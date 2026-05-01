« Quel match catastrophique » : Pep Guardiola a préféré suivre la troisième division anglaise plutôt que le choc entre le PSG et le Bayern

Pep Guardiola a toutefois manqué le spectacle, préférant se rendre au stade pour assister en direct au match de troisième division anglaise entre le Stockport County, club de la ville proche de Manchester, et le FC Port Vale. Des photos de l’entraîneur catalane dans le vénérable Edgeley Park ont fait sensation sur les réseaux sociaux.

Interrogé vendredi en conférence de presse, à la veille de Manchester City-Everton, l’ancien coach du Bayern Munich (2013-2016) a justifié son choix surprenant. « La veille, j’ai regardé le calendrier, j’ai vu le match PSG-Bayern Munich et je me suis dit : “Quel match catastrophique. Les entraîneurs ne sont pas bons, les joueurs sont vraiment nuls” », a raconté Guardiola non sans ironie. « J’adore le football anglais, alors j’ai choisi Stockport. »

Ces deux entraîneurs « médiocres » ont pourtant marqué Guardiola : Vincent Kompany fut son capitaine à Manchester City, tandis que Luis Enrique dirigeait la réserve du Barça de 2008 à 2011, période où Guardiola conduisait l’équipe première vers un triplé historique.