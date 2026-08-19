Rashford ne prévoit pas de réclamer le maillot n°10 à Manchester United par respect pour Matheus Cunha, selon The Sun. Après un prêt de 18 mois à Aston Villa et à Barcelone, l'attaquant anglais devrait récupérer le désormais vacant n°14 à Old Trafford, le même numéro qu'il portait lors de son passage en Espagne.

Issu du célèbre centre de formation de Manchester United, Rashford a fait ses débuts professionnels avec le club en 2016. Après des années comme élément clé à Old Trafford, il a connu son premier départ en prêt à Aston Villa en février 2025, avant de passer toute la saison suivante en prêt à Barcelone.