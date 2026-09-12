Rogers a réalisé des débuts sensationnels dans l’ouest de Londres, prouvant exactement pourquoi Chelsea était prêt à valider une opération record pour le club de 117 M£ afin de l’arracher à Aston Villa. L’attaquant polyvalent a retrouvé le chemin des filets lors du match de Premier League de samedi contre Hull City, en trouvant la faille dans les six premières minutes de la rencontre.

Le but en lui-même a été une démonstration de réalisme, mettant en lumière la confiance qui habite actuellement le joueur de 24 ans. Lancé par une passe astucieuse de son coéquipier Joao Pedro, Rogers a d’abord contrôlé avec sang-froid avant de décocher une frappe puissante à ras de terre dans le petit filet. Cette ouverture du score rapide était particulièrement significative puisque Hull City a encaissé son premier but de la saison en Premier League après un début de campagne résistant de son côté.