La demi-finale la plus prolifique de l’histoire de la Ligue des champions, que le journal anglais The Sun a qualifiée de « match du siècle » : mardi dernier, le Paris Saint-Germain et le FC Bayern ont tenu le monde du football en haleine lors de leur duel spectaculaire au Parc des Princes.
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« Quel match catastrophique » : Pep Guardiola a préféré suivre la troisième division anglaise plutôt que le choc entre le PSG et le Bayern
Pep Guardiola a toutefois manqué le spectacle, préférant se rendre au stade pour assister en direct au match de troisième division anglaise entre le Stockport County, club de la ville proche de Manchester, et le FC Port Vale. Des photos de l’entraîneur catalane dans le vénérable Edgeley Park ont fait sensation sur les réseaux sociaux.
Interrogé vendredi en conférence de presse, à la veille de Manchester City-Everton, l’ancien coach du Bayern Munich (2013-2016) a justifié son choix surprenant. « La veille, j’ai regardé le calendrier, j’ai vu le match PSG-Bayern Munich et je me suis dit : “Quel match catastrophique. Les entraîneurs ne sont pas bons, les joueurs sont vraiment nuls” », a raconté Guardiola non sans ironie. « J’adore le football anglais, alors j’ai choisi Stockport. »
Ces deux entraîneurs « médiocres » ont pourtant marqué Guardiola : Vincent Kompany fut son capitaine à Manchester City, tandis que Luis Enrique dirigeait la réserve du Barça de 2008 à 2011, période où Guardiola conduisait l’équipe première vers un triplé historique.
Pep Guardiola et Manchester City sont en lice pour le titre de champion.
Eliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, Manchester City se concentre désormais sur le championnat. Les Sky Blues sont engagés dans une course au titre haletante avec Arsenal. City a déjà levé la Coupe de la Ligue et défiera Chelsea en finale de la FA Cup le 16 mai.
Par ailleurs, Port Vale s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Stockport, mais sa relégation en League One (troisième division) était déjà actée. Stockport, lui, continue de lutter pour accéder au Championship.