Matt Crocker quitte U.S. Soccer. Cette annonce, qui fait l’effet d’un véritable coup de tonnerre, intervient à quelques semaines seulement du plus grand événement de l’histoire de la fédération. Le directeur sportif s’apprête donc à quitter ses fonctions après trois années mouvementées.

Après trois ans à ce poste, son bilan, forcément contrasté, ne pourra être évalué qu’avec le recul. Une grande partie de son travail a consisté à poser les bases pour l’avenir, tant pour cette Coupe du monde que pour les années à venir. Il s’apprête désormais à reproduire ce travail de structuration pour l’Arabie saoudite, qui entame ses préparatifs en vue d’accueillir la Coupe du monde 2034.

Son influence s’est toutefois étendue bien au-delà de la Coupe du monde : en tant que décideur clé, il a orienté la trajectoire des équipes nationales masculines et féminines, et son empreinte se retrouve dans le recrutement des entraîneurs comme dans les infrastructures d’entraînement.

Au moment de son départ, quels souvenirs laissera son mandat ? Quels moments auront marqué les esprits, et lesquels auront déçu ? GOAL analyse ce départ et ses conséquences pour l’avenir.