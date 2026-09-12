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Quel début ! Morgan Rogers rejoint Drogba, Hazard et des légendes de Chelsea dans un groupe d’élite de Premier League après son but contre Hull City
Rogers maintient sa forme étincelante contre Hull
Rogers a connu un début de carrière sensationnel dans l’ouest de Londres, prouvant exactement pourquoi Chelsea était prêt à valider un transfert record pour le club de 117 M£ afin de l’attirer loin d’Aston Villa. L’attaquant polyvalent a retrouvé le chemin des filets lors de la rencontre de Premier League disputée samedi contre Hull City, en marquant dans les six premières minutes du match.
Le but en lui-même a été une démonstration de réalisme, mettant en lumière la confiance qui anime actuellement le joueur de 24 ans. Lancé par une passe astucieuse de son coéquipier Joao Pedro, Rogers a contrôlé avec sang-froid avant de décocher une frappe basse et puissante dans le petit filet. Cette ouverture du score rapide a été particulièrement significative puisque Hull City a concédé son premier but de la saison en Premier League après un début de campagne solide.
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Entrer au panthéon des grands de Chelsea
En trouvant le chemin des filets contre Hull City, Rogers s’est assuré une place dans un club incroyablement fermé des attaquants de Chelsea. Il est devenu seulement le cinquième joueur différent de la riche histoire des Blues en Premier League à enregistrer soit un but, soit une passe décisive lors de chacun des quatre premiers matches d’une saison dans l’élite. Cette régularité le place aux côtés de véritables légendes qui ont marqué des époques à Stamford Bridge.
Selon Opta, Rogers est le cinquième joueur différent à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de chacun des quatre premiers matches de Chelsea d’une saison de Premier League. Il suit les traces prestigieuses de Didier Drogba, Cesc Fabregas, Diego Costa et Eden Hazard. Être mentionné dans le même souffle que ces quatre hommes n’est pas un mince exploit, tant ils ont tous joué un rôle déterminant dans la conquête de trophées majeurs par le club.
Une histoire de départs rapides dans l’ouest de Londres
L’histoire de ce record précis ressemble à un défilé des stars les plus influentes de l’ère moderne de Chelsea. Drogba a été le premier à réussir cette performance lors de la saison 2010/11, un exercice où il avait démarré sur les chapeaux de roue en inscrivant quatre buts et en délivrant quatre passes décisives durant le premier mois.
Après l’Ivoirien, Fabregas et Costa ont tous deux réussi cette performance simultanément lors de la saison du titre 2014/15. Fabregas a délivré six passes décisives durant cette série, tandis que Costa a inscrit sept buts, terrorisant les défenses de l’élite dès le premier coup de sifflet.
Costa a d’ailleurs répété l’exploit en 2016/17, avec quatre buts et une passe décisive lors d’un autre premier mois prolifique. Le dernier joueur à avoir rejoint ce cercle très fermé avant Rogers était Hazard, auteur de deux buts et deux passes décisives au début de la saison 2018/19.
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Des errements défensifs éclipsent le cap franchi par Rogers
Malgré le brio individuel de Rogers et l’importance historique de son but précoce, l’après-midi a pris une tournure frustrante pour l’équipe à domicile. La domination initiale de Chelsea a été sapée par des fragilités défensives bien connues, qui ont permis à Hull City de revenir dans le match. Les visiteurs ont égalisé peu avant la demi-heure de jeu lorsque Mohamed Belloumi a profité d’un manque de concentration de l’arrière-garde de Chelsea. Cela a rappelé que si Rogers apporte de la magie d’un côté du terrain, il reste encore beaucoup de travail à faire de l’autre.
La situation a empiré pour Chelsea quelques instants plus tard, lorsque l’international algérien Belloumi a frappé une deuxième fois, parachevant un renversement de situation surprise pour les visiteurs. Au fil du match, l’attention s’est déplacée du départ record de Rogers vers les difficultés de Chelsea à garder le contrôle de la rencontre. Si les distinctions individuelles feront sans aucun doute plaisir à Rogers, la performance collective donnera au manager matière à réflexion.
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