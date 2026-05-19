Invité de l’émission « Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk » sur Sky, Sammer a une nouvelle fois employé des mots très forts pour commenter ce débat.
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« Que tous ceux qui pleurent rentrent chez eux » : Matthias Sammer livre des propos sans concession sur le gardien vedette de la DFB
Interrogé sur le cas de Baumann, désormais numéro deux après avoir vu son rêve de titulaire à la Coupe du monde s’envoler, le conseiller du BVB, âgé de 58 ans, répond sans détour. « Pas du tout », tranche le champion d’Europe 1996. « Le haut niveau, ce n’est pas que du miel et des fleurs. Ils ne sont pas là juste pour ouvrir la bouche : ils sont grassement payés pour performer. Le meilleur doit jouer, point barre. »
Dans la course au titre mondial, Sammer estime qu’il n’y a pas de place pour les sentiments ou les considérations individuelles. L’argument selon lequel un tel remaniement de dernière minute pourrait semer le trouble ou démotiver les coéquipiers ne pèse aucunement dans la balance aux yeux de ce natif de Dresde.
- AFP
Sammer est formel : « Il faut le laisser directement à la maison ! »
Au contraire, il défend une cohérence radicale : « On peut à nouveau dire : oui, le meilleur – et cela doit correspondre à l'équipe, même si les autres coéquipiers risquent d'être tristes. Alors je réponds : qu'ils restent chez eux ! »
Sammer enfonce le clou : « La sensibilité, très bien, mais elle n’est peut-être pas faite pour le haut niveau. Alors, ceux qui pleurent, qu’ils rentrent chez eux. C’est peut-être injuste. Mais qui a dit que la vie était toujours juste ? D’abord. Ensuite : le fait que ce soit injuste m’empêche-t-il de performer ? Ça me fait mourir de rire. »
Sammer juge que la sélection de Neuer est justifiée.
Sammer ne laisse planer aucun doute sur la pertinence de la décision de Nagelsmann d'emmener Neuer, de retour au premier plan, comme numéro un à la Coupe du monde. Malgré les problèmes de mollet du gardien du Bayern, il le considère comme une assurance-vie pour l'équipe nationale allemande.
« C’est la bonne décision », a tranché Sammer. « On peut bien sûr dire avec fermeté : non, nous ne voulons pas de ça. Mais excusez-moi : sommes-nous à une sortie entre amis ou dans le sport de haut niveau ? L’objectif doit être d’avoir le meilleur gardien de but à l’heure actuelle. Et Neuer est le meilleur gardien allemand dont nous disposons. »
Dans le même temps, il met l’ensemble du groupe face à ses responsabilités et exige des joueurs qu’ils affichent une vraie mentalité, sans chercher d’excuses. Pour lui, ceux qui invoqueraient le choix du gardien comme alibi en cas d’échec n’ont rien à faire dans le sport de haut niveau.
« Si nous en sommes réduits à échouer parce qu’un choix de joueur est contesté, alors nous pouvons tous rentrer chez nous, experts compris », a-t-il tonné. « Un professionnel doit être capable d’aller voir le sélectionneur et de lui dire : “Sélectionneur, je ne peux pas accepter cette décision, je suis complètement abattu, laissez-moi rentrer chez moi” ».