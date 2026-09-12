Rogers a connu un début de carrière sensationnel dans l’ouest de Londres, prouvant exactement pourquoi Chelsea était prêt à valider un transfert record pour le club de 117 M£ afin de l’attirer loin d’Aston Villa. L’attaquant polyvalent a retrouvé le chemin des filets lors de la rencontre de Premier League disputée samedi contre Hull City, en marquant dans les six premières minutes du match.

Le but en lui-même a été une démonstration de réalisme, mettant en lumière la confiance qui anime actuellement le joueur de 24 ans. Lancé par une passe astucieuse de son coéquipier Joao Pedro, Rogers a contrôlé avec sang-froid avant de décocher une frappe basse et puissante dans le petit filet. Cette ouverture du score rapide a été particulièrement significative puisque Hull City a concédé son premier but de la saison en Premier League après un début de campagne solide.