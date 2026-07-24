La Coupe du monde de Rashford s’est déroulée alors que plusieurs de ses options pour la suite de sa carrière s’amenuisaient. Son ancien club de prêt, Barcelone, avait déjà finalisé le recrutement de Gordon, en provenance de Newcastle, pour 69 millions de livres sterling (92 millions de dollars) avant même le coup d’envoi de la compétition.

Conséquence directe : le club catalan n’a pas levé l’option d’achat inscrite dans l’accord avec Manchester United, option qui a expiré le 15 juin, quatre jours après le coup d’envoi de la compétition. Les Red Devils, pour leur part, refusent de rouvrir les négociations sur ce montant et excluent tout nouveau prêt vers le Camp Nou.

Un mois plus tard, le lendemain de l’élimination douloureuse de l’Angleterre en demi-finale face à l’Argentine, la clause libératoire de 40 millions de livres sterling (53 millions de dollars) inscrite dans le contrat de Rashford a elle aussi expiré, ce qui signifie que tout futur montant de transfert devra faire l’objet d’une négociation. Sans grande surprise, le Barça aurait fixé à 26 millions de livres sterling le prix de vente réaliste.

Le peu d’espoir que Rashford pouvait encore nourrir quant à un retour des Blaugrana à sa poursuite plus tard cet été a sans doute été anéanti par l’annonce du transfert de Karim Adeyemi au Borussia Dortmund. Parallèlement, l’attaquant aurait rejeté les avances des géants turcs Fenerbahçe et Galatasaray, préférant attendre une offre d’un club de premier plan en Ligue des champions.

Le club mancunien, qui suivait l’ailier de West Ham Crysencio Summerville, voit lui aussi ses pistes s’épuiser : le Néerlandais devrait rejoindre Al-Hilal pour 60 M£ (80 M$) et les pétrodollars saoudiens.

Un mercato estival jusqu’ici peu prolifique laisse penser que les Red Devils ne peuvent pas encore se livrer à une grande dépense, ayant engrangé des recettes de transferts pour l’instant modestes et disposant d’un effectif toujours léger sur le flanc gauche.