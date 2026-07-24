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Krishan Davis

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Quel avenir pour Marcus Rashford ? Manchester United peine à trouver des solutions pour se défaire du lourde salaire de la star anglaise

Analysis
Manchester United
M. Rashford
Premier League
M. Carrick
FEATURES
Rosenborg vs Manchester United

Marcus Rashford et Manchester United semblent avoir fait du surplace. Le joueur comme le club espéraient sans doute que le FC Barcelone lèverait l’option d’achat, fixée à 26 millions de livres (35 millions de dollars), à l’issue d’un prêt productif en Catalogne en 2025-2026. Mais, à la grande surprise et à la colère de United, le club catalan a changé d’avis. Rashford se retrouve donc dans une situation incertaine à Old Trafford.

À première vue, la nomination définitive de Michael Carrick, l’ancien coéquipier de Rashford, au poste d’entraîneur principal pourrait laisser penser que la voie est tracée pour la réintégration de l’ailier et la reprise, sous les meilleurs auspices, de sa carrière à Manchester United. La réalité est toutefois plus complexe.

La situation évolue en temps réel : prolongation à Manchester United, nouveau prêt ou transfert définitif vers un autre club, toutes les options restent ouvertes. Quel que soit le scénario, il apparaît de plus en plus clairement que l’avenir de Rashford ne sera pas scellé avant les dernières heures du mercato estival.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une occasion manquée

    Manchester United espérait voir Rashford briller lors de la Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre, mais la concurrence d’Anthony Gordon – un sujet récurrent – a contrarié ses plans.

    Les deux hommes se disputaient le poste de titulaire sur le flanc gauche de l’attaque de Thomas Tuchel à l’approche du tournoi, mais Rashford n’a pas su profiter des débuts laborieux de Gordon en Amérique du Nord, malgré une finition imparable qui avait scellé la victoire initiale contre la Croatie.

    Après deux succès sans éclat face au Panama et à la RD Congo, l’attaquant, écarté de Manchester United, a été remplacé par Gordon, nouvelle recrue du FC Barcelone, pour le reste des phases à élimination directe. Ce dernier s’est alors imposé comme un élément clé de l’attaque.

    Rashford a donc conclu la compétition avec un unique but et une seule passe décisive, cette dernière ayant été réalisée face à une défense française inexistante lors du match pour la troisième place.

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  • England Training SessionGetty Images Sport

    Les solutions se raréfient

    La Coupe du monde de Rashford s’est déroulée alors que plusieurs de ses options pour la suite de sa carrière s’amenuisaient. Son ancien club de prêt, Barcelone, avait déjà finalisé le recrutement de Gordon, en provenance de Newcastle, pour 69 millions de livres sterling (92 millions de dollars) avant même le coup d’envoi de la compétition.

    Conséquence directe : le club catalan n’a pas levé l’option d’achat inscrite dans l’accord avec Manchester United, option qui a expiré le 15 juin, quatre jours après le coup d’envoi de la compétition. Les Red Devils, pour leur part, refusent de rouvrir les négociations sur ce montant et excluent tout nouveau prêt vers le Camp Nou.

    Un mois plus tard, le lendemain de l’élimination douloureuse de l’Angleterre en demi-finale face à l’Argentine, la clause libératoire de 40 millions de livres sterling (53 millions de dollars) inscrite dans le contrat de Rashford a elle aussi expiré, ce qui signifie que tout futur montant de transfert devra faire l’objet d’une négociation. Sans grande surprise, le Barça aurait fixé à 26 millions de livres sterling le prix de vente réaliste.

    Le peu d’espoir que Rashford pouvait encore nourrir quant à un retour des Blaugrana à sa poursuite plus tard cet été a sans doute été anéanti par l’annonce du transfert de Karim Adeyemi au Borussia Dortmund. Parallèlement, l’attaquant aurait rejeté les avances des géants turcs Fenerbahçe et Galatasaray, préférant attendre une offre d’un club de premier plan en Ligue des champions.

    Le club mancunien, qui suivait l’ailier de West Ham Crysencio Summerville, voit lui aussi ses pistes s’épuiser : le Néerlandais devrait rejoindre Al-Hilal pour 60 M£ (80 M$) et les pétrodollars saoudiens.

    Un mercato estival jusqu’ici peu prolifique laisse penser que les Red Devils ne peuvent pas encore se livrer à une grande dépense, ayant engrangé des recettes de transferts pour l’instant modestes et disposant d’un effectif toujours léger sur le flanc gauche.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

    Chemin barré

    Les chances que Rashford poursuive sa carrière ailleurs en Premier League semblent également minces. Selon *The i Paper*, Manchester United n’a pas l’intention de céder l’attaquant à un autre club de l’élite anglaise, bien que Tottenham se soit montré disposé à débourser les 40 millions de livres sterling correspondant à sa clause libératoire, désormais expirée.

    Les Red Devils refusent en effet de prendre le risque d’être « humiliés » par un produit de leur centre de formation qui retrouverait son instinct de buteur chez un rival national, ce qui constituerait un « désastre en termes de relations publiques ».

    Champion en titre, Arsenal et le Chelsea de Xabi Alonso surveilleraient aussi la situation de l’attaquant, mais une offre concrète semble désormais peu probable, surtout après que les Blues ont déboursé 117 millions de livres (156,5 millions de dollars) pour recruter Morgan Rogers à Aston Villa.


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  • Jim RatcliffeGetty Images

    Un véritable boulet pour l’équipe

    Il apparaît de plus en plus clairement que le salaire exorbitant de Rashford est l’une des principales raisons pour lesquelles le joueur se trouve dans une impasse et que Manchester United peine toujours à trouver une solution à mi-parcours du mercato estival. Il figure parmi les joueurs les mieux payés d’Old Trafford, avec un salaire hebdomadaire vertigineux de 325 000 £ – une somme qui s’avère prohibitive tant pour tenter de céder Rashford que pour lui permettre de reprendre sa carrière au sein du club de son enfance.

    Aucun prétendant sérieux n’est prêt à s’aligner sur ce salaire, même si l’attaquant aurait repoussé des offres encore plus mirobolantes, émanant sans doute de clubs moins prestigieux. Sans quoi, il aurait déjà trouvé preneur.

    Selon certaines sources, la direction de Manchester United voudrait sortir le salaire de Rashford de la masse salariale, alors que Sir Jim Ratcliffe et INEOS poursuivent leur politique de réduction des coûts. Si l’ancien entraîneur Ruben Amorim poussait déjà pour son départ, le conseil d’administration a confirmé cette orientation en janvier 2025 pour des raisons financières.

    Selon The Athletic, les deux années restantes de son contrat représenteraient un coût d’environ 39 millions de livres (52 millions de dollars), hors primes. La position de Ratcliffe n’a donc probablement pas évolué, d’autant que le joueur n’est plus un titulaire assuré et qu’il fêtera bientôt ses 29 ans.

  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    « Une nouvelle chance » ?

    Selon les dernières informations émanant de Manchester United, Michael Carrick se montrerait ouvert à la réintégration de Marcus Rashford. Il devrait retrouver le groupe à Dublin pour le fin de la préparation estivale, après ses vacances post-Coupe du monde, et il n’aurait aucune rancœur envers le club, malgré avoir été mis à l’écart puis relégué dans l’« équipe des remplaçants » par le prédécesseur de l’Anglais, Amorim. Le club doit par ailleurs composer avec les exigences supplémentaires de la Ligue des champions.

    « Rashford attend avec impatience de travailler avec Carrick », a récemment déclaré Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, sur sa chaîne YouTube. « Carrick a lui aussi hâte de travailler avec Rashford. On m’a confié que Carrick était sincèrement enthousiaste à l’idée de contribuer à relancer la carrière de Rashford à Manchester United.

    « Rashford et le club sont prêts à se donner une nouvelle chance. Après cela, ils décideront s’ils continuent ensemble ou si le joueur partira lors du mercato estival. »

    En avril, Carrick avait déjà évoqué l’avenir du joueur prêté, admettant que rien n’était encore définitif : « Des choix seront faits en temps utile pour certains joueurs, et Marcus est concerné. Pour l’instant, rien n’est décidé. De mon côté, peu importe qui est là, je veux travailler avec cette personne, tirer le meilleur d’elle et l’aider à progresser. »

    Reste à savoir si un compromis sera trouvé pour que l’attaquant reste à Old Trafford, éventuellement via une baisse de salaire, même si cette hypothèse paraît peu probable. Selon The i Paper, le scénario le plus vraisemblable est qu’on lui laisse la chance de relancer sa carrière à Manchester United, faute d’alternatives crédibles, d’autant que l’échec du recrutement de Summerville pourrait renforcer ce besoin.

  • Manchester United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Accueil glacial

    Reste à voir si Ratcliffe et son entourage seraient aussi enclins à réexploiter Rashford que ne l’est, semble-t-il, Carrick, le coût de l’opération étant loin d’être négligeable. Comme le rappelle le vieil adage, « on ne revient jamais en arrière dans le football ».

    Les relations de l’attaquant avec une partie des supporters s’étaient fortement détériorées avant son départ en prêt en janvier 2025. Rashford était devenu la cible de toutes les critiques en raison de son attitude et de son engagement jugés insuffisants, même s’il a sans doute servi de bouc émissaire à Amorim dans le contexte des difficultés générales de Manchester United.

    Pour reconquérir les fans, Rashford devra donc montrer une grande combativité et être en forme dès les premières journées ; sans cela, son retour risque de tourner au cauchemar. Les performances globales de Manchester United en début de saison seront également déterminantes.

  • England FIFA World Cup 2026 CampGetty Images Sport

    Le prêt ou rien

    Manchester United se retrouve dans une impasse de son propre fait : le club ne parvient pas à céder Rashford en raison de son salaire élevé et de la réticence des acheteurs à s’aligner sur ses 26 millions de livres sterling, tandis que le joueur a, à juste titre, rejeté des offres moins avantageuses. La solution la plus réaliste pour toutes les parties pourrait donc être un nouveau prêt.

    Si les Red Devils parvenaient à reproduire le modèle barcelonais, le salaire de l’attaquant serait pris en charge par son nouveau club d’accueil, lequel pourrait ensuite négocier une baisse de ses émoluments pour rendre l’opération financièrement viable, à l’image de ce que les Blaugrana ont déjà accompli. Toutefois, cette option reste ardue : les Red Devils veulent absolument sortir les 325 000 £ hebdomadaires de leur masse salariale. Un partage des coûts de l’ordre de 40/60 apparaîtrait donc plus réaliste.

    Une certitude : le feuilleton pourrait s’étirer jusqu’à la clôture du mercato. Rashford reste sélectif sur sa future destination, tandis que tout prétendant sérieux espérera négocier un prêt plus avantageux en fin de fenêtre, à mesure que United, éventuellement renforcé sur le flanc offensif, verra sa marge de manœuvre se réduire.

    Personne ne sait encore où l’international anglais posera ses valises, mais la saga devrait s’étirer jusqu’à la fin de l’été.

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