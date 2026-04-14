Goal.com
En direct
Matt CrockerGetty Images
Ryan Tolmich

Traduit par

Quel sera l’impact du départ de Matt Crocker de la Fédération américaine de football sur l’équipe nationale masculine, l’équipe nationale féminine et le football américain ?

Analysis
Etats-Unis
Etats-Unis
FEATURES

GOAL analyse l’influence du directeur sportif et les conséquences de son départ sur l’avenir du club.

Matt Crocker quitte U.S. Soccer. Cette annonce, qui fait l’effet d’un véritable coup de tonnerre, intervient à quelques semaines seulement du plus grand événement de l’histoire de la fédération. Le directeur sportif s’apprête donc à quitter ses fonctions après trois années mouvementées.

Après trois ans à ce poste, son bilan, forcément contrasté, ne pourra être évalué qu’avec le recul. Une grande partie de son travail a consisté à poser les bases pour l’avenir, tant pour cette Coupe du monde que pour les années à venir. Il s’apprête désormais à reproduire ce travail de structuration pour l’Arabie saoudite, qui entame ses préparatifs en vue d’accueillir la Coupe du monde 2034.

Son influence s’est toutefois étendue bien au-delà de la Coupe du monde : en tant que décideur clé, il a orienté la trajectoire des équipes nationales masculines et féminines, et son empreinte se retrouve dans le recrutement des entraîneurs comme dans les infrastructures d’entraînement.

Au moment de son départ, quels souvenirs laissera son mandat ? Quels moments auront marqué les esprits, et lesquels auront déçu ? GOAL analyse ce départ et ses conséquences pour l’avenir.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Quelles conséquences en tire l’équipe nationale masculine des États-Unis ?

    À court terme, peu de choses changeront. La préparation pour la Coupe du monde est en grande partie terminée : tout est planifié pour le tournoi. Les calendriers sont fixés, le centre d’entraînement est prêt à accueillir l’équipe et les réservations sont effectuées sur la côte ouest en prévision du grand rendez-vous. Pour Crocker, le plus dur est déjà fait.

    À long terme, en revanche, l’impact pourrait être considérable. Le contrat de l’entraîneur de l’équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, expire à l’issue de l’été, et même s’il a manifesté son intention de rester, l’intérêt de plusieurs clubs européens laisse penser qu’il pourrait retraverser l’Atlantique après la Coupe du monde. Si cela se produit, le directeur sportif devra nommer son successeur.

    Au cours du cycle précédent, un délai dans ce processus avait entraîné l’enchaînement de cinq sélectionneurs différents après la Coupe du monde 2022. Stabiliser l’encadrement sera donc la première mission du futur responsable.

    • Publicité
  • United States v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Quelles conséquences cela entraîne-t-il pour l’équipe nationale féminine des États-Unis ?

    L’équipe nationale féminine des États-Unis est une véritable machine bien huilée, ce qui garantit la pérennité du programme à court terme.

    À sa tête, Emma Hayes, sous contrat au moins jusqu’à la Coupe du monde 2027, fait figure de garante : son autorité sportive, confortée par l’or olympique 2024, lui permet de poursuivre sereinement le développement du programme.

    Même en l’absence de directives immédiates émanant d’un directeur sportif, Hayes possède l’autorité et la clairvoyance nécessaires pour maintenir le cap alors que l’équipe se prépare déjà pour le tournoi de 2027.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Quel est l'impact de cette situation sur le football américain ?

    C’est précisément là que l’absence de Crocker se fera le plus sentir. Si les équipes nationales féminine et masculine se portent bien, il faut rappeler que la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) supervise au total 27 sélections, et Crocker a laissé son empreinte sur chacune d’entre elles.

    Sous son égide, la fédération a élaboré la « U.S. Way », cadre stratégique orientant le développement des joueurs, avec un accent particulier sur les parcours, les infrastructures et la formation, des domaines où Crocker était fortement impliqué.

    Il a également été un acteur clé de la création du nouveau siège de la fédération, l’Arthur M. Blank National Training Center. Si le centre est désormais achevé, Crocker ne sera pas présent à son inauguration officielle en mai, juste avant la Coupe du monde.

  • Brazil v United States: Gold Medal Match: Women's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    La plus grande victoire de l’ère Crocker

    Ce centre de formation marquera des générations de joueuses américaines, mais Crocker n’était qu’un des nombreux acteurs à la tête de cette initiative. Le moment le plus décisif pour Crocker a en réalité été sa deuxième nomination en tant qu’entraîneur, celle qui lui a permis de recruter Hayes.

    On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais à l'arrivée de Hayes, l'équipe nationale féminine américaine se trouvait à un tournant. D'autres puissances émergeaient et la domination américaine sur le football féminin semblait toucher à sa fin. Après l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2023, Crocker s'est tourné vers Hayes. Le football américain ne le regrette pas.

    L’ex-technicienne de Chelsea a aussitôt guidé les États-Unis vers l’or olympique en 2024, puis a poursuivi sur cette lancée. Son arrivée ne visait pas seulement des gains à court terme ; elle rappelait, sur le long terme, que l’équipe nationale américaine restait la destination de référence pour tout acteur du football féminin.

  • United States Introduce Gregg BerhalterGetty Images Sport

    La plus grande déception

    Au final, Crocker et la Fédération américaine ont pris la bonne décision, mais le processus qui a mené à l’arrivée de Pochettino était loin d’être optimal.

    Même avec le recul, la décision de Crocker de réengager Gregg Berhalter en 2023 restait compréhensible : il s’agissait de poursuivre la construction. Néanmoins, ce processus de recrutement a retardé les progrès. Lorsque Berhalter a finalement repris ses fonctions, l’élan était brisé et il n’a jamais réussi à le retrouver avant son départ après la Copa América.

    Au total, il a fallu près de deux ans à U.S. Soccer pour recruter l’entraîneur qui mènera finalement l’équipe à la Coupe du monde 2026. Pendant cette période, quatre autres techniciens se sont succédé à la tête de la sélection, gaspillant un temps qui aurait pu s’avérer précieux pour la préparation de l’épreuve reine. Cet enchaînement aura-t-il un impact ? Rien n’est moins sûr, mais il est clair que le processus aurait pu, et dû, être bien plus fluide.

  • FBL-WOMEN-USA-COLAFP

    Comment la Fédération américaine de football va-t-elle le remplacer ?

    Le processus d’évaluation des successeurs potentiels en est encore à ses débuts, et, dans les faits, peu de choses sont à prévoir pour un prétendant à court terme. Les plans de l’équipe masculine américaine pour la Coupe du monde sont déjà arrêtés, et l’équipe féminine américaine est entre de bonnes mains avec Hayes ; la prochaine grande décision concernera donc l’avenir de Pochettino après la Coupe du monde.

    La fédération va donc examiner toutes les options. À ce jour, deux directeurs sportifs se sont succédé, chacun entretenant des liens plus ou moins étroits avec le football américain. L’ancien milieu de terrain de l’équipe masculine, Earnie Stewart, a été le premier à occuper ce poste avant de quitter la fédération pour rejoindre le PSV après la Coupe du monde. Son départ a ouvert la voie à Crocker, après des passages à Southampton et en équipe d’Angleterre.

    La procédure de recrutement reste à définir, mais, dans l’immédiat, le directeur des opérations Dan Helfrich collaborera avec le directeur sportif adjoint Oguchi Onyewu et la responsable du développement des équipes nationales féminines jeunes Tracey Kevins afin d’assurer la continuité jusqu’à la nomination définitive.

Matchs Amicaux
Etats-Unis crest
Etats-Unis
USA
Japon crest
Japon
JPN