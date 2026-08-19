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Quel avenir pour Marcus Rashford ? La star de Manchester United prend une décision révélatrice concernant le n°10 après son retour à Old Trafford
Une position respectueuse sur les numéros de maillot
Rashford ne prévoit pas de réclamer le maillot n°10 à Manchester United par respect pour Matheus Cunha, selon The Sun. Après un prêt de 18 mois à Aston Villa et à Barcelone, l'attaquant anglais devrait récupérer le désormais vacant n°14 à Old Trafford, le même numéro qu'il portait lors de son passage en Espagne.
Issu du célèbre centre de formation de Manchester United, Rashford a fait ses débuts professionnels avec le club en 2016. Après des années comme élément clé à Old Trafford, il a connu son premier départ en prêt à Aston Villa en février 2025, avant de passer toute la saison suivante en prêt à Barcelone.
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De retour au bercail sous Carrick
Rashford a disputé sa première apparition avec Manchester United depuis décembre 2024 lorsqu’il est entré en jeu à la 60e minute de la défaite 4-2 en match de pré-saison contre l’AC Milan, samedi dernier en Pologne. Cette brève apparition l’a privé de l’occasion de prendre sa revanche sur le nouvel entraîneur de Milan, Ruben Amorim, l’homme qui l’avait auparavant écarté du groupe de Manchester United. Rashford portait le numéro 9 pendant la rencontre, même s’il est entendu qu’il ne s’agit pas de son numéro officiel dans l’effectif pour la saison à venir.
Carrick a confirmé que Rashford fera partie du groupe professionnel cette saison. Cependant, l’entraîneur a souligné que l’attaquant, qui avait auparavant remporté deux FA Cups, deux EFL Cups, une Ligue Europa de l’UEFA et un FA Community Shield avec Manchester United, devra regagner la confiance du staff technique comme des supporters s’il veut retrouver une place régulière dans le onze de départ.
Rooney prodigue un conseil sévère
La légende de Manchester United Wayne Rooney s’est récemment exprimée sur la situation lors d’une apparition dans la nouvelle émission Stick to United, livrant une évaluation honnête du retour de l’attaquant. « C’est un cas tellement étrange avec Marcus parce qu’on sait qu’il a les qualités, il l’a montré », a déclaré Rooney. « Pour moi, a-t-il encore la faim ? A-t-il envie de jouer pour Manchester United ? S’il veut jouer pour Manchester United, la première chose qu’il doit faire… Je suis passé par là en 2010 quand j’ai demandé à quitter le club, il y a un moment où il faut se reconstruire. »
Le meilleur buteur de l’histoire du club a souligné que retrouver son statut demandera plus que du talent brut. « Il faut reconstruire une relation avec les supporters, et la manière la plus simple d’y parvenir, c’est par le travail et une attitude positive sur le terrain », a ajouté Rooney, soulignant l’immense pression qui entoure Rashford avant une campagne décisive.
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La route vers la rédemption
La décision de renoncer au maillot floqué du n°10 est peut-être un petit geste, mais elle témoigne d’une nouvelle maturité chez un joueur qui fut autrefois le visage de l’avenir du club. Tout juste sorti d’un prêt impressionnant à Barcelone, où il a cumulé 14 buts et 15 passes décisives en 49 apparitions toutes compétitions confondues pour aider à décrocher le titre en Liga, Rashford montre qu’il est prêt à repartir de zéro pour gagner sa place. Alors que Manchester United se prépare à lancer sa campagne de Premier League à l’extérieur contre Hull City le 22 août, l’attaquant semble pleinement concentré sur l’idée de laisser son football parler pour lui.
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