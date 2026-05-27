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« Quel problème ? » : Neymar écarte toute inquiétude concernant sa condition physique avant la Coupe du monde, après avoir assisté au dernier match de Santos depuis les tribunes
L'icône écarte toute inquiétude concernant une blessure.
Neymar a fait une apparition très remarquée mardi à la Vila Belmiro pour voir Santos remporter une victoire cruciale 3-0 contre le Deportivo Cuenca en Copa Sudamericana. Si sa présence dans les tribunes a ravi les supporters locaux, la conversation a rapidement dérivé vers son état physique, suite à un œdème au mollet contracté récemment lors d’un match contre Coritiba.
Interrogé par les journalistes sur l’état de son mollet avant de rejoindre la sélection brésilienne, l’attaquant de 34 ans a répondu avec son franc-parler habituel : « Il est là, intact », a-t-il déclaré à ESPN Brésil, écartant toute idée de limitation physique majeure.
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Tout est en ordre à la veille de la Coupe du monde
Sous la pression des médias locaux, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a dû préciser si cette blessure pouvait compromettre ses performances ou sa participation à la Coupe du monde cet été. Visiblement imperturbable, l’attaquant a répondu brièvement et sèchement aux journalistes présents.
« Quel est le problème ? », a lancé l’attaquant, interrogé sur l’éventualité d’un « problème » pour la Coupe du monde.
Programme d'entraînement spécialisé
Si Neymar affiche publiquement un optimisme quant à sa condition physique, le staff médical de la sélection brésilienne fait preuve de plus de prudence. Carlo Ancelotti et son équipe devraient mettre en place un programme d’entraînement personnalisé pour l’attaquant vedette dès son arrivée au centre d’entraînement de Granja Comary, à Teresópolis.
Le staff médical, très vigilant, veillera à ce que l’œdème au mollet ne s’aggrave pas durant cette phase de préparation intensive. Casemiro a été le premier à rejoindre le groupe mardi ; Neymar doit arriver mercredi pour entamer un protocole de récupération et d’intégration sur mesure.
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Le compte à rebours avant le coup d'envoi
Neymar aborde ce cycle de Coupe du monde après avoir disputé 15 matches avec Santos cette saison, marquant six buts et délivrant quatre passes décisives. Il a pris part à 10 des 17 dernières rencontres du club, faisant preuve de moments de génie qui ont finalement convaincu Ancelotti de l'inclure dans la sélection finale pour l'Amérique du Nord.
Avant d’entamer sa campagne mondiale face au Maroc le 13 juin, la Seleção disputera deux matchs amicaux : contre le Panama le 31 mai puis l’Égypte le 6 juin. Tous les regards seront tournés vers Neymar, pour voir si sa confiance affichée hors du terrain se traduira par des performances décisives, alors que le Brésil vise un sixième titre mondial.