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« Quel match ! » s’amuse Robert Lewandowski en taquinant Thomas Müller, tandis que les légendes du Bayern Munich se retrouvent malgré l’annulation du choc de MLS entre le Chicago Fire et les Vancouver Whitecaps
La fumée des feux de forêt a contraint les organisateurs à reporter le coup d’envoi.
Les débuts de Lewandowski sous les couleurs du Fire ont été repoussés suite à l’annulation de la rencontre à domicile contre les Whitecaps, en raison de la fumée générée par les feux de forêt canadiens. Ce report a privé les supporters de la possibilité d’assister à la première confrontation de l’attaquant polonais avec son ancien coéquipier du Bayern Munich, Müller. La Major League Soccer a finalement fixé la nouvelle date du match au Soldier Field le 6 octobre.
Les légendes échangent des messages humoristiques
Bien qu’ils aient manqué leur duel sur la pelouse, les deux icônes du football européen se sont retrouvées en marge du stade et ont partagé ce moment sur leurs comptes Instagram respectifs. « Quel match aujourd’hui ! Ça m’a fait plaisir de te voir, Thomas Müller », a écrit Lewandowski, plaisantant sur l’annulation de la rencontre.
Müller a rapidement répondu à son ancien partenaire en attaque sur ses propres réseaux sociaux. Il a commenté la publication Instagram en écrivant : « Les garçons sont de retour en ville », avant d’ajouter sur X : « Ce n’est pas la rencontre que nous espérions, mais c’était tout de même agréable. C’est toujours un plaisir @_rl9 – on se revoit en octobre !!! »
Le mythique duo du Bayern reste dans les mémoires
Ces retrouvailles ont ranimé le duo dévastateur que les deux hommes ont formé pendant huit saisons couronnées de succès au Bayern, entre 2014 et 2022. Pendant cette période faste, Müller a délivré 42 passes décisives en Bundesliga à l’attaquant, contribuant ainsi aux 344 buts inscrits par Lewandowski toutes compétitions confondues sous les couleurs du géant allemand.
Leur lien étroit, maintenu après le départ de l’attaquant pour Barcelone, se prolonge désormais aux États-Unis, où les deux hommes s’affronteront comme nouveaux rivaux domestiques.
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La rencontre reportée en octobre est désormais reprogrammée.
Les deux formations doivent désormais se recentrer sur leur championnat après les perturbations causées par la mauvaise qualité de l’air dans la région de Chicago. Les Whitecaps doivent maintenir leur bonne forme pour préserver leur place dans le haut du classement de la Conférence Ouest alors que la saison entre dans sa phase décisive.
De leur côté, les entraîneurs du Fire veillent à la condition physique et au rythme de match de Lewandowski afin de s'assurer qu'il soit parfaitement prêt pour ses débuts, désormais reportés au prochain match.
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