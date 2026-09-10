L’Allianz Arena a vécu un moment vraiment spécial mardi soir, avec le retour de Musiala dans le onze de départ du Bayern Munich pour la première fois cette saison. Le joueur de 23 ans était écarté depuis une série d’inquiétantes alertes de santé durant la pré-saison, au cours de laquelle il s’était effondré en raison de dysfonctionnements neurologiques lors de matches amicaux contre le RB Leipzig et Heidenheim.

Après une brève entrée en jeu contre Schalke le week-end dernier, Vincent Kompany a titularisé l’international allemand pour l’ouverture de la Ligue des champions, et le jeune joueur n’a pas déçu. Comme l’a rapporté Fabrizio Romano, Kompany a souligné que le milieu de terrain « méritait d’être titulaire, ce n’est pas un cadeau ».

Le verrou a finalement sauté à la 47e minute, de manière quelque peu heureuse mais clinique. Harry Kane a décoché une frappe puissante de loin, déviée par le défenseur de Bodo/Glimt Patrick Berg, qui est arrivée parfaitement dans la course de Musiala. Sans montrer le moindre signe de manque de rythme, le milieu de terrain s’est retourné avant de décocher une frappe puissante dans le petit filet opposé pour donner l’avantage aux siens.