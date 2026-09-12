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« Quel début ! » - Morgan Rogers rejoint Drogba, Hazard et les légendes de Chelsea dans un groupe d'élite de Premier League après son but contre Hull City
Rogers maintient sa forme étincelante contre Hull
Rogers a réalisé des débuts sensationnels dans l’ouest de Londres, prouvant exactement pourquoi Chelsea était prêt à valider une opération record pour le club de 117 M£ afin de l’arracher à Aston Villa. L’attaquant polyvalent a retrouvé le chemin des filets lors du match de Premier League de samedi contre Hull City, en trouvant la faille dans les six premières minutes de la rencontre.
Le but en lui-même a été une démonstration de réalisme, mettant en lumière la confiance qui habite actuellement le joueur de 24 ans. Lancé par une passe astucieuse de son coéquipier Joao Pedro, Rogers a d’abord contrôlé avec sang-froid avant de décocher une frappe puissante à ras de terre dans le petit filet. Cette ouverture du score rapide était particulièrement significative puisque Hull City a encaissé son premier but de la saison en Premier League après un début de campagne résistant de son côté.
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Entrer dans le panthéon des grands de Chelsea
En trouvant le chemin des filets contre Hull City, Rogers s'est assuré une place dans un cercle incroyablement fermé des attaquants de Chelsea. Il est devenu seulement le cinquième joueur différent de la riche histoire du club en Premier League à inscrire soit un but, soit une passe décisive lors de chacun des quatre premiers matches d'une saison dans l'élite. Cette régularité le place aux côtés de véritables légendes qui ont marqué des époques à Stamford Bridge.
Selon Opta, Rogers est le cinquième joueur différent à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de chacun des quatre premiers matches de Chelsea d'une saison de Premier League. Il suit ainsi les traces prestigieuses de Didier Drogba, Cesc Fabregas, Diego Costa et Eden Hazard. Être mentionné au même niveau que ces quatre joueurs n'est pas anodin, car chacun d'eux a joué un rôle central dans la conquête de trophées majeurs par le club.
Une histoire de départs rapides dans l’ouest de Londres
L’histoire de ce record précis ressemble à un véritable défilé des stars les plus influentes de l’ère moderne de Chelsea. Drogba a été le premier à réaliser cet exploit lors de la saison 2010/11, un exercice où il a démarré sur les chapeaux de roue en inscrivant quatre buts et en délivrant quatre passes décisives lors du premier mois.
Après l’Ivoirien, Fabregas et Costa ont tous deux réussi cette performance en même temps lors de la saison du titre 2014/15. Fabregas a délivré six passes décisives sur cette série, tandis que Costa a inscrit sept buts, terrorisant les défenses de l’élite dès le coup d’envoi du championnat.
Costa a d’ailleurs récidivé en 2016/17, avec quatre buts et une passe décisive lors d’un autre premier mois prolifique. Le dernier joueur à avoir rejoint ce cercle très fermé avant Rogers a été Hazard, auteur de deux buts et deux passes décisives au début de la saison 2018/19.
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Les erreurs défensives éclipsent le cap franchi par Rogers
Malgré le génie individuel de Rogers et la portée historique de son but précoce, l’après-midi a pris une tournure frustrante pour l’équipe à domicile. La domination initiale de Chelsea a été gâchée par des fragilités défensives bien connues qui ont permis à Hull City de revenir dans le match. Les visiteurs ont égalisé peu avant la demi-heure de jeu lorsque Mohamed Belloumi a profité d’un moment de déconcentration de l’arrière-garde de Chelsea. Un rappel que, si Rogers apporte de la magie dans un camp, il reste encore beaucoup de travail à faire dans l’autre.
La situation s’est aggravée pour Chelsea quelques instants plus tard lorsque l’international algérien Belloumi a frappé une deuxième fois, parachevant un renversement de situation surprise pour les visiteurs. Au fil du match, l’attention s’est déplacée du départ record de Rogers vers les difficultés de Chelsea à garder le contrôle de la rencontre. Si les distinctions individuelles feront sans aucun doute plaisir à Rogers, la performance collective donnera au manager matière à réflexion.
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