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Quel retour ! Jamal Musiala marque pour son retour émouvant au Bayern Munich tandis que le géant de la Ligue des champions s’impose tranquillement 5-0
Musiala fait passer un message pour son retour
L’Allianz Arena a vécu un moment vraiment spécial mardi soir, avec le retour de Musiala dans le onze de départ du Bayern Munich pour la première fois cette saison. Le joueur de 23 ans était écarté depuis une série d’inquiétantes alertes de santé durant la pré-saison, au cours de laquelle il s’était effondré en raison de dysfonctionnements neurologiques lors de matches amicaux contre le RB Leipzig et Heidenheim.
Après une brève entrée en jeu contre Schalke le week-end dernier, Vincent Kompany a titularisé l’international allemand pour l’ouverture de la Ligue des champions, et le jeune joueur n’a pas déçu. Comme l’a rapporté Fabrizio Romano, Kompany a souligné que le milieu de terrain « méritait d’être titulaire, ce n’est pas un cadeau ».
Le verrou a finalement sauté à la 47e minute, de manière quelque peu heureuse mais clinique. Harry Kane a décoché une frappe puissante de loin, déviée par le défenseur de Bodo/Glimt Patrick Berg, qui est arrivée parfaitement dans la course de Musiala. Sans montrer le moindre signe de manque de rythme, le milieu de terrain s’est retourné avant de décocher une frappe puissante dans le petit filet opposé pour donner l’avantage aux siens.
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Kane et Olise accentuent la pression
Une fois le but de l’ouverture du score inscrit, la machine des géants bavarois s’est emballée. À la 61e minute, Michael Olise, devenu un élément essentiel du dispositif tactique de Kompany, a déposé un coup franc précis au cœur de la surface de réparation. Harry Kane, toujours aussi redoutable dans la surface, a parfaitement déclenché sa course pour placer une tête et inscrire le deuxième but de la soirée. Ce but a marqué un cap pour le capitaine de l’Angleterre, son 55e en Ligue des champions et son 79e au total dans les compétitions européennes, consolidant encore un peu plus son statut d’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire du tournoi.
Le dernier quart d’heure a vu le Bayern donner encore plus d’ampleur au score en submergeant totalement l’équipe norvégienne. Alphonso Davies a porté le score à 3-0 à la 77e minute grâce à une accélération dont il a le secret, conclue par une finition clinique, avant que Michael Olise ne prenne ensuite la lumière pour parachever le succès. L’ancien joueur de Crystal Palace s’est offert un doublé en fin de match, marquant à la 83e minute puis de nouveau dans le temps additionnel pour sceller une large victoire 5-0.
La résistance de Bodo/Glimt a fini par céder
Malgré l’ampleur du score final, la première période a été bien plus frustrante pour l’équipe à domicile. Le FK Bodo/Glimt est arrivé à Munich avec une réputation de tombeur de géants, après avoir signé des victoires marquantes contre Manchester City, l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan lors de la campagne précédente. Le club a été à la hauteur de cette réputation pendant les 45 premières minutes, en restant regroupé en défense et en frustrant les stars créatives du Bayern. Joshua Kimmich est passé le plus près de débloquer la rencontre en début de match, trouvant le poteau à la 35e minute avant de voir une autre tentative repoussée par le gardien Nikita Haikin juste avant la pause.
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Le Bayern maintient son incroyable bilan en ouverture
Cette victoire prolonge l'une des séries les plus remarquables du football européen. Le Bayern Munich a désormais remporté son match d'ouverture d'une campagne européenne lors de 23 saisons consécutives. Il faut remonter jusqu'à la saison 2002/03 pour trouver la dernière fois où le club a subi une défaite lors de la première journée, un revers 3-2 contre le Deportivo La Coruna. Depuis, le bilan est parfait avec 23 victoires, preuve de la constance durable du club au plus haut niveau.
Pour la suite, le géant allemand va préparer un déplacement en Norvège le 13 octobre, où il affrontera Viking Stavanger lors de sa prochaine sortie continentale.
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