Neymar a fait une apparition très remarquée mardi à la Vila Belmiro pour voir Santos remporter une victoire cruciale 3-0 contre le Deportivo Cuenca en Copa Sudamericana. Si sa présence dans les tribunes a ravi les supporters locaux, la conversation a rapidement dérivé vers son état physique, suite à un œdème au mollet contracté récemment lors d’un match contre Coritiba.

Interrogé par les journalistes sur l’état de son mollet avant de rejoindre la sélection brésilienne, l’attaquant de 34 ans a répondu avec son franc-parler habituel : « Il est là, intact », a-t-il déclaré à ESPN Brésil, écartant toute idée de limitation physique majeure.