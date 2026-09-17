Interrogé sur la nécessité que cet exploit se produise le plus vite possible, afin de mettre un terme à toute discussion indésirable, l'ancien joueur de Liverpool Murphy, qui s'exprimait en association avec Snabbare, a confié à GOAL : « Je pense que, que vous soyez transféré pour 100 millions de livres, 10 millions de livres ou 100 000 livres, où que vous soyez, si vous êtes un joueur offensif, vous voulez commencer à montrer non seulement aux supporters, mais aussi aux joueurs autour de vous, de quoi vous êtes capable.

« J'ai trouvé que sa performance contre l'Atlético était d'un très haut niveau. On a pu voir toute sa qualité, il avait l'air affûté. Je sais qu'il a un peu accusé le coup plus tard et on peut soutenir qu'il a eu du mal contre Fulham. À cause de cela, il ne semble pas encore totalement apte à jouer tous les matches.

« Mais ce petit passage, ce contre avec [Florian] Wirtz, quand il s'est retrouvé en un contre un et que le ballon est passé à côté du poteau, dans un monde idéal, ça rentre et tout à coup il est lancé.

« Mais je ne m'inquiète pas vraiment pour lui de la même manière que je le ferais pour des joueurs de moindre envergure. Quelqu'un qui fréquente depuis longtemps un immense club de football avec de l'exigence, qui a joué au plus haut niveau avec des footballeurs brillants et qui s'y est épanoui. Donc, je ne vois pas cela vraiment entamer sa confiance ni sa capacité à se mettre dans ces positions et à marquer à nouveau.

« Alors que pour d'autres joueurs, si vous pensez peut-être à Wirtz, qui venait d'un club moins important, si vous voulez, Leverkusen, avec une étiquette de prix similaire, la pression sur ses épaules montait depuis assez longtemps déjà.

« Alors que Barcola vient littéralement d'arriver et qu'il est de toute façon davantage un buteur. Donc, je ne suis pas inquiet pour lui. Je pense que cela viendra tôt ou tard parce qu'il a un tel talent. Je pense simplement que c'est une question de condition physique de match pour lui. »