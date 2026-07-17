Bien qu’ils aient manqué leur duel sur la pelouse, les deux icônes du football européen se sont retrouvées en marge du stade et ont partagé ce moment sur leurs comptes Instagram respectifs. « Quel match aujourd’hui ! Ça m’a fait plaisir de te voir, Thomas Müller », a écrit Lewandowski, plaisantant sur l’annulation de la rencontre.

Müller a rapidement répondu à son ancien partenaire en attaque sur ses propres réseaux sociaux. Il a commenté la publication Instagram en écrivant : « Les garçons sont de retour en ville », avant d’ajouter sur X : « Ce n’est pas la rencontre que nous espérions, mais c’était tout de même agréable. C’est toujours un plaisir @_rl9 – on se revoit en octobre !!! »



