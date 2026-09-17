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« Que vous bougiez pour 100 M, 10 M ou 100 000 £ » : Bradley Barcola fait face à un objectif de buts familier à Liverpool après son transfert à 123 M£ en provenance du PSG
Seuls deux joueurs du football britannique ont coûté plus cher que Barcola
Seuls deux joueurs dans l'histoire du football britannique, son coéquipier en club Alexander Isak et le nouveau venu de Manchester City Enzo Fernandez, ont fait l'objet d'un montant de transfert plus élevé, puisqu'ils ont tous deux changé de club pour 125 M£ (167 M$).
De telles sommes vertigineuses s'accompagnent d'attentes accrues et de la nécessité d'offrir un retour immédiat sur ces investissements de confiance et d'argent. Isak a éprouvé des difficultés lors de sa première saison, perturbée par les blessures, sur les bords de la Mersey, au point qu'il a fallu attendre novembre 2025 pour qu'il ouvre son compteur de buts en Premier League.
Barcola a disputé quatre matches dans trois compétitions depuis son arrivée à Liverpool, dont deux en sortant du banc. Il s'est montré assez remuant, tout en évoluant sur les ailes gauche et droite, mais n'a pas encore trouvé le chemin des filets.
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Barcola veut ouvrir son compteur de buts avec Liverpool
Interrogé sur la nécessité que cet exploit se produise le plus vite possible, afin de mettre un terme à toute discussion indésirable, l'ancien joueur de Liverpool Murphy, qui s'exprimait en association avec Snabbare, a confié à GOAL : « Je pense que, que vous soyez transféré pour 100 millions de livres, 10 millions de livres ou 100 000 livres, où que vous soyez, si vous êtes un joueur offensif, vous voulez commencer à montrer non seulement aux supporters, mais aussi aux joueurs autour de vous, de quoi vous êtes capable.
« J'ai trouvé que sa performance contre l'Atlético était d'un très haut niveau. On a pu voir toute sa qualité, il avait l'air affûté. Je sais qu'il a un peu accusé le coup plus tard et on peut soutenir qu'il a eu du mal contre Fulham. À cause de cela, il ne semble pas encore totalement apte à jouer tous les matches.
« Mais ce petit passage, ce contre avec [Florian] Wirtz, quand il s'est retrouvé en un contre un et que le ballon est passé à côté du poteau, dans un monde idéal, ça rentre et tout à coup il est lancé.
« Mais je ne m'inquiète pas vraiment pour lui de la même manière que je le ferais pour des joueurs de moindre envergure. Quelqu'un qui fréquente depuis longtemps un immense club de football avec de l'exigence, qui a joué au plus haut niveau avec des footballeurs brillants et qui s'y est épanoui. Donc, je ne vois pas cela vraiment entamer sa confiance ni sa capacité à se mettre dans ces positions et à marquer à nouveau.
« Alors que pour d'autres joueurs, si vous pensez peut-être à Wirtz, qui venait d'un club moins important, si vous voulez, Leverkusen, avec une étiquette de prix similaire, la pression sur ses épaules montait depuis assez longtemps déjà.
« Alors que Barcola vient littéralement d'arriver et qu'il est de toute façon davantage un buteur. Donc, je ne suis pas inquiet pour lui. Je pense que cela viendra tôt ou tard parce qu'il a un tel talent. Je pense simplement que c'est une question de condition physique de match pour lui. »
Le vainqueur de la Ligue des champions a-t-il toujours été une cible prioritaire sur le marché des transferts ?
Barcola a été fortement associé à certains rivaux nationaux de Liverpool, dont Arsenal et Manchester United, avant de finir à Anfield. Était-il depuis toujours sur les tablettes de Liverpool ou le club est-il passé à l’action après avoir soudainement vu un joueur d’élite devenir disponible, alors qu’Andoni Iraola est déjà bien pourvu au poste d’ailier gauche ?
Murphy a ajouté en répondant à cette question : « Mon intuition me dit qu’un recrutement d’une telle ampleur, à ce prix-là et avec une telle qualité, est quelque chose qu’ils regardaient depuis un bon moment.
« Je pense qu’on le verra principalement prendre ce côté gauche. D’où le fait que [Cody] Gakpo se soit retrouvé à un moment en surplus. On dirait que Gakpo est resté parce qu’ils n’ont pas pu faire venir quelqu’un pour le côté droit. C’est ce qui me semblait être l’explication la plus logique.
« Penser qu’ils se seraient rapidement lancés sur Barcola sur un coup de tête et auraient dépensé autant d’argent, c’est quelque chose que je ne vois pas, surtout avec la qualité des personnes qu’ils ont au club dans ce secteur du recrutement.
« Je pense qu’ils l’observent depuis un moment. Je pense que c’est probablement quelqu’un qu’ils considéraient comme une amélioration par rapport à Gakpo, qui a connu une saison tout juste moyenne l’an dernier, pour être honnête. Donc je ne pense pas que cela ait été précipité. »
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Barcola sur le point de partir avec la France pendant la trêve internationale
Barcola a aidé Liverpool à se défaire de Tottenham lors de sa dernière sortie, et le club s’est qualifié pour le quatrième tour de la Coupe de la Ligue, où il accueillera Chelsea dans une rencontre très attendue.
Il espère jouer un rôle majeur à Bournemouth samedi, alors que Liverpool mettra en jeu son invincibilité en ce début de saison 2026-2027, avant de partir rejoindre l’équipe de France pour la Ligue des nations de l’UEFA.
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