendant les matchs et même en dehors du terrain. »