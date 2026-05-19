« Que tous ceux qui pleurent rentrent chez eux » : Matthias Sammer livre des propos sans concession sur le gardien vedette de la DFB

Sammer ne laisse planer aucun doute sur la pertinence de la décision de Nagelsmann d'emmener Neuer, de retour au premier plan, comme numéro un à la Coupe du monde. Malgré les problèmes de mollet du gardien du Bayern, il le considère comme une assurance-vie pour l'équipe nationale allemande.

« C’est la bonne décision », a tranché Sammer. « On peut bien sûr dire avec fermeté : non, nous ne voulons pas de ça. Mais excusez-moi : sommes-nous à une sortie entre amis ou dans le sport de haut niveau ? L’objectif doit être d’avoir le meilleur gardien de but à l’heure actuelle. Et Neuer est le meilleur gardien allemand dont nous disposons. »

Dans le même temps, il met l’ensemble du groupe face à ses responsabilités et exige des joueurs qu’ils affichent une vraie mentalité, sans chercher d’excuses. Pour lui, ceux qui invoqueraient le choix du gardien comme alibi en cas d’échec n’ont rien à faire dans le sport de haut niveau.

« Si nous en sommes réduits à échouer parce qu’un choix de joueur est contesté, alors nous pouvons tous rentrer chez nous, experts compris », a-t-il tonné. « Un professionnel doit être capable d’aller voir le sélectionneur et de lui dire : “Sélectionneur, je ne peux pas accepter cette décision, je suis complètement abattu, laissez-moi rentrer chez moi” ».